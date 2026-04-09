SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Amunátegui: mucho más que un decreto

    Valentina VerbalPor 
    Valentina Verbal

    El 5 de febrero de 2027 se cumplirán 150 años del decreto firmado en 1877 por el entonces ministro de Instrucción Pública, Miguel Luis Amunátegui, que permitió a las mujeres rendir exámenes válidos para obtener grados universitarios. La conmemoración ha motivado a universidades —como Adolfo Ibáñez, Andrés Bello y San Sebastián— a impulsar el proyecto “Decretadas”, orientado no solo a recordar este hito, sino también a reflexionar sobre los avances en igualdad de género y los desafíos pendientes. Pero, además, ofrece una oportunidad para comprender con mayor profundidad el sentido de esa fecha.

    Amunátegui no se limitó a firmar dicho decreto. Impulsó también otras iniciativas, como la autorización para crear liceos femeninos en Copiapó y Valparaíso bajo un esquema particular subvencionado: administrados por privados, pero con financiamiento estatal para ampliar el acceso de niñas de menores recursos. Asimismo, promovió escuelas-taller en Valparaíso, orientadas a la formación técnica en oficios, con el objetivo de favorecer la autonomía económica de las mujeres. A ello se suman los aportes estatales, antes y después de 1891 —año en que se crearon los primeros liceos fiscales de niñas—, a establecimientos impulsados por educadoras como Antonia Tarragó e Isabel Le Brun, quienes ya habían solicitado (en 1872 y 1876) que sus alumnas pudieran acceder a los grados universitarios. Por ejemplo, en 1881, pese a la Guerra del Pacífico, esos aportes ascendieron a 10 mil pesos de la época.

    Dado lo anterior, resulta inexacto reducir la acción de Amunátegui a un simple gesto simbólico. Puede discutirse el alcance de estas políticas, pero no su existencia ni su orientación. El decreto —o, más propiamente, el conjunto de las medidas del ministro— no respondió solo a presiones sociales, sino a una convicción: que la educación debía extenderse a toda la población, incluyendo a las mujeres. En esa visión, la libertad de enseñanza no se agotaba en la autonomía de los proyectos educativos, ni en el derecho de los padres a elegir el colegio de sus hijos, sino que implicaba también el derecho efectivo a acceder a la educación. En esa síntesis entre libertad de elección, acceso real y cooperación entre Estado y sociedad civil radica, todavía hoy, la vigencia del legado de Amunátegui.

    Por último, no deja de ser relevante considerar que figuras como Miguel Luis Amunátegui, José Victorino Lastarria o Abdón Cifuentes, así como Martina Barros, Lucrecia Undurraga y Amanda Labarca, deberían ser hoy mucho mejor comprendidas. Todas ellas, desde distintas veredas, reflexionaron sobre el futuro del país, el sentido de la esfera pública y la igual libertad de mujeres y hombres en la sociedad. Muy distinto es el énfasis de otros referentes, como Diego Portales y Manuel Montt, más orientados a la imposición del orden, no solo para enfrentar la delincuencia —objetivo ampliamente compartido—, sino también a costa de restringir la democracia y la libertad personal.

    Por Valentina Verbal, Horizontal

    Más sobre:Educación superiorMujeresLiceos femeninos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Corte de La Serena regresa a prisión preventiva a médico ecuatoriano acusado de emitir más de 11 mil licencias fraudulentas en Coquimbo

    Chile Transporte emplaza al gobierno y a generadores de carga a tomar medidas por alza de combustibles

    La Autoridad Palestina condena la aprobación de 34 nuevos asentamientos israelíes en Cisjordania

    En reunión con la ministra de Educación: alcaldes de la Amuch exponen deficiencias de los SLEP y piden auditoría externa al sistema

    Contraloría detecta irregularidades por más de $1.500 millones en gestión del Hospital de Los Ángeles

    Avión de la Armada recibe símbolo de Rapa Nui en ceremonia con isleños

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Regresa la lluvia a la RM? Cuándo y qué sectores de la zona central tendrán precipitaciones

    ¿Regresa la lluvia a la RM? Cuándo y qué sectores de la zona central tendrán precipitaciones

    Meta lanza Muse Spark, su nuevo modelo de inteligencia artificial

    Meta lanza Muse Spark, su nuevo modelo de inteligencia artificial

    El riesgo que corren los astronautas de Artemis II en su viaje a la Luna

    El riesgo que corren los astronautas de Artemis II en su viaje a la Luna

    Cómo hacer la dieta DASH que ayuda a reducir los riesgos de demencia, según un reciente estudio

    Cómo hacer la dieta DASH que ayuda a reducir los riesgos de demencia, según un reciente estudio

    Servicios

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Cuándo juega Chile vs. Argentina por la Liga de Naciones Femenina y quién transmite

    Cuándo juega Chile vs. Argentina por la Liga de Naciones Femenina y quién transmite

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Paraguay Sub 17 en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Paraguay Sub 17 en TV y streaming

    Corte de La Serena regresa a prisión preventiva a médico ecuatoriano acusado de emitir más de 11 mil licencias fraudulentas en Coquimbo
    Chile

    Corte de La Serena regresa a prisión preventiva a médico ecuatoriano acusado de emitir más de 11 mil licencias fraudulentas en Coquimbo

    Chile Transporte emplaza al gobierno y a generadores de carga a tomar medidas por alza de combustibles

    En reunión con la ministra de Educación: alcaldes de la Amuch exponen deficiencias de los SLEP y piden auditoría externa al sistema

    Coopeuch distribuirá más de $72 mil millones en remanente entre sus socios
    Negocios

    Coopeuch distribuirá más de $72 mil millones en remanente entre sus socios

    FMI enciende las alertas por la guerra en Irán: “El crecimiento será más lento, incluso si la nueva paz es duradera”

    Accionistas de Bci ratifican a Susana Jiménez en el directorio y aprueban dividendo de $1.500 por acción

    Qué sentencia tuvo la “reina de la Ketamina”, la mujer que le suministró drogas a Matthew Perry, actor de Friends
    Tendencias

    Qué sentencia tuvo la “reina de la Ketamina”, la mujer que le suministró drogas a Matthew Perry, actor de Friends

    Quién era Michael Patrick, el actor de Game of Thrones que falleció a los 35 años

    Por qué los estudiantes que hacen deporte tienen más probabilidad de asistir a clases, en comparación a sus compañeros

    La respuesta de Universidad de Concepción tras la denuncia contra su técnico por parte del Colegio de Entrenadores
    El Deportivo

    La respuesta de Universidad de Concepción tras la denuncia contra su técnico por parte del Colegio de Entrenadores

    En vivo: Chile se enfrenta a Paraguay por el Sudamericano Sub 17, en un duelo de necesitados

    Desde la mitad de la cancha: revisa el insólito autogol del Porto ante el Nottingham Forest por la Europa League

    Review de los Mijia Smart Audio Glasses: audio personal en unos lentes a menos de la mitad de precio que las Ray-Ban Meta
    Tecnología

    Review de los Mijia Smart Audio Glasses: audio personal en unos lentes a menos de la mitad de precio que las Ray-Ban Meta

    Estas son las apps más usadas en la Antártica

    Meta lanza Muse Spark, su nuevo modelo de inteligencia artificial

    Amarga Navidad: la nueva cinta de Pedro Almodóvar confirma estreno en Chile
    Cultura y entretención

    Amarga Navidad: la nueva cinta de Pedro Almodóvar confirma estreno en Chile

    Francisca Valenzuela explora la oscuridad después de dar a luz en su nuevo single

    Las catadoras del Führer: llega película basada en bestseller italiano

    La Autoridad Palestina condena la aprobación de 34 nuevos asentamientos israelíes en Cisjordania
    Mundo

    La Autoridad Palestina condena la aprobación de 34 nuevos asentamientos israelíes en Cisjordania

    “Las mentiras deben terminar”: Melania Trump dice que no fue víctima de Jeffrey Epstein

    Putin declara un alto el fuego en Ucrania durante este fin de semana por la Pascua ortodoxa

    Manitos al plato: tres recetas que tienes que probar del nuevo libro de Isidora Khamis
    Paula

    Manitos al plato: tres recetas que tienes que probar del nuevo libro de Isidora Khamis

    Si el sexo duele, no es normal

    Hablemos de amor: perdí mi trabajo soñado, ese que llevaba más de una década deseando