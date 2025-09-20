SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Opinión

¿Continuidad o cambio?

Cristián ValenzuelaPor 
Cristián Valenzuela

El Presidente Boric, en su último 18 de septiembre en La Moneda, intentó vestir de épica su despedida. Habló de la gesta de la independencia, de los gigantes sobre cuyos hombros caminamos, de la continuidad y del cambio como si fueran parte de una danza virtuosa de la historia. Palabras solemnes, frases cuidadas, un llamado a la unidad nacional. Todo muy correcto, todo muy republicano. El problema es que no calza con su propio legado. Porque si algo define a este gobierno es la imposibilidad de cumplir lo prometido, no por falta de condiciones, sino por falta de capacidad.

La ironía es brutal: quien llegó prometiendo “superar los 30 años” termina aferrado a lo poco que dejaron esos 30 años, y hasta agradecido. Quien aseguraba refundar el país terminó administrando la inercia con torpeza. Continuidad, sí, pero de los problemas; cambio, también, pero del entusiasmo ciudadano que se convirtió en decepción.

En ese espejo se mira Jeannette Jara. Es la heredera de un progresismo que alguna vez habló de transformar Chile, pero que hoy se dedica a explicar por qué nada se puede hacer, por qué todo debe esperar, por qué hay que conformarse con lo que hay. Promete futuro, pero encarna la más triste continuidad: la de aquellos que se aferran al poder a cualquier costo, aunque el país se desgaste en la espera de soluciones que nunca llegan. Su oferta es la del cambio que no cambia, la de la épica con fecha de vencimiento, la del eterno “mañana”.

En la oposición también abundan los guardianes de la continuidad. Los de la política tradicional que saben administrar, pero que no se atreven a sacudir el tablero. Su promesa es simple: más de lo mismo, pero con menos errores. Es la administración prolija del modelo que los chilenos hace rato sienten agotado, a través de una fusión curiosa de laguistas, bacheletistas y piñeristas. El continuismo de quienes creen que basta con ajustar algunos tornillos para que el motor de los 30 años vuelva a andar. Una propuesta que mira más al pasado que al futuro: continuidad con maquillaje, ajustes para mantener el mismo modelo que hace rato perdió vitalidad.

El problema es que mientras unos prometen refundar y terminan administrando la inercia, y otros prometen estabilidad pero sin mover demasiado el tablero, Chile se queda atrapado en un falso dilema. Una izquierda que se agotó en su propia retórica y una centroderecha que administra bien, pero que no se atreve a romper con las causas profundas de la decadencia. Dos caminos que, aunque diferentes en estilo, conducen al mismo destino: la frustración.

Cuando Boric habla de orgullo nacional, de haber recorrido Chile y de estar esperanzado en el futuro, la pregunta es inevitable: ¿Orgulloso de qué? ¿De la inseguridad desatada? ¿De las listas de espera que se dispararon? ¿Del crecimiento económico raquítico? ¿De los miles de inmigrantes ilegales que busa regularizar? Su “esperanza” es tan real como sus promesas: pura retórica.

La continuidad que Chile necesita no es la de este gobierno ni la que promete Jara. Tampoco basta con la continuidad elegante que ofrecen algunos en la oposición, por más ordenada que suene. Lo que vale la pena preservar es lo bueno: la estabilidad institucional, la cultura del esfuerzo, el mérito. Pero todo lo demás debe cambiar, y cambiar en serio: la inseguridad, la burocracia, la corrupción política, la incapacidad del Estado para cumplir sus funciones más básicas.

El Presidente se despide invocando la unidad. Pero nadie olvida que su gobierno se sostuvo sobre la división, el enfrentamiento y la polarización. Habla de comunidad, pero gobernó desde la trinchera. Habla de gigantes, pero será recordado por la pequeñez de quien creyó que podía refundar el país a punta de consignas.

Hoy la verdadera disyuntiva no es continuidad o cambio en abstracto. La verdadera disyuntiva es continuidad en la decadencia o cambio real con carácter. La continuidad que encarna Jara es la del fracaso repetido; la continuidad que encarnan el centro y la derecha, es la del acomodo perpetuo. Ambas son caras distintas de lo mismo: seguir administrando la decadencia.

La independencia de 1810 no fue continuidad ni un cambio cosmético: fue una ruptura audaz, con riesgos y con coraje. Hoy falta precisamente eso: el coraje de reconocer que Chile no aguanta más diagnósticos ni frases bonitas, sino decisiones con carácter. Porque nuestro país puede mucho más que discursos adornados con historia y promesas huecas. Y porque la verdadera disyuntiva no es continuidad o cambio. La verdadera disyuntiva es seguir administrando la decadencia o atreverse, de una vez por todas, a recuperar y reconstruir nuestra grandeza.

Más sobre:Gabriel BoricJeannette JaraPolíticaOpiniónCristián ValenzuelaLT Domingo

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Qatar demanda disculpas a Israel para reanudar los esfuerzos de mediación en Gaza

Monja y poeta: un relato de Jaime Bayly

Pedro Mairal, escritor argentino: “La verdad, no soy optimista, me parece que hay una furia en el aire”

Jessica Chastain: “No necesité investigar mucho sobre los discursos de odio, porque están presentes por todas partes”

Sube a 27 el número de fallecidos por explosión de un camión de gas en Ciudad de México

La casa que compró Nicolás Ibáñez en $ 3 mil millones

Lo más leído

1.
Revisa el gol con que Alexis Sánchez le dio el triunfo al Sevilla frente al Alavés

Revisa el gol con que Alexis Sánchez le dio el triunfo al Sevilla frente al Alavés

2.
La dura reflexión de Néstor Gorosito para la vuelta ante la U: “Se nos castiga a nosotros y no tenemos nada que ver”

La dura reflexión de Néstor Gorosito para la vuelta ante la U: “Se nos castiga a nosotros y no tenemos nada que ver”

3.
Javier Etcheberry: “Me da susto que el SII tenga acceso a la información bancaria si se pueden producir filtraciones”

Javier Etcheberry: “Me da susto que el SII tenga acceso a la información bancaria si se pueden producir filtraciones”

4.
Trump exige a Venezuela aceptar prisioneros e internados psiquiátricos “o el precio que pagarán será incalculable”

Trump exige a Venezuela aceptar prisioneros e internados psiquiátricos “o el precio que pagarán será incalculable”

5.
El salto a la elipse del sargento Campos

El salto a la elipse del sargento Campos

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cómo Europa planea construir un “muro de drones” con tecnología de Ucrania para protegerse de una potencial ofensiva rusa

Cómo Europa planea construir un “muro de drones” con tecnología de Ucrania para protegerse de una potencial ofensiva rusa

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Servicios

Lluvias se dejarán sentir este sábado en la Región Metropolitana: se extenderán hasta la madrugada del domingo

Lluvias se dejarán sentir este sábado en la Región Metropolitana: se extenderán hasta la madrugada del domingo

Temblor hoy, sábado 20 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 20 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Espanyol por LaLiga en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Espanyol por LaLiga en TV y streaming

Carabinero sufre grave caída de caballo en pleno show en el Parque Padre Hurtado
Chile

Carabinero sufre grave caída de caballo en pleno show en el Parque Padre Hurtado

Venía desde Perú: Sujeto queda en prisión preventiva por más de 15 kilos de ketamina en Chacalluta

Tornado en Linares dejó alrededor de 150 casas dañadas

La casa que compró Nicolás Ibáñez en $ 3 mil millones
Negocios

La casa que compró Nicolás Ibáñez en $ 3 mil millones

Salir de la trampa de ingresos medios

Milei se reunirá con Trump este martes en medio de negociaciones para préstamo de EE.UU.

5 consejos para recibir mejores respuestas de un chatbot de Inteligencia Artificial
Tendencias

5 consejos para recibir mejores respuestas de un chatbot de Inteligencia Artificial

Las lecciones que aprendieron los ganadores de la lotería (y qué arrepentimientos tuvieron)

Carlo Rovelli, físico italiano: “Lo que necesitamos es inteligencia natural, no inteligencia artificial”

Jorge Martínez: “Cuando le renovaron el contrato a Almirón, inmediatamente tuvo un cambio de actitud”
El Deportivo

Jorge Martínez: “Cuando le renovaron el contrato a Almirón, inmediatamente tuvo un cambio de actitud”

Los detalles y las millonarias cifras que marcarán la fiesta del Mundial Sub 20

El llamado de los Cóndores de cara a la vuelta con Samoa: “Hay que llenar el Sausalito; que la gente juegue su partido”

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025
Finde

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Cómo es Uiara Amazon Resort, el hotel 100% flotante en el corazón del Amazonas en Brasil

Monja y poeta: un relato de Jaime Bayly
Cultura y entretención

Monja y poeta: un relato de Jaime Bayly

Pedro Mairal, escritor argentino: “La verdad, no soy optimista, me parece que hay una furia en el aire”

Jessica Chastain: “No necesité investigar mucho sobre los discursos de odio, porque están presentes por todas partes”

Qatar demanda disculpas a Israel para reanudar los esfuerzos de mediación en Gaza
Mundo

Qatar demanda disculpas a Israel para reanudar los esfuerzos de mediación en Gaza

Sube a 27 el número de fallecidos por explosión de un camión de gas en Ciudad de México

Presidente de Irán le resta imporancia al retorno de sanciones de la ONU por incumplir compromisos nucleares

El poder secreto de las plantas, según Johana Sanint
Paula

El poder secreto de las plantas, según Johana Sanint

Miriam Mamani Castro: La eterna aprendiz

Alcohol y drogas: Por qué los padres son la mejor prevención