SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Opinión

Argentina: lecciones de una derrota

Carlos OminamiPor 
Carlos Ominami
Argentina: lecciones de una derrota Emiliano Lasalvia / AFP EMILIANO LASALVIA

Dos días antes de la elección del 7 de septiembre, el Presidente Milei anticipó un “empate técnico “. Las urnas lo desmintieron sin compasión: 47,3 % para el peronismo, 33,7% del oficialismo, casi 14 puntos de diferencia. En economía sus números tampoco cierran. La violenta alza del riego país que de 600 puntos base en enero 2025 pasó en septiembre a 1.100 puntos tiene hoy en duda la sostenibilidad de su programa de estabilización.

Los resultados del 7S dejan lecciones para Chile. Por de pronto cautela y no apresurarse a multiplicar elogios a Milei como los de José Antonio Kast que lo definió como un “león que está haciendo historia” o de Evelyn Matthei que afirmó que “lo que han hecho en Argentina la verdad es que nos tiene a todos inspirados”.

Otra lección es la extrema volatilidad del electorado. Hace menos de dos años, Milei obtuvo en la segunda vuelta de la presidencial un 49% en la provincia de Buenos Aires. En tiempos cortos perdió cerca de un tercio de su votación.

Lección especialmente relevante: los estragos sociales y políticos que puede hacer la motosierra. Tanto Kast como Matthei han insistido en reducir fuertemente el gasto público. Kast en US$ 6.000 millones durante los primeros 18 meses de su eventual gobierno. Por su parte, Matthei ha propuesto reducirlo en US$ 8.000 millones durante los cuatro años de gobierno. La experiencia muestra que los recortes terminan siempre perjudicando a los más desvalidos. En Chile, un clásico fue el congelamiento de las pensiones en dictadura que privó a los jubilados del reajuste del 10,6% que por ley les correspondía. En las condiciones actuales, la PGU es una buena candidata a ser el blanco de las rebajas propuestas. Es una medida fácil de poner en práctica, de alto rendimiento por el gran número de involucrados que además ofrece poca resistencia social. Por definición los jubilados no pueden hacer huelga.

Pero la lección más importante es el castigo que sufrió una gestión política basada en la descalificación, el insulto y la polarización. Esa estrategia le permitió a Milei ganar la Presidencia pero no asegura gobernabilidad. El arte de la política consiste en articular fuerzas sin por ello renunciar a la defensa de las convicciones propias. La capacidad y la disposición a construir acuerdos deiera ser un criterio fundamental para determinar una preferencia presidencial. Sin grandes acuerdos Chile no resolverá ninguno de los grandes problemas que lo aquejan. En este plano, destaca negativamente Kast que se ha caracterizado por su aversión a los acuerdos. La demostró en 2019 negándose a suscribir el “Acuerdo por La Paz Social y la Nueva Constitución”. Igualmente, teniendo todas las condiciones para generar un consenso constitucional en el 2023 optó por proponer un texto ultra que retomaba más bien sus obsesiones y para no dejar dudas, su partido fue el único que rechazó un proyecto de pensiones que llevaba más de diez años esperando su aprobación.

Por Carlos Ominami, presidente de Fundación Chile21

Más sobre:ArgentinaMileiKastMatthei

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Corte de Antofagasta suspende tramitación del desafuero de Orrego mientras se discute trasladar caso a Santiago

Consejo de Seguridad de la ONU condena los ataques contra Qatar pero evita mencionar a Israel

Corte Suprema de Brasil condena a Bolsonaro a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado

Encargado de seguridad de Matthei adelanta que en su gobierno las fuerzas de orden y seguridad tendrán “un respaldo fuerte, pero no ciego”

Netanyahu firma un plan de asentamientos que divide Cisjordania: “No habrá un Estado palestino”

Fabrizio Copano es destacado en Billboard por su especial de comedia en inglés

Lo más leído

1.
Cómo un médico y dos ingenieros permiten a pacientes con cáncer llegar a tratamientos inalcanzables

Cómo un médico y dos ingenieros permiten a pacientes con cáncer llegar a tratamientos inalcanzables

2.
El comentario de Kast sobre Jara en la antesala del debate presidencial

El comentario de Kast sobre Jara en la antesala del debate presidencial

3.
Identifican a autor de mortal asalto contra trabajador en Peñalolén: imputado era repartidor de tienda de retail

Identifican a autor de mortal asalto contra trabajador en Peñalolén: imputado era repartidor de tienda de retail

4.
Dueños de exclínica Sierra Bella celebran fallo y dicen que administración de Desbordes “tiene la oportunidad de enmendar el rumbo”

Dueños de exclínica Sierra Bella celebran fallo y dicen que administración de Desbordes “tiene la oportunidad de enmendar el rumbo”

5.
Primer debate presidencial televisado culmina con emplazamientos a Jara y sin grandes polémicas

Primer debate presidencial televisado culmina con emplazamientos a Jara y sin grandes polémicas

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

¿Dónde celebrar Fiestas Patrias? Estas son las fondas de la RM con su programación de artistas y precios de las entradas

¿Dónde celebrar Fiestas Patrias? Estas son las fondas de la RM con su programación de artistas y precios de las entradas

Cronología del asesinato de Charlie Kirk, el activista de 31 años que recibió un disparo en el cuello

Cronología del asesinato de Charlie Kirk, el activista de 31 años que recibió un disparo en el cuello

El dibujo de una mujer desnuda que complica a Donald Trump por el caso Jeffrey Epstein

El dibujo de una mujer desnuda que complica a Donald Trump por el caso Jeffrey Epstein

Él se atrevió pero yo me asusté
hablemos de amor

Él se atrevió pero yo me asusté

Por Natalie

Servicios

Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Cómo funcionará el comercio durante los feriados irrenunciables de las Fiestas Patrias

Cómo funcionará el comercio durante los feriados irrenunciables de las Fiestas Patrias

Rating del miércoles 10 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del miércoles 10 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Corte de Antofagasta suspende tramitación del desafuero de Orrego mientras se discute trasladar caso a Santiago
Chile

Corte de Antofagasta suspende tramitación del desafuero de Orrego mientras se discute trasladar caso a Santiago

Encargado de seguridad de Matthei adelanta que en su gobierno las fuerzas de orden y seguridad tendrán “un respaldo fuerte, pero no ciego”

Asociación de Municipios Rurales tiene nuevo directorio: alcalde de Paine será su presidente por tres años

Matriz de Chilevisión y ligada al hijo de la persona más rica del mundo prepara oferta por Warner Bros
Negocios

Matriz de Chilevisión y ligada al hijo de la persona más rica del mundo prepara oferta por Warner Bros

¿Dónde y qué compramos para el 18? Estudio revela las principales tendencias de consumo en Fiestas Patrias

Histórico salto de Oracle reordena el listado de las empresas más valiosas del mercado

Por qué Claudia Sheinbaum, presidenta de México, podría ser declarada persona non grata en Perú
Tendencias

Por qué Claudia Sheinbaum, presidenta de México, podría ser declarada persona non grata en Perú

Samsung lanza nueva serie de tablets en Chile

El FBI libera las fotografías del posible tirador que asesinó a Charlie Kirk

Humo blanco para la Supercopa: Delegación Presidencial autoriza el Superclásico del domingo en Santa Laura
El Deportivo

Humo blanco para la Supercopa: Delegación Presidencial autoriza el Superclásico del domingo en Santa Laura

Fiel a su esquema y con sorpresas: la formación de Colo Colo que prepara Fernando Ortiz para la Supercopa ante la U

Técnico del Swansea alaba a Lawrence Vigouroux tras debutar en la Roja: “Se lo merece; es maravilloso”

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025
Finde

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

Fabrizio Copano es destacado en Billboard por su especial de comedia en inglés
Cultura y entretención

Fabrizio Copano es destacado en Billboard por su especial de comedia en inglés

Pilar Quintana, escritora colombiana: “Las historias de mujeres y sobre mujeres también representan a la humanidad”

El 11 de septiembre olvidado: la historia del otro Golpe de Estado que sacudió a Chile

Consejo de Seguridad de la ONU condena los ataques contra Qatar pero evita mencionar a Israel
Mundo

Consejo de Seguridad de la ONU condena los ataques contra Qatar pero evita mencionar a Israel

Corte Suprema de Brasil condena a Bolsonaro a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado

Netanyahu firma un plan de asentamientos que divide Cisjordania: “No habrá un Estado palestino”

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse
Paula

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté

Guía práctica de proteínas: la clave para tu salud