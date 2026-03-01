Aplicación del Derecho Internacional

SEÑOR DIRECTOR:

El Derecho Internacional y la Carta Constitutiva de las Naciones Unidas en su artículo 2 prohíben el uso de la fuerza en la solución de las controversias internacionales. El Derecho Internacional obliga condenar los ataques militares unilaterales de EE.UU. e Israel en contra de Irán, que además afectan en su integridad a todo el Medio Oriente. La intervención militar norteamericana no contó con la autorización del Congreso de EE.UU. de acuerdo a la Constitución norteamericana, ni del Consejo de Seguridad de ONU, según su capítulo VII.

Por su parte, la retaliación iraní pone en peligro la paz y la seguridad regional y mundial.

Solo mediante el diálogo y por medios pacíficos se deben resolver las controversias internacionales.

Nelson Hadad Heresy

Exembajador. Profesor de Relaciones Internacionales UCEN