SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Opinión

Columna de María Pardo: La regresión del feminismo en Valparaíso ¿Una historia con moraleja?

María PardoPor 
María Pardo
JAVIER SALVO/ATON CHILE

Yo no soy, en ningún sentido, de aquellos que pueden llamarse fundadores o impulsores de las fuerzas que integran el Frente Amplio (FA). Me uní harto después de los tiempos universitarios en que se sitúan sus hitos fundacionales. Y lo hice pensando en que si había un espacio viable para avanzar con el feminismo desde la política institucional, tenía que ser el FA (y en particular, Convergencia Social).

Entré a militar en Valparaíso y me sumé a un trabajo que se venía desarrollando hace años, en el que Nataly Campusano era y sigue siendo una pieza fundamental como lideresa y articuladora. Nuestro liderazgo orgánico siempre fue Nataly, y como conozco muy bien -y he sido parte de- ese trabajo, lo ocurrido el lunes de esta semana con la lista Unidad por Chile en el distrito 7 me toca de manera personal.

Por lo mismo, creo que es importante poner sobre la mesa que por supuesto que mi candidata a diputada era Nataly, y me hubiera encantado que su nombre estuviese en la papeleta. Pero las reflexiones que siguen no las hago como viuda de Nataly, sino como mujer cuya primera militancia ha sido el feminismo, y que ha trabajado responsable, disciplinada y comprometidamente por las ideas de un partido y de un sector en el que creo profundamente, pero en que observo una tendencia a extraviarse.

Y es que resulta lisa y llanamente incomprensible que de los 9 cupos disponibles en la lista Unidad por Chile en el distrito 7 ninguno se asignara a una mujer.

Ni siquiera hace sentido la decisión en términos estratégicos, considerando el comportamiento del (y en especial, de nuestro) electorado en la región de Valparaíso, que ha tendido a preferir mujeres. Ello quedó contundentemente demostrado en la elección de consejeros constitucionales en 2023, con la votación que obtuvimos las mujeres de la lista Unidad para Chile -en contraste con los dos hombres supuestamente más competitivos de la misma lista, que aunque eran bastante conocidos, obtuvieron malos resultados en términos comparativos.

Pero sobre todo, me parece incomprensible la decisión desde la perspectiva de lo que ha sido el proyecto político feminista impulsado por el FA y seguido también por los demás partidos de izquierda en los últimos años; y más aún, considerando el apoyo ciudadano que han tenido y siguen teniendo las demandas feministas, y en particular, la paridad; de lo que, por cierto, hace eco el proyecto de reforma constitucional presentado por mensaje del Presidente Boric este año, que busca reconocer el principio de igualdad entre hombres y mujeres en el sistema electoral.

Más aún, es sabido que el FA tiene una fuerza electoral muy relevante en la región de Valparaíso. Entonces, ¿qué pensar cuando pasa algo como lo que sucedió en el D7? ¿Hay que concluir que allí donde se cree tener un electorado cautivo, se pensó que se podían abandonar los principios? Pareciera razonable pensar lo contrario: lo que ha permitido al electorado de la región, en cierto modo, fidelizarse con el FA, ha sido la práctica de unos ciertos principios (notablemente, el feminismo), renovadores frente a una forma de hacer política más antigua, cuya censura estuvo a la base del proyecto del FA.

Si se puede aprender una lección de todo esto, es que necesitamos proteger lo avanzado en términos de consensos ciudadanos. Si ni siquiera los sectores que se declaran feministas pueden resistir la “tentación” de llevar listas compuestas únicamente por hombres, ello nuevamente demuestra lo que la ciudadanía, y sobre todo, las mujeres, hemos tenido claro al menos desde 2019, a través de dos procesos constituyentes, y hasta este mismísimo momento: que la paridad debe convertirse en un mandato constitucional y legal. Sin paridad no hay democracia.

Por María Pardo Vergara, exconsejera constitucional por Valparaíso y profesora de Derecho Constitucional

Más sobre:Frente AmplioValparaísoDistrito 7ParidadFeminismoLa Tercera PMVoces

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Isabella Luksic deja la gerencia general de la Fundación Luksic luego de casi tres años en el cargo

Con reforzamiento en test psicológicos y 3.500 cupos: Conaf y Minagri abren postulación para brigadistas contra incendios

“No al intervencionismo”: México, Cuba y Colombia rechazan despliegue militar de EE.UU. cerca a Venezuela

Cámara de Diputados aprueba en general proyecto que pone fin al CAE y crea el FES

Carlos Montes y el senador Latorre entre ellos: los nombres que aparecen como testigos en acusación por Democracia Viva

“Ni Maduro se atrevió a tanto”: expresidentes de RN cuestionan a directiva por nómina parlamentaria y piden fijar fecha de elecciones internas

Lo más leído

1.
“Evita su consumo”: Carozzi, Nestlé, Ideal, Unilever y CCU arremeten contra Minsal por nuevo mensaje en alimentos con sellos

“Evita su consumo”: Carozzi, Nestlé, Ideal, Unilever y CCU arremeten contra Minsal por nuevo mensaje en alimentos con sellos

2.
De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

3.
Los cuatro exconvencionales y dos voceros del Apruebo que se la jugaron por eliminar el Senado y hoy postulan a él

Los cuatro exconvencionales y dos voceros del Apruebo que se la jugaron por eliminar el Senado y hoy postulan a él

4.
Tras nuevo traspié sobre su programa de primarias: Jeannette Jara lamenta “imprecisión” en dichos sobre el aborto libre

Tras nuevo traspié sobre su programa de primarias: Jeannette Jara lamenta “imprecisión” en dichos sobre el aborto libre

5.
“Lamentamos este tipo de actitudes”: aerolínea se queja por el comportamiento de los futbolistas de Peñarol de Brayan Cortés

“Lamentamos este tipo de actitudes”: aerolínea se queja por el comportamiento de los futbolistas de Peñarol de Brayan Cortés

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Una minga en Europa: así fue el traslado de una centenaria iglesia en Suecia

Una minga en Europa: así fue el traslado de una centenaria iglesia en Suecia

Enorme bola de fuego iluminó por varios segundos los cielos de Japón

Enorme bola de fuego iluminó por varios segundos los cielos de Japón

Protestas y barricadas en La Habana: cubanos cortaron las calles por escasez de agua

Protestas y barricadas en La Habana: cubanos cortaron las calles por escasez de agua

Cerdos con carne azul generan alarma en California: ¿Cuál es la causa de esta extraña condición?

Cerdos con carne azul generan alarma en California: ¿Cuál es la causa de esta extraña condición?

Servicios

Cuándo es el próximo feriado y fin de semana largo del año

Cuándo es el próximo feriado y fin de semana largo del año

Emiten aviso de marejadas anormales desde este jueves: revisa las zonas afectadas y horarios de mayor oleaje

Emiten aviso de marejadas anormales desde este jueves: revisa las zonas afectadas y horarios de mayor oleaje

Día de la papa frita: revisa las promociones desde $1.000 para disfrutar hoy

Día de la papa frita: revisa las promociones desde $1.000 para disfrutar hoy

Con reforzamiento en test psicológicos y 3.500 cupos: Conaf y Minagri abren postulación para brigadistas contra incendios
Chile

Con reforzamiento en test psicológicos y 3.500 cupos: Conaf y Minagri abren postulación para brigadistas contra incendios

Cámara de Diputados aprueba en general proyecto que pone fin al CAE y crea el FES

Carlos Montes y el senador Latorre entre ellos: los nombres que aparecen como testigos en acusación por Democracia Viva

Isabella Luksic deja la gerencia general de la Fundación Luksic luego de casi tres años en el cargo
Negocios

Isabella Luksic deja la gerencia general de la Fundación Luksic luego de casi tres años en el cargo

SMU abre dos nuevos supermercados Maxiahorro en Perú

Gobierno lanza nuevo instrumento que busca medir la vulnerabilidad de las familias

Quién es la “reina de la ketamina”, la mujer que se declarará culpable en el caso de Matthew Perry, el actor de Friends
Tendencias

Quién es la “reina de la ketamina”, la mujer que se declarará culpable en el caso de Matthew Perry, el actor de Friends

Cómo es la flota de drones marítimos que la Armada de EEUU está construyendo para desafiar a China

Qué es una ciclogénesis, el fenómeno del tiempo que hace peligrar el partido de la U

Conmebol abre un nuevo expediente disciplinario contra la U
El Deportivo

Conmebol abre un nuevo expediente disciplinario contra la U

Papá Maravilla: los escenarios deportivos que Alexis Sánchez prioriza frente a su nueva condición familiar

La autoexigencia de Gary Medel de cara a la inauguración del Claro Arena: “Tenemos que hacernos súper fuertes en casa”

Con Weezer, Massive Attack y más: este es el line up por día de Fauna Primavera 2025
Finde

Con Weezer, Massive Attack y más: este es el line up por día de Fauna Primavera 2025

Oktoberfest Chile celebrará sus 20 años con Chico Trujillo como cabeza de cartel

Desde Björk hasta Billie Eilish en audio inmersivo: esta es la cartelera de Omni Soundlab para agosto

Chayanne inicia su aplastante residencia chilena: 90 mil fans en ocho shows y regresaría en 2026 a estadios y regiones
Cultura y entretención

Chayanne inicia su aplastante residencia chilena: 90 mil fans en ocho shows y regresaría en 2026 a estadios y regiones

Historiadora derriba mito: “Las pirámides no fueron construidas por alienígenas ni esclavos”

Miguel Bosé vuelve a Chile pero descartan su paso por el Festival de Viña 2026

“No al intervencionismo”: México, Cuba y Colombia rechazan despliegue militar de EE.UU. cerca a Venezuela
Mundo

“No al intervencionismo”: México, Cuba y Colombia rechazan despliegue militar de EE.UU. cerca a Venezuela

La apuesta de Jorge “Tuto” Quiroga por el litio y su oferta a Chile y Argentina: “Podemos ser potencia mundial entre los tres”

Israel aprueba proyecto de nuevos asentamientos en Cisjordania que busca “enterrar” un Estado palestino

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo
Paula

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos

Sindy Arzani y su red de apoyo: cuidar a las madres para cuidar el futuro