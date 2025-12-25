SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Crisis de vivienda y acuerdos amplios

    Luis Eduardo Bresciani L.Por 
    Luis Eduardo Bresciani L.
    La niña fue vendida por su abuela a una pareja que llegó a trabajar a Rengo, Región de O'Higgins. (Imagen referencial/campamento en Rengo)

    La crisis de la vivienda debe ser una prioridad del próximo gobierno. Su gravedad exige algo más que medidas de emergencia, pues si la meta fuese resolverla en una década, habría que duplicar el ritmo actual de construcción, algo inviable sin grandes acuerdos que trasciendan a los gobiernos.

    Frente a esta crisis, tenemos que entender el acceso a vivienda y barrio como un problema país, pues afecta la educación, la movilidad laboral, la seguridad y la cohesión social. Cuando falla, se quiebran las trayectorias familiares, se debilita la confianza en las instituciones y se erosiona la esperanza de progreso.

    Según el Censo 2024, 491 mil hogares no tienen acceso a una vivienda y habitan en condiciones de hacinamiento o allegamiento. A ello se suma el aumento de los campamentos y cerca de 1,1 millones de hogares en situación de “demanda social crítica” (Cedeus UC–Déficit Cero, 2024), afectados por arriendos impagables y precariedad. Si se agregan 1,3 millones de hogares con severos déficits de calidad urbana y constructiva, cuatro de cada diez hogares en Chile enfrentan alguna forma de exclusión habitacional.

    Las causas son conocidas: los precios de la vivienda han crecido por sobre los ingresos; la producción habitacional, pública y privada, ha disminuido; el financiamiento se ha restringido; el suelo bien localizado es caro; y la inversión en recuperar barrios ha sido insuficiente.

    En un documento reciente, desde la UC hemos levantado 15 propuestas para expandir las actuales capacidades (Centro de Políticas Públicas UC–Déficit Cero, 2025), entre las que destacan avanzar hacia un modelo más flexible de subsidios que reconozca la diversidad de familias y trayectorias; impulsar el arriendo asequible mediante colaboración público-privada; adecuar las normas urbanas para densificar con integración social; recuperar barrios con planes de inversión más robustos y vinculantes; expandir la vivienda industrializada y modernizar la gestión pública del suelo.

    Superadas las simplificaciones propias de las campañas, el nuevo gobierno debiera impulsar un gran pacto por la vivienda que articule una alianza efectiva entre universidades, sector privado y sector público. Este pacto debiera reconocer la complejidad social y humanitaria de campamentos y barrios vulnerables, las brechas de desigualdad urbana, la insuficiente participación de actores municipales y privados, y la necesidad de valorar los avances y aprendizajes del Plan de Emergencia Habitacional liderado por el ministro Montes. Sería un punto de partida para superar la confrontación estéril entre oposiciones y oficialismos en un ámbito que exige responsabilidad compartida.

    Por Luis Eduardo Bresciani L. Profesor Asociado UC

    Más sobre:ConstrucciónCalidad urbanaViviendaBarrios

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Jimmy Kimmel ataca a Trump en mensaje navideño en la TV británica: “La tiranía está en auge aquí”

    Codelco y SQM definen el directorio que tendrá la mayor empresa del litio de Chile

    Declaran alerta amarilla en La Florida por incendio forestal en recinto acopio de neumáticos

    Varias ONG venezolanas confirman la excarcelación de 70 detenidos tras las elecciones de 2024

    Candidata oficialista de Honduras acusa al CNE de sucumbir ante la “imposición extranjera” de Trump

    Zelenski dice que su equipo trabaja “sin descanso” para garantizar que los documentos del plan sean “realistas”

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Hasta 8 horas continuas con 30 °C: el calor extremo que vivirá la Región Metropolitana esta Navidad

    Hasta 8 horas continuas con 30 °C: el calor extremo que vivirá la Región Metropolitana esta Navidad

    Cómo es la vida del dictador derrocado Bashar al-Assad y su familia tras su salida de Siria

    Cómo es la vida del dictador derrocado Bashar al-Assad y su familia tras su salida de Siria

    El alimento que potencia tu sistema inmune como ningún otro, según un estudio

    El alimento que potencia tu sistema inmune como ningún otro, según un estudio

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Servicios

    ¿Habrá feriado bancario?: Así funcionarán los bancos este 31 de diciembre

    ¿Habrá feriado bancario?: Así funcionarán los bancos este 31 de diciembre

    Declaran alerta roja en Nueva Imperial por incendio forestal: controlan siniestro en Bulnes

    Declaran alerta roja en Nueva Imperial por incendio forestal: controlan siniestro en Bulnes

    De Washington al Vaticano: así se vive la Navidad en distintas partes del mundo

    De Washington al Vaticano: así se vive la Navidad en distintas partes del mundo

    Declaran alerta amarilla en La Florida por incendio forestal en recinto acopio de neumáticos
    Chile

    Declaran alerta amarilla en La Florida por incendio forestal en recinto acopio de neumáticos

    ¿Habrá feriado bancario?: Así funcionarán los bancos este 31 de diciembre

    Santiago vive la segunda Navidad más calurosa de los últimos 25 años

    Codelco y SQM definen el directorio que tendrá la mayor empresa del litio de Chile
    Negocios

    Codelco y SQM definen el directorio que tendrá la mayor empresa del litio de Chile

    Sernac oficia a Clínica Dávila por masiva filtración de datos sensibles tras ataque informático

    Directora del SEA: “Nunca antes en la historia se había aprobado tanta inversión en un año calendario”

    Padre de Tylor Chase sobre la actual condición de su hijo: “Requiere constante tratamiento médico”
    Tendencias

    Padre de Tylor Chase sobre la actual condición de su hijo: “Requiere constante tratamiento médico”

    Qué es la gota y por qué están aumentando los casos alrededor del mundo

    El sencillo truco para comunicarte con tu gato, según un reciente estudio

    Uno de los más cotizados de la Primera B deja Copiapó y se marcha al lejano fútbol de Kazajistán
    El Deportivo

    Uno de los más cotizados de la Primera B deja Copiapó y se marcha al lejano fútbol de Kazajistán

    Unión Española confirma el retorno de Emiliano Vecchio para competir en la Liga de Ascenso

    A un paso de salir de Colo Colo: Alan Saldivia prepara su arribo a un grande de Río de Janeiro

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande
    Finde

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande

    El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones

    Radio Guaripolo II: los detalles del show de 31 Minutos en la Quinta Vergara

    Jimmy Kimmel ataca a Trump en mensaje navideño en la TV británica: “La tiranía está en auge aquí”
    Cultura y entretención

    Jimmy Kimmel ataca a Trump en mensaje navideño en la TV británica: “La tiranía está en auge aquí”

    Todos los mares de La Odisea: el eterno retorno de Ulises en Homero, Kazantzakis y Joyce

    Last Christmas: el éxito de Wham! que se escribió en una hora y que tardó 36 años en conquistar la Navidad

    Varias ONG venezolanas confirman la excarcelación de 70 detenidos tras las elecciones de 2024
    Mundo

    Varias ONG venezolanas confirman la excarcelación de 70 detenidos tras las elecciones de 2024

    Candidata oficialista de Honduras acusa al CNE de sucumbir ante la “imposición extranjera” de Trump

    Zelenski dice que su equipo trabaja “sin descanso” para garantizar que los documentos del plan sean “realistas”

    Hablemos de amor: Los ‘casi algo’ en Navidad
    Paula

    Hablemos de amor: Los ‘casi algo’ en Navidad

    Aperitivos de Navidad: ideas fáciles para una noche sin estrés

    Fin de año, vacaciones y niños en medio de una separación