Vocera de Gobierno por miembros de la FACH que se negaron a subirse a avión: “Son casos de indisciplina”

Luego que La Tercera revelara que veinte miembros de la Fuerza Aérea de Chile fueron sancionados con tres días de arresto militar con todo servicio, por solicitar de manera “individual, pero concertada” no subirse a un avión que supuestamente no se encontraba en condiciones de volar, la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, fue consultada sobre la materia.

Tras participar de la ceremonia por el aumento del pago de la PGU, Vallejo explico que la ministra de la cartera de Defensa, Adriana Delpiano, estaba “encima ” de este controvertido tema.

No obstante, puntualizó que “quiero señalar, y como lo ha informado la propia ministra, que las operaciones de la FACH se conducen con los máximos estándares que tiene la institución ”.

Además, añadió que “producto de estos hechos que fueron conocidos, que son casos definidos de indisciplina dentro de la institución, se aplican sanciones con tres días de arresto para el uniformado, que es lo que procede bajo las normas y protocolos de la propia institución”.

A la secretaria de Estado se le preguntó sobre si el hecho de no aceptar subirse a un avión en malas condiciones era una indisciplina, a lo que Vallejo se limitó a responder: “Insisto, son los estándares que tiene la propia institución”.