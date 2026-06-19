SUSCRÍBETE 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Acusar por proyectar

    Tatiana KlimaPor 
    Tatiana Klima
    FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    La acusación constitucional nació como un recurso de última instancia. Es el instrumento más grave que tiene el Congreso para hacer efectiva la responsabilidad de una autoridad que infringió la Constitución o las leyes. Por su peso, debería usarse poco.

    No es lo que pasa. El recurso extremo se volvió rutina. El exministro Ignacio Walker contabilizó diecisiete acusaciones en ocho años —entre el segundo gobierno de Piñera y el de Boric— y habló de una degradación de la política. Dos de ellas apuntaron al propio Presidente Piñera. El patrón es claro: uno acusa, el otro responde, y la cuenta sube. Revancha, no justicia.

    La acusación contra el exministro Nicolás Grau es el último eslabón de esa cadena, y quizás el más revelador. ¿De qué se le acusa? De haber infringido la Constitución por una diferencia en las proyecciones fiscales. No hay un peso desviado, no hay una orden ilegal, no hay corrupción. Hay cifras que se movieron entre un informe y otro.

    Las proyecciones de Hacienda se construyen sobre supuestos —precio del cobre, tipo de cambio, crecimiento— que cambian cada trimestre y están a la vista en cada Informe de Finanzas Públicas: los mismos que usa hoy este gobierno. Que las cifras se corrijan no es un ocultamiento; es el funcionamiento normal de la institución. Ya pasó: en 2021, entre dos informes, la brecha fue incluso mayor y nadie habló de fraude.

    Varios de los parlamentarios que idearon y patrocinan el libelo han insinuado, sin disimulo, que aquí hubo dolo: que Grau habría inflado ingresos y escondido gastos, que detrás de la diferencia hay un acto casi delictual. Es una imputación grave y, sobre todo, ignorante. ¿Cómo se manipula a propósito algo que el propio sistema obliga a corregir cada trimestre? Quien acusa así no entiende cómo se arma una proyección fiscal. Y esa ignorancia, repetida desde el Congreso, refleja la baja calidad de buena parte de quienes hoy legislan.

    Hay algo que debería incomodar a los acusadores. Si discrepar de las proyecciones o de las recomendaciones del Consejo Fiscal Autónomo fuera causal de acusación, ningún ministro de Hacienda estaría a salvo. Tampoco el actual, que hoy tampoco sigue todas sus recomendaciones. La misma vara con que se mide a Grau dejaría expuesto al que venga.

    Llama la atención el silencio tibio del gobierno. Ha dejado ver que la acusación no le parece buena idea, pero no la ha rechazado con la claridad que el caso exige. Se entiende: los principales impulsores son el partido del Presidente. Pero gobernar también es contener a los propios cuando se equivocan.

    Se puede discrepar de la gestión fiscal de cualquier gobierno. Para eso están el debate, el Congreso y las urnas. Lo que no se puede, sin pagar un precio que recae sobre todos, es convertir una diferencia técnica en un delito constitucional. La acusación constitucional todavía puede volver a ser lo que fue: un recurso serio, para faltas graves. Devolverle ese sentido no protege a un exministro. Protege a la institución y a la credibilidad fiscal del país.

    Por Tatiana Klima, socia directora Criteria Comunicaciones.

    Más sobre:Acusación ConstitucionalGrauMinistro de Hacienda

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Kast respalda a la PDI por su rol en caso de niños haitianos: “Tengo la convicción de que ha realizado su labor como corresponde”

    Valencia baja la línea en caso de niños haitianos: pide catastro nacional de causas y nómina única de menores de edad

    Se buscan 64 niños haitianos: las acciones del gobierno para ubicar a los menores

    Cómo se gestó el acuerdo entre Longueira y Alessandri por una lista única en la UDI

    La reconstrucción de Ángela Vivanco tras 133 días en la cárcel

    Ojos de la llave: cambio de láminas del mundial entre parlamentarios y exministros futbolistas

    Lo más leído

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    Servicios

    Rating del jueves 18 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 18 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Turquía vs. Paraguay en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Turquía vs. Paraguay en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Brasil vs. Haití en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Brasil vs. Haití en TV y streaming

    Kast respalda a la PDI por su rol en caso de niños haitianos: “Tengo la convicción de que ha realizado su labor como corresponde”
    Chile

    Kast respalda a la PDI por su rol en caso de niños haitianos: “Tengo la convicción de que ha realizado su labor como corresponde”

    Valencia baja la línea en caso de niños haitianos: pide catastro nacional de causas y nómina única de menores de edad

    Se buscan 64 niños haitianos: las acciones del gobierno para ubicar a los menores

    Codelco dice que en los próximos meses llevará adelante la definición de su plan estratégico, el cual evaluará la eventual venta de activos
    Negocios

    Codelco dice que en los próximos meses llevará adelante la definición de su plan estratégico, el cual evaluará la eventual venta de activos

    CAF y Empresa Portuaria San Antonio firman crédito para iniciar las primeras obras del megaproyecto Puerto Exterior

    Tamango, la cervecería artesanal que llegó con la “escuela gringa” y que ahora afina su estreno en el MUT

    Quién era Alex Bueno, el reconocido cantante de merengue que falleció a los 62 años
    Tendencias

    Quién era Alex Bueno, el reconocido cantante de merengue que falleció a los 62 años

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Este es Merlín, el famoso pato de la selección mexicana que se hizo viral en las redes sociales

    En vivo: Colombia va por una nueva victoria contra RD Congo
    El Deportivo

    En vivo: Colombia va por una nueva victoria contra RD Congo

    En vivo: Panamá y Croacia se enfrentan con la necesidad del triunfo

    En vivo: Inglaterra se enfrenta a Ghana en duelo de triunfadores del Grupo L

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados
    Tecnología

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    La disputa judicial que golpea a la música chilena y que afecta a artistas como Julius Popper y NFX
    Cultura y entretención

    La disputa judicial que golpea a la música chilena y que afecta a artistas como Julius Popper y NFX

    Paternidad en la literatura: 10 libros imprescindibles sobre el amor, la ausencia y el peso del legado

    The Orchestra anuncia show en el Gran Arena Monticello con el repertorio legendario de ELO

    Líbano: El punto de fricción del acuerdo entre Irán y EE. UU.
    Mundo

    Líbano: El punto de fricción del acuerdo entre Irán y EE. UU.

    El presidente de Líbano critica el recrudecimiento de los ataques de Israel: “Es peligroso y condenable”

    Cuba vira hacia el mercado: las claves del giro económico que vota la Asamblea Nacional

    Quien quiere, ¿puede?: por qué la salud no es solo una cuestión de voluntad
    Paula

    Quien quiere, ¿puede?: por qué la salud no es solo una cuestión de voluntad

    Datos Paula: dónde comer sin gluten en Santiago

    Hablemos de amor: una enfermedad y el valor del pensamiento crítico