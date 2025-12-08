SEÑOR DIRECTOR:

Ante la posibilidad de que José Antonio Kast llegue a la Presidencia, se han difundido varias de sus propuestas, entre ellas cambios al sistema de contribuciones. Sin embargo, la idea de calcularlas según el valor de compra de la propiedad no soluciona el problema que enfrentan muchas personas que venden y luego compran una vivienda de mayor valor: sus contribuciones seguirán subiendo, por lo que el problema permanece.

Además, el precio de compra no siempre refleja el valor real del inmueble. Puede incluir expectativas de desarrollo futuro o los ingresos que el activo genera, lo que termina creando inequidades entre contribuyentes.

Nuestro sistema tributario, después de tantos cambios, hoy es demasiado complejo. Más que solo bajar tasas, lo que Chile necesita es un sistema simple, estable y con reglas claras por varios años. Esa es la base de una buena reforma.

Cristóbal Cifuentes Torres

Docente Derecho Tributario USS