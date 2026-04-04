Copa de la Liga, una idea que necesita ajustes

La Copa de la Liga es una buena idea desde el plano deportivo. Es positivo que haya más partidos durante el año, que los futbolistas chilenos jueguen más, que la competencia dure más tiempo. En eso deberíamos estar todos de acuerdo. Era una necesidad ponerse a la altura de los países más desarrollados en Sudamérica y el mundo.

Jugar y tener un premio tan importante como ir a la Copa Libertadores por supuesto que es bueno. De entrada, plantea un desafío: se hace necesario que los equipos tengan mejores planteles para afrontar todos los compromisos en el más alto nivel posible. Hay equipos que están jugando torneos internacionales y van a jugar la Liga de Primera, la Copa Chile y la Copa de la Liga. Desde ese punto de vista, el naciente torneo también es la oportunidad para que los técnicos vayan viendo jugadores jóvenes, probando alternativas. Ojalá que la aprovechen.

Eso sí, como toda buena idea, la Copa de la Liga también tiene margen para algunos ajustes. El torneo oficial, la Liga de Primera, debe tener mayor continuidad y no tantas interrupciones, porque se pierde el hilo y muchas cosas más al no jugar tan seguido. Por ende, la programación de la Copa no debe afectar a la de la Liga, que es el principal certamen del año.

Hay otro desafío relacionado: darles algunos beneficios en el calendario a los equipos que nos representan internacionalmente, de manera que la nueva competencia no les resulte contraproducente. Hay un peligro asociado. Prueba de ello es que, en los últimos años, casi todos los que han jugado copas se han visto comprometidos con el descenso, salvo dos: Palestino y Coquimbo, en 2024.

Es provechoso tener la Copa de la Liga, pero yo ajustaría los calendarios de este torneo y de la Copa Chile para darle continuidad a la Liga de Primera. Jugar más siempre es positivo. Ir a la Copa Libertadores después de jugar seis o siete partidos es importante. Eso mismo tiene que provocar que los planteles sean más completos y un poco más numerosos. El premio es tan bueno que es impresentable que los equipos pongan suplentes. Hay que tomársela en serio.

Por Fernando Díaz, entrenador de fútbol.