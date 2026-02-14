13 minutos de luz

Sí, este es otro análisis más del show de Bad Bunny. El enésimo, pero no el último, porque indudablemente esos 13 minutos, justo en este momento y en este lugar, tocaron una fibra muy especial.

¿Por qué? Creo que hay tres claves.

Primero, que no fue solo una reacción al odio, sino que presentó un paradigma cultural alternativo.

Segundo, que volvió inocultable que ese odio se resume en una palabra: racismo.

Y tercero, porque enfrentó a los promotores del odio con su propia pesadilla.

Lo primero fue una hazaña de contención. No hubo una sola palabra confrontacional. Ningún dedo del medio contra ICE y Trump.

No es fácil. Después de un año de un régimen dispuesto a asesinar a ciudadanos por protestar, a perseguir personas por expresarse, a mentir como un deporte, a destruir las más básicas nociones de humanidad, la reacción lógica es la exasperación.

Trump y los autócratas de su cuño tienen un talento especial para volverse adictivos. Copan el espacio público con tal cantidad de provocaciones y espantos, que hacen imposible hablar de nada más.

Fijan así los temas (divisivos) y el tono (odioso). Steve Bannon, el arquitecto de la ultraderecha, bautizó este truco como “inundar de mierda la zona”.

Pero no esta vez. No hubo confrontación. El mundo MAGA quedó solo con su mierda. Benito Martínez Ocasio ni los mencionó. Hizo algo mucho más efectivo: presentó un paradigma cultural alternativo, de inclusión y celebración de una cultura.

Como artefacto cultural, brillante.

En segundo lugar, las reacciones al show evidenciaron que Trump y MAGA son sinónimos de racismo.

Es de mal tono decirlo, y se han gastado ríos de tinta en eludir el punto para centrar el ascenso de ese grupo político en explicaciones nacionalistas, económicas o culturales más sofisticadas.

Pero la evidencia es clara.

Trump arrancó su carrera política con un bulo racista contra Barack Obama, al asegurar que no había nacido en el país. Y millones de personas eligieron difundir una mentira grosera con tal de poder creer que una persona negra no era su legítimo presidente.

Luego, lanzó su candidatura tratando a los mexicanos de violadores y narcotraficantes, y gracias a ello se convirtió en un fenómeno político. Hasta hoy, cada vez que necesita movilizar a sus bases, trata a personas negras o latinas como subhumanos.

¿Haitianos?: se comen las mascotas. ¿Somalíes?: son basura. ¿Inmigrantes irregulares?: no son humanos, son animales. Solo recibe a un grupo de refugiados del mundo: los blancos sudafricanos (el grupo que protagonizó el Apartheid) a los que declara víctimas de un ficticio genocidio.

Todo el affaire Benito explicitó ese racismo.

Su elección como estrella del Super Bowl era obvia. Es el artista más escuchado del globo, y por lo tanto un match lógico para la vitrina musical más masiva del mundo.

Pero ante una decisión de negocios de empresas privadas (¡capitalismo puro!), MAGA se volvió loco. Primero reclamaron contra la presencia de un “extranjero”, demostrando que no tienen idea de qué es su propia patria. No sabían que Puerto Rico es parte de Estados Unidos, y que Benito es ciudadano estadounidense, a diferencia de extranjeros como Coldplay, Rolling Stones o U2, cuya presencia en el Super Bowl nunca generó quejas.

No es un problema de nacionalismo, es un problema de racismo.

Luego la protesta fue contra el wokismo y el activismo trans. Y he aquí que el puertorriqueño pone en escena una fiesta de familiares, vecinos y amigos en torno a una ceremonia de matrimonio entre un hombre y una mujer.

Puros valores tradicionales. Si hubiera sido una fiesta de blancos en Alabama o Utah, todo bien. Pero los que celebraban eran latinos en Puerto Rico, y bastó eso para que la secta MAGA se declarara ofendida.

No es un problema de “valores familiares”, es un problema de racismo.

En paralelo, para cerrar el círculo de su ignominia contra Obama, Trump publicó un video en que el expresidente y su esposa aparecen caricaturizados como monos. ¿Se necesitan más pruebas del racismo galopante de este régimen?

Finalmente, está el triunfo de Benito. Para Trump, no hay peor insulto que “perdedor”. Los reproches éticos y de principios le resbalan. Pero perder le resulta intolerable, como ha probado con su berrinche sobre el Nobel y sus mentiras sobre sus resultados electorales.

Y justo así se vio esta semana: como un loser que hizo el ridículo al intentar boicotear al artista más exitoso del mundo, y su aclamado show de 130 millones de espectadores en vivo.

Después de años de burlarse de la debilidad de los woke que cancelan y exigen “espacios seguros”, hicieron justo eso: intentaron censurar a un artista, y armaron un show “alternativo” de nulo impacto, en que un cantante country se lamentaba de que la cancelación woke no lo deja vivir su vida en paz (para más detalle vean a Jon Stewart, son carcajadas garantizadas).

A ello siguió una semana de políticos amenazando con acciones regulatorias o legales a la NFL, las cadenas de televisión y el artista. Un diputado pidió las penas del infierno por las letras degeneradas de su show, y cuando le preguntaron a cuáles se refería, dijo que no sabía porque no entiende español.

Trump y sus fanáticos saben que no pueden darse el lujo de verse débiles. Ganar es su única religión. Y, después de avanzar sin transar en 2025, Trump está perdiendo en 2026.

Ya tuvo que retroceder en Minnesota y Groenlandia. Las elecciones locales han sido desastrosas para sus candidatos, sus números en las encuestas empeoran, y, con creciente desesperación, está tratando de robarse las elecciones de noviembre (el libreto incluye redistritaje, una ley que limita el derecho a voto, la exigencia de “nacionalizar” los comicios, y falsas acusaciones de fraude).

Y ahora esto.

Benito cerró su show con tres gestos que en otro contexto podrían parecer ordinarios. Pero que, en este momento y lugar, fueron extraordinarios.

El “God bless America” seguido de los nombres y banderas de todos los países de América y de un balón con la inscripción “Together we are America”, cuando Washington llama oficialmente a América Latina su “patio trasero”.

El texto de “Lo único más poderoso que el odio es el amor” (en inglés, para que hasta los más brutos entiendan), cuando los matones del régimen asesinan personas inocentes en las calles.

Y el “¡Seguimos aquí!”, cuando se intenta criminalizar a millones de hombres, mujeres y niños solo por su aspecto y su idioma.

13 minutos de luz, creatividad y amor en una era de oscuridad, tontera y odio.

Touchdown y campeonato.