    Nacional

    Zoom a los casi 1.700 voluntarios por los incendios del sur: quiénes son, qué hacen y cuántos quedan

    El Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) coordinó la llegada de más de 1.600 voluntarios, la mayoría desplegados en la Región del Biobío, donde se concentraron las zonas más afectadas por los siniestros. Hoy el número es menor, pero desde el organismo explican que responde a que las labores en terreno comienzan a especificarse.

    Ignacia Canales 
    Ignacia Canales
    JAVIER TORRES/ATON CHILE

    La temporada estival estuvo marcada por una ola de incendios que arrasó amplios sectores de las regiones de Ñuble, La Araucanía y Biobío, donde la comuna de Penco fue una de las zonas más afectadas, registrando 20 de los 21 fallecidos y 2.996 hogares dañados.

    La emergencia movilizó al gobierno de Gabriel Boric, municipios e incluso apoyo internacional. En ese contexto, también se activaron redes de voluntarios que ayudaron tanto en las etapas iniciales como ahora en la reconstrucción. Ellos se han coordinado a través del programa Voluntariado Chile se Prepara, impulsado por el Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) junto al Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres (CITRID).

    Consultados por La Tercera, detallaron que fueron 1.678 las personas voluntarias en el periodo de emergencia entre las regiones del Maule y Araucanía.

    Por ejemplo, en la Región de Ñuble se desplegaron 50 voluntarios entre enero y febrero, quienes apoyaron labores de remoción de escombros en las comunas de Chillán, Quillón, Bulnes, Coihueco y Lirquén. En la Región de La Araucanía, en tanto, se movilizó a más de 550 voluntarios en la comuna de Temuco para labores de acopio y distribución de alimentos. Mientras que en la Región del Biobío se desplegaron 880 voluntarios para apoyar distintas tareas de emergencia en diversas áreas y sectores.

    Los voluntarios provenían de distintas organizaciones e instituciones, entre ellas universidades como la San Sebastián, la Técnica Federico Santa María y la Católica de la Santísima Concepción, además de agrupaciones scouts, el club social de Colo Colo y diversas fundaciones.

    Durante los primeros días de la emergencia se registró la mayor presencia de voluntarios en terreno. Por ejemplo, entre el 22 y el 30 de enero, en la comuna de Penco, participaron 553 voluntarios -no todos de manera simultánea- quienes apoyaron labores de contención psicológica, acopio, limpieza y entrega de ayuda directa a las familias afectadas, según datos del INJUV.

    De acuerdo a la última actualización, del 19 al 30 de marzo habrá 65 voluntarios de la fundación Trascender.

    En cuanto al flujo de los voluntarios, Nicolás Valdenegro , director nacional (s) del INJUV, explica que “el número siempre es variable y por distintos motivos. Cuando inician los eventos es cuando más personas se acercan, pero conforme va pasando la emergencia los trabajos evolucionan y se van especificando, considerando también la logística que se necesita para coordinar tanta gente, Por ello, tras la primera fase, no se abren nuevas convocatorias masivas hasta que sea necesario”.

    También afirma que es importante recordar que sigue siendo un trabajo voluntario, y las personas necesitan descansar después hacer trabajos física y emocionalmente agotadores.

    “Las juventudes han demostrado una y otra vez su capacidad para movilizarse y ayudar en momentos difíciles para nuestro país. El Instituto Nacional de la Juventud cumple un rol fundamental en la articulación de distintas instituciones públicas y privadas, y se ocupa de promover un voluntariado organizado, responsable y preparado”, concluye Valdenegro.

    El alcalde de Penco, Rodrigo Vera (ind.), quien ha tenido varios cruces con el gobierno por las ayudas- afirma que hay incluso más personas que llegan a ayudar que no son contabilizadas.

    “La gran cantidad de voluntarios que ha llegado no pertenece a instituciones públicas. La mayoría son personas naturales, jóvenes que se organizan entre ellos. Ha habido un fuerte apoyo de TECHO-Chile, aunque también el INJUV ha generado apoyo en ese sentido. Muchos llegan de forma individual, se coordinan a través de redes sociales o a través de influencers“, agrega el edil.

    También destaca que “estamos muy agradecidos de todos los voluntarios que vinieron a ayudar, que se pusieron la camiseta con la bandera chilena de la solidaridad junto a los vecinos. Muchos de ellos nos apoyaron fuertemente en labores de limpieza y en los lugares de acopio”.

    Antes, los voluntarios de Penco hospedaban gran parte del tiempo en las escuelas de las comunas, hoy por el regreso a clase también ha ido cambiando. Aunque las siguen ocupando, es más durante los fin de semana y se ha privilegiado el uso del gimnasio municipal.

