Nuevo encontrón entre los gobiernos de Boric y Kast: Montes y Rojas responden críticas de Poduje sobre reconstrucción

Un nuevo flanco de tensión se abrió entre el gobierno del Presidente Gabriel Boric y la futura administración del mandatario electo José Antonio Kast, cuando ya comenzaron las reuniones bilaterales de traspaso entre los ministros.

Esta vez, el foco no estuvo en Interior ni en seguridad, sino en Vivienda, luego de las declaraciones del futuro ministro Iván Poduje respecto de la reconstrucción de viviendas tras los incendios que afectaron al sur del país.

El episodio se produjo en un seminario de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), donde el urbanista se autoimpuso plazos para la reconstrucción de la zona afectada por los incendios en Biobío y Ñuble y fue taxativo al decir que el gobierno de Kast hará todo lo contrario a lo que hizo la administración de Boric con tras los megaincendios en Valparaíso; acusó que se ejecutó solo el 1% de los 800 millones de dólares que se destinaron a la reconstrucción, dijo que declarará hábiles a las personas que no acrediten títulos para postular a soluciones. Y s ostuvo que su prioridad será acelerar las soluciones habitacionales para los damnificados, incluso si ello implica enfrentar trabas ambientales, arqueológicas o judiciales.

“Ustedes que les dan más importancia a los árboles que a las personas, nos vamos a enfrentar y vamos a ir a juicio si es necesario” , lanzó.

La frase, amplificada rápidamente en el mundo político, activó la respuesta del Ejecutivo, que acusó una mirada “caricaturesca” y confrontacional sobre el vínculo entre desarrollo, reconstrucción y protección ambiental.

La primera en salir al paso fue la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, quien rechazó la lógica de contraponer necesidades sociales con resguardos ambientales. “Basar el desarrollo y la implementación de una política pública a través de caricaturas no es productivo”, afirmó, recordando que Chile —en línea con el consenso internacional— enfrenta simultáneamente crisis climática, pérdida de biodiversidad y contaminación. “El desarrollo no puede pensarse a costa de lo ambiental o de lo social”, subrayó, insistiendo en que presentar la protección de especies como un obstáculo para la justicia social “no contribuye”.

En la misma línea, el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, sostuvo que la conciliación entre derechos ciudadanos y protección del medio ambiente no solo es posible, sino necesaria. “No resguardar elementos climáticos puede producir incluso más riesgos y afectación en el futuro”, advirtió, marcando distancia del enfoque de choque planteado por Poduje.

Más cauteloso fue el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien optó por desmarcarse del debate y evitar un nuevo cruce político. “No voy a participar de los temas de la coyuntura política”, señaló, haciendo un llamado a cuidar el “buen clima” en la antesala del cambio de mando.

El principal aludido por las críticas de Poduje, el ministro de Vivienda Carlos Montes, este viernes entregará las cifras de reconstrucción 2F a dos años del incendio.

“Yo no voy a vivir de las discusiones con el próximo ministro. Él va a ser el ministro y él tiene que asumir y orientar”, afirmó durante la jornada.

Montes, sin embargo, añadió: “las normas existentes no son porque la gente de antes no sabe pensar las cosas” y llamó a evitar “dimes y diretes”, poniendo el acento en “tener la mayor perspectiva común”, porque “eso es lo que permite hacer buena política”.

Plazos autoimpuetos

En su intervención, Poduje se autoimpuso plazos para la reconstrucción, aunque confesó a viva voz que eso era algo que “la oficina del presidente electo le pidió que no hiciera”. Según dijo, las Fichas Básicas de Emergencia (FIBE) deberían estar listas para enero, el apoyo en gestión de nuevos terrenos y acompañamiento para febrero, mientras que el reforzamiento de equipos para marzo y la asignación de subsidios hábiles quedaría para abril. El inicio de obras vivienda tipo sería para marzo, y el inicio de obras de viviendas de autoconstrucción asistida quedarían para mayo.

También prometió -aludiendo a que renunciaría si no cumple con lo que dijo-, que el inicio de obras de barrios definitivos quedaría para junio y el inicio de obras de construcción en nuevos terrenos para damnificados se haría en diciembre próximo.

La ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, reforzó que la prioridad actual del Ejecutivo está puesta en la emergencia y en un proceso de reconstrucción técnicamente sustentado. Detalló el avance de instrumentos como la Ficha FIBE y la Ficha II del Minvu, recalcando que el Estado está levantando información concreta para un traspaso “serio y responsable” al próximo gobierno. Sin aludir directamente a Poduje, el mensaje apuntó a la necesidad de decisiones basadas en datos y no en consignas.

Por otro lado, las críticas a los dichos de Poduje también llegaron desde el Congreso. El diputado Tomás Hirsch (Acción Humanista), integrante de la Comisión de Vivienda, cuestionó tanto el tono como la viabilidad de las promesas del ministro entrante. A su juicio, Poduje tiene un historial de declaraciones “impulsivas y destempladas” y sus plazos para la reconstrucción carecen de sustento real. “Es jugar con las expectativas y las angustias de la gente”, afirmó, advirtiendo que acelerar procesos sin cumplir estándares de calidad puede repetir errores del pasado. La promesa de Poduje de renunciar si no cumple los plazos, agregó Hirsch, genera más escepticismo que confianza.

Roces por seguridad y acusaciones de amarre

Así, lo que comenzó como un intercambio en un seminario técnico terminó convirtiéndose en un nuevo encontrón político entre el gobierno saliente y el entrante, tras los roces previos protagonizados por las reacciones contra los dichos por la próxima vocera de Gobierno, Mara Sedini, ante la declaración de que la elección de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert.

Esta semana, además, el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado acusó que la administración de Boric está llamando a concurso para “amarrar” cargos en el Estado, lo que motivó la respuesta de la vocera Camila Vallejo.

En la vereda opuesta, el Partido Republicano cerró filas en torno al futuro ministro. El presidente y senador electo de la colectividad, Arturo Squella, defendió sin matices las declaraciones de Poduje y las enmarcó en una crítica más amplia al “fanatismo medioambiental”. Según Squella, la reactivación económica y la reconstrucción requieren poner “los intereses de las personas por sobre intereses ideológicos”, acusando que ciertos estándares ambientales han frenado el desarrollo y perjudicado a miles de familias. “Estamos 100% de acuerdo con lo que él está haciendo”, remarcó, calificándolo como “la persona indicada” para encabezar Vivienda.