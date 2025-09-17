SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Opinión

Chile: un país de más de 200 años que discute como si tuviera cinco

Cristóbal OsorioPor 
Cristóbal Osorio
Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

Septiembre marca el inicio de la primavera y la celebración de las Fiestas Patrias, por lo que es una instancia mayor para celebrar. Pero, la efeméride es centenaria, por lo que también invita a reflexionar respecto de los desafíos de largo aliento del país.

En nuestros 215 años de vida autónoma -teniendo por hito la primera Junta de Gobierno del 18 de septiembre de 1810-, Chile ha consolidado una República moderna y equilibrada y una democracia participativa y pluripartidista, de las cuales sentirse orgullosos, en tanto han ido integrando a los chilenos a los procesos de decisión de su destino y a la prosperidad de la nación. ¡Salud por ello!

Es así como en noviembre tendremos una nueva fiesta, esta vez la de la democracia, donde podemos estar seguros que habrá elecciones limpias mediante las cuales elegiremos nuestros líderes, ganando una oportunidad para desatar nuestros problemas y miedos.

Sin embargo, junto con el frescor primaveral y el olor a empanadas que podemos asociar a un país que se conoce a sí mismo, el aire trae también una fuerte sensación de crisis e inseguridad que a ratos parece tomarse la atmósfera.

Así, el clima político no parece responder a un país de más de 200 años, sino a una República recién creada -o una “republiqueta” como nos denominó Alan García-, que se bate por su existencia y que corre el riesgo de tomar decisiones al calor de la chicha en cacho y el vino en botella.

Las razones de este estado de crispación son multifactoriales, pues confluyen varias crisis -como la de la inmigración masiva y el crimen organizado, o la del fracaso de un modelo educativo que solo ofrecía esperanzas y no una vía de salida de la desigualdad-, pero pareciera que la explicación principal corre por parte de que Chile está empantanado en el clivaje del estallido social de 2019-2020.

Como evidencia, basta con escuchar el discurso del alcalde de Santiago Mario Desbordes en la inauguración de las fondas, quien -ofendido porque Gabriel Boric fue a la Pampilla a dar inicio a la celebración de las Fiestas Patrias- aludió al estallido social como un eje de divisiones dicotómicas, interesadas y simplistas. Una forma de pensamiento básica, propia del inicio de la trayectoria de un país y no de una nación madura, capaz de observar matices.

Así, Chile se ve hoy como si tuviera cinco años, que son los que han pasado desde el 18-O, los cuales también parecen una dilatada resaca en la que no se disipa el malestar ni las recriminaciones.

El problema es que ese punto de vista infantilizado que impugna a los 30 años anteriores al estallido social, impide poner en perspectiva aquel proceso histórico. Algo que es urgente hacer para entender el difícil ajedrez político que desafió a Patricio Aylwin, las apuestas de modernización que emprendieron Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Ricardo Lagos, la búsqueda por mayor inclusión y derechos de Michelle Bachelet y la oferta meritocrática de Sebastián Piñera.

Tal vez no sea necesario desenterrar con anticipación la cápsula bicentenario, para ver el Chile que teníamos. Después de todo, para un país de 215 años no debiese ser tan difícil entender 30, los que representan sólo el 14% de su existencia. Sin embargo, sólo podemos hacerlo si es que abandonamos la perspectiva exclusiva de estos últimos y caóticos cinco años (2,3%). De lo contrario, estaremos destinados a prolongar nuestro desconcierto.

Por Cristóbal Osorio, profesor de Derecho Constitucional, Universidad de Chile

Más sobre:Clima políticoDesbordesEstallido socialCrispación

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

BASES DEL SORTEO: “SUSCRIPCIÓN DIARIO LA TERCERA - ANIVERSARIO 75 AÑOS”

Kristalina Georgieva ya tiene al sucesor de Rodrigo Valdés en el Departamento del Hemisferio Occidental del FMI

La grieta que se evidenció en Evópoli por el caso Ximena Rincón

Golpe a golpe: Desbordes y Boric escalan tensión en actividades de celebración de Fiestas Patrias

El desesperado relato de Don Francisco de la pesadilla que significó el final de Sábado Gigante

La polémica enmienda constitucional aprobada por los diputados brasileños para bloquear demandas contra legisladores

Lo más leído

1.
Estos son los horarios de los supermercados y malls para la semana de Fiestas Patrias

Estos son los horarios de los supermercados y malls para la semana de Fiestas Patrias

2.
Cámara vota reforma que regula dietas y pone fin a financiamiento de oficinas de expresidentes de la República

Cámara vota reforma que regula dietas y pone fin a financiamiento de oficinas de expresidentes de la República

3.
SII presenta querella contra empresarios de origen indio por millonario fraude en venta de perfumes de lujo

SII presenta querella contra empresarios de origen indio por millonario fraude en venta de perfumes de lujo

4.
Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

5.
Desbordes desliza descontento con Boric por inaugurar Fiestas Patrias en La Pampilla y apunta a estar “a la altura de los cargos”

Desbordes desliza descontento con Boric por inaugurar Fiestas Patrias en La Pampilla y apunta a estar “a la altura de los cargos”

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

“Esperaba guardar este secreto hasta morir”: el mensaje que el presunto asesino de Charlie Kirk le envió a su pareja

“Esperaba guardar este secreto hasta morir”: el mensaje que el presunto asesino de Charlie Kirk le envió a su pareja

De Lagos Weber a Juan Sutil: los más comentados pie de cueca de políticos y autoridades

De Lagos Weber a Juan Sutil: los más comentados pie de cueca de políticos y autoridades

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Servicios

Rating del martes 16 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del martes 16 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

A qué hora cierran los supermercados este miércoles previo a los feriados de Fiestas Patrias

A qué hora cierran los supermercados este miércoles previo a los feriados de Fiestas Patrias

Revisa las rutas y horarios con peaje a luca desde el miércoles por el fin de semana largo

Revisa las rutas y horarios con peaje a luca desde el miércoles por el fin de semana largo

La grieta que se evidenció en Evópoli por el caso Ximena Rincón
Chile

La grieta que se evidenció en Evópoli por el caso Ximena Rincón

Golpe a golpe: Desbordes y Boric escalan tensión en actividades de celebración de Fiestas Patrias

Cómo se desvaneció el desembarco de Carolina Tohá al comando de Jeannette Jara

Kristalina Georgieva ya tiene al sucesor de Rodrigo Valdés en el Departamento del Hemisferio Occidental del FMI
Negocios

Kristalina Georgieva ya tiene al sucesor de Rodrigo Valdés en el Departamento del Hemisferio Occidental del FMI

Za-Salmón

Autofin aprueba aumento de capital y nueva política de dividendos

De Lagos Weber a Juan Sutil: los más comentados pie de cueca de políticos y autoridades
Tendencias

De Lagos Weber a Juan Sutil: los más comentados pie de cueca de políticos y autoridades

La última actualización de PlayStation 5 permite nuevas funciones en el control Dual Sense

“Esperaba guardar este secreto hasta morir”: el mensaje que el presunto asesino de Charlie Kirk le envió a su pareja

La desconocida apelación de Martina Weil que hizo más dramática su eliminación del Mundial de Atletismo
El Deportivo

La desconocida apelación de Martina Weil que hizo más dramática su eliminación del Mundial de Atletismo

Otra millonaria multa: Conmebol le sigue pasando la cuenta a Independiente por la llave contra la U

Detienen a barrista de Independiente involucrado en los incidentes del duelo contra la U que estaba prófugo

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025
Finde

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Cómo es Uiara Amazon Resort, el hotel 100% flotante en el corazón del Amazonas en Brasil

El desesperado relato de Don Francisco de la pesadilla que significó el final de Sábado Gigante
Cultura y entretención

El desesperado relato de Don Francisco de la pesadilla que significó el final de Sábado Gigante

Fiestas Patrias y stand up comedy: la llamativa apuesta de una lota con chistes en la Fonda Nómade

Teatro Camilo Henríquez estrena obra sobre los monumentos post estallido social

La polémica enmienda constitucional aprobada por los diputados brasileños para bloquear demandas contra legisladores
Mundo

La polémica enmienda constitucional aprobada por los diputados brasileños para bloquear demandas contra legisladores

Trump llega a Windsor en una visita de Estado a Reino Unido que combina comercio, tecnología y protocolo real

La IA se abre paso en la política: Albania nombra a “ministra” y Japón a líder de partido generados con esta tecnología

Hablemos de amor: el trabajo se transformó en mi relación tóxica
Paula

Hablemos de amor: el trabajo se transformó en mi relación tóxica

Sacar la ciencia del laboratorio: la misión de Macarena Rojas Ábalos

El miedo a engordar enferma más que una empanada