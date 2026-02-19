SUSCRÍBETE
    Nacional

    Vecinos protestan por lenta reconstrucción en zonas afectadas en el incendio de Penco

    En la jornada en que se cumplió un mes de los incendios que afectaron a la región del Biobío, las familias de la localidad más damnificada manifestaron su preocupación por la falta de soluciones. En paralelo, se intensificaron las recriminaciones cruzadas entre el alcalde de Penco y el Ejecutivo a propósito del avance de la reconstrucción.

    Por 
    Sofía Álvarez
     
    Ignacia Canales

    A un mes del incendio que golpeó a las regiones de Ñuble, el Biobío y La Araucanía, donde la comuna de Penco -ubicada en la Octava Región- fue una de las zonas más afectadas, con 20 de los 21 fallecidos y 2.996 hogares dañados, decenas de vecinos han comenzado a manifestar su preocupación por lo que consideran una lenta reconstrucción frente a la emergencia.

    Este miércoles se realizó un acto cívico frente la municipalidad para conmemorar el duelo comunal, contexto en el que las protestas fueron la tónica.

    “Más de 4.000 familias aún sufren una tragedia”, “exigimos reconstrucción total” y “no nos abandonen” fueron algunos de los carteles que levantaron familias que perdieron su casa y hasta ahora permanecen sin vivienda.

    A un mes del incendio que afectó a Penco, alrededor 500 vecinos protestaron tomándose la ruta 150 en el sector de Lirquén para exigir al gobierno acelerar la reconstrucción en la zona. Carlos Acuña/Aton Chile

    Según fuentes policiales, la jornada se desarrolló de manera pacífica, sin incidentes, detenidos ni necesidad de intervención policial. Y aunque la preocupación por la falta de vivienda sigue siendo alta entre los vecinos de Penco, por ahora no existen nuevas convocatorias a movilizaciones.

    De acuerdo con las últimas cifras de la Municipalidad de Penco, el gobierno ha instalado hasta ahora 40 viviendas de emergencia en la comuna y mantiene otras siete en proceso de ubicación. Las cifras han dado pie a acusaciones cruzadas entre el alcalde Rodrigo Vega y el Ejecutivo y reactivaron el conflicto político por la reconstrucción.

    En medio de su visita a la Región del Biobío, donde ha sido foco del reclamo de los afectados, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, apuntó a la responsabilidad que tiene el edil para que las ayudas correspondientes lleguen a los damnificados.

    En conversación con el medio local Sabes, la secretaria de Estado aludió a las recriminaciones que le hizo uno de los damnificados. “Él estaba muy frustrado legítimamente porque, bueno, perdió su casa. Y ahí yo creo que es importante que así como el alcalde exige, también cumpla con las que son sus obligaciones legales”, planteó.

    “No ha firmado las órdenes de demolición, porque todas las solicitudes las ha hecho por cámara, no ha firmado ni un oficio pidiendo los subsidios de arriendo", acusó.

    Consultado por La Tercera, el alcalde de Penco retrucó a la ministra y señaló que “es una mentira, no voy a caer en el juego político. Si la ministra quiere justificar la ineficiencia del gobierno, le reitero que por ley los municipios no podemos entrar con maquinaria a terreno privado. Para ello se requería un documento que se demoró 15 días en llegar. A nosotros nos llegó el 17 de febrero y, tras eso, se están generando los respectivos decretos de demolición”.

    Además, enfatizó que la reconstrucción ha avanzado lentamente y que, pese a las viviendas de emergencia ya entregadas y al bolsillo electrónico de autoconstrucción -un aporte de 150 UF para la compra de materiales que es otra de las ayudas a las que pueden optar los damnificados-, aún se requiere mayor apoyo para las familias afectadas.

    “Le hemos pedido al presidente que, por favor, nos ayude con subsidios de arriendo por seis meses renovables. También hemos solicitado un subsidio de apoyo que permita que las familias puedan irse a vivir con un familiar, además de vías transitorias, es decir, lugares temporales donde las personas puedan residir mientras avanza el proceso de reconstrucción. Estas son las respuestas que los vecinos necesitan en Penco y por eso este miércoles había cientos de personas en una marcha para exigir respuestas”, agregó el edil.

    Alerta en la OPE

    Con 21 días restantes del gobierno de Gabriel Boric, será la próxima administración, encabezada por José Antonio Kast, la que deberá continuar con este proceso. En ese sentido, el futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje, ha estado visitando la zona afectada: ya ha ido cinco veces, según cuenta, y ya tiene un viaje programado para la próxima semana.

    Además, durante la última jornada, las futuras autoridades se reunieron en la Oficina del Presidente Electo (OPE) para analizar la planificación del plan de reconstrucción.

    La instancia, liderada por el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, contó con la participación de Jorge Quiroz (Hacienda); José García Ruminot (Segpres); Mara Sedini (Segegob); Martín Arrau (Obras Públicas); María Paz Arzola (Educación); María Jesús Wulf (Desarrollo Social); Iván Poduje (Vivienda); Jaime Campos (Agricultura) y los futuros subsecretarios de Servicios Sociales, Alejandro Fernández; y el futuro de Desarrollo Regional, Sebastián Figueroa.

    El futuro secretario de Estado arremetió contra el gobierno luego de las críticas de Orellana y afirmó que “me parece totalmente improcedente que el Ejecutivo intente culpar al alcalde de Penco por cuestiones que son cien por ciento responsabilidad del gobierno”.

    “No me parece que el gobierno replique la estrategia que usó en Viña del Mar de culpar a los alcaldes y no asumir sus responsabilidades", planteó el arquitecto.

    “El incendio fue catastrófico y la verdad es que el daño que se ha generado ahí emocional y físico y patrimonial es enorme y se ha agravado por la lentísima reacción del gobierno en el despliegue de la ayuda”, remató.

