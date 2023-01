Aborto y anticoncepción de emergencia

SEÑOR DIRECTOR:

En carta de este miércoles, los profesores del Centro de Bioética UC, Valera, Ramos y Olivares, señalan en relación a la ley de aborto en tres causales, que “la misma anticoncepción de emergencia es una técnica abortiva”. Al respecto, creo necesario evitar confundir a la opinión pública, puesto que la actual ley no se refiere a la anticoncepción de emergencia. Aún más, tal como se señaló en su momento en la monografía que la Revista Ars Médica de la UC dedicó al tema de la anticoncepción de emergencia (2008), la evidencia científica disponible a esa fecha, tanto en estudios en humanos, en animales y en modelos in vitro, no demostraban que el Levonorgestrel, fármaco utilizado como anticonceptivo de emergencia y que evita la ovulación, pudiera tener efectos en evitar la implantación y, mucho menos, en producir un aborto de un embrión ya implantado. Para claridad de los lectores, sería conveniente que se nos señale la nueva información que mostraría un efecto abortivo.

Sofía Salas Ibarra

Centro de Bioética, Facultad de Medicina

Clínica Alemana Universidad del Desarrollo