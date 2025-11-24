Acompañar para que el aprendizaje florezca

SEÑOR DIRECTOR:

En la Escuela Ema Cornejo de Cardoen, comuna de Vichuquén, los estudiantes aprenden mirando el mar, hacia un horizonte donde la curiosidad se transforma en oportunidades. Es esa la visión que nos llevó recientemente hasta Abu Dhabi, donde nuestras alumnas y alumnos presentaron un proyecto en la Expo-Science International 2025.

En territorios donde la conectividad o las condiciones socioeconómicas aún son un desafío, no basta solo con el impulso del establecimiento o las inquietudes de los estudiantes. Ahí el apoyo del Estado resulta esencial.

En ese rol, Junaeb nos ha acompañado de manera decisiva. A través de la alimentación escolar, la entrega de computadores, de los programas de atención médica o de atención psicosocial, nuestros estudiantes cuentan con respaldos que emparejan la cancha para aprender y seguir proyectando sus talentos.

Enseñar no es solo transmitir conocimientos, es abrir la imaginación para que cada estudiante transforme su propio destino. Y en ese desafío, quienes hemos escogido el camino de la docencia, necesitamos un Estado presente.

Este 2025 Junaeb cumplió 61 años acompañando a las comunidades escolares de nuestro país y espero que siga presente por mucho tiempo, porque en cada plato servido, en cada útil escolar entregado, hay un acto de justicia. Y esa justicia, silenciosa y constante, cambia vidas.

Hans Díaz Herrera

Director de la Escuela Ema Cornejo de Cardoen, Boyeruca, Vichuquén

Finalista en el Global Teacher Prize 2025

Premio LED 2025