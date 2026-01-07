SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Cuando la ideología está por sobre las personas

    Michèle LabbéPor 
    Michèle Labbé
    PRESIDENCIA VENEZUELA

    La reciente captura y presentación en los tribunales de justicia de Estados Unidos de Nicolás Maduro ha captado la atención de todos y cada uno de nosotros, generando desde las más gloriosas expresiones de júbilo hasta las más encendidas muestras de indignación.

    Las expresiones de júbilo son fácilmente entendibles por todos quienes tienen corazón. Maduro no solo ha perseguido, torturado y asesinado a todos aquellos que siente una amenaza para su régimen o a quienes se han atrevido a pensar distinto, sino que además desconoció los resultados de las pasadas elecciones —donde resultó legítimamente elegido Edmundo González— y se autoproclamó presidente, pasando a ser un usurpador.

    Los indignados, en cambio, reclaman por el derecho internacional, que habría sido violado tras la intervención de Estados Unidos en Venezuela al capturar a Maduro. derecho internacional que habían olvidado cuando por décadas fuimos testigos de la violación sistemática de los derechos humanos en ese país.

    A esos defensores del Derecho Internacional, que acaban de despertar después de un largo letargo, me permito recordarles que Estados Unidos no capturó al presidente de Venezuela, sino que con el permiso del legítimo presidente de Venezuela (por lo tanto, no existe tal violación del Derecho Internacional), Edmundo González, capturó al imputado por la Fiscalía estadounidense, para ser juzgado por conspiración para cometer “narcoterrorismo”, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, así como conspiración para poseer este tipo de armamento contra intereses estadounidenses.

    El escrito de la Fiscalía sostiene que Maduro y sus co-conspiradores han colaborado durante décadas con algunos de los narcotraficantes y narcoterroristas más violentos y prolíficos del mundo, entre ellos las guerrillas colombianas y dos organizaciones criminales mexicanas, y se han apoyado en funcionarios corruptos de toda la región para distribuir toneladas de cocaína hacia Estados Unidos.

    En efecto, el dictador venezolano Nicolás Maduro no es acusado (en Estados Unidos al menos) por el daño generado a los ciudadanos de su país, pero si ello redunda en que pueda pagar en la cárcel y liberar al pueblo venezolano, tal como Al Capone fue juzgado y condenado por evasión de impuestos, bienvenido sea.

    Porque Nicolás Maduro no solo ha ejecutado una política de Estado destinada a perseguir políticamente, detener, torturar y asesinar a sus opositores, sino que además perseveró y profundizó las erradas políticas públicas instauradas por su predecesor Hugo Chávez, logrando transformar uno de los países más ricos del mundo, Venezuela, en un país pobre.

    Los números no mienten: mientras a principios de la década del 60’ el PIB per cápita de Venezuela era el doble del de Polonia, casi igual al del Reino Unido (que hoy alcanza US$ 64 mil por persona) y un 75% del de Estados Unidos, las malas políticas económicas y la falta de libertad económica y política han llevado a que hoy el PIB per cápita del Reino Unido sea 7,6 veces el de Venezuela y el de Estados Unidos más de 10,6 veces. Más duro aún, el PIB per cápita de Polonia, país que recién pudo cambiar sus políticas económicas después de la caída del muro de Berlín en 1989, es hoy 6,5 veces el de Venezuela, que el 2024 solo alcanzó algo más de US$8 mil per cápita.

    Venezuela, el país al que la naturaleza dotó con las mayores reservas de petróleo del mundo, reservas de oro mayores a las de México y grandes reservas de tierras raras, es hoy un país pobre, donde el 90% de su población se encuentra o se ha encontrado en situación de pobreza durante los últimos años, donde la escasez de comida llevó a que en 2017 un 70% de los venezolanos perdieran más 8 kg. de peso. Un país pobre gracias a Maduro y su régimen, ese al que siguen defendiendo los que se escudan en el derecho internacional para ocultar que su ideología y su bienestar propio están por sobre el del resto de las personas.

    *La autora de la columna es académica de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián

    Más sobre:OpiniónVenezuelaNicolás MaduroEconomía

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El equipo “antiflancos” de Kast para revisar antecedentes de futuras autoridades

    “Fue extremadamente difícil”: la historia de cómo se reagendaron los shows de Bad Bunny en Chile por el Super Bowl

    Eutanasia en suspenso: las maniobras que traban su avance y dejan en la cornisa al proyecto que empuja el gobierno

    El fallo de la Suprema que establece que la contralora Dorothy Pérez no tiene competencia para destituir alcaldes

    Secuestro psicológico y un plan diseñado desde la cárcel: los detalles de la millonaria estafa que sufrió Amparo Noguera

    Desde el estallido hasta el gobierno de Boric: el gran congreso que prepara el FA para revisar y repensar el partido

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Temporada de araña de rincón: cómo reconocerla, síntomas y cómo actuar ante una mordedura

    Temporada de araña de rincón: cómo reconocerla, síntomas y cómo actuar ante una mordedura

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: el regreso del “frío” en la Región Metropolitana y la zona central

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: el regreso del “frío” en la Región Metropolitana y la zona central

    Doble pantalla, ultralivianos y alianza con GoPro: 3 nuevos notebooks de Asus en la CES 2026

    Doble pantalla, ultralivianos y alianza con GoPro: 3 nuevos notebooks de Asus en la CES 2026

    Cómo la IA está mejorando Chile: los 4 ganadores del Premio Nacional de Inteligencia Artificial

    Cómo la IA está mejorando Chile: los 4 ganadores del Premio Nacional de Inteligencia Artificial

    Servicios

    Anuncian Día de los Patrimonios en Verano: ¿Cuándo son las actividades?

    Anuncian Día de los Patrimonios en Verano: ¿Cuándo son las actividades?

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Brighton en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Brighton en TV y streaming

    Rating del martes 6 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 6 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    El equipo “antiflancos” de Kast para revisar antecedentes de futuras autoridades
    Chile

    El equipo “antiflancos” de Kast para revisar antecedentes de futuras autoridades

    Eutanasia en suspenso: las maniobras que traban su avance y dejan en la cornisa al proyecto que empuja el gobierno

    El fallo de la Suprema que establece que la contralora Dorothy Pérez no tiene competencia para destituir alcaldes

    Cuando la ideología está por sobre las personas
    Negocios

    Cuando la ideología está por sobre las personas

    Economía con viento a favor, pero con cautela sobre el cobre y reformas estructurales: las perspectivas de Landerretche, Cifuentes y Vergara para 2026

    La propuesta alternativa de Horizontal para financiar la educación superior

    ¿Qué significa que hayan declarado al río Mapocho como humedal urbano?
    Tendencias

    ¿Qué significa que hayan declarado al río Mapocho como humedal urbano?

    Doble pantalla, ultralivianos y alianza con GoPro: 3 nuevos notebooks de Asus en la CES 2026

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: el regreso del “frío” en la Región Metropolitana y la zona central

    Millones, estadios y plazos: el plan de Chile y Sudamérica para lograr la inédita sede del Mundial de Rugby de 2035
    El Deportivo

    Millones, estadios y plazos: el plan de Chile y Sudamérica para lograr la inédita sede del Mundial de Rugby de 2035

    Escándalo mundial: torneo profesional le da invitación a una tenista que no sabía tomar la raqueta

    Con varias figuras del fútbol chileno, incluyendo seleccionados: la Roja de Arturo Vidal que brilla en la Kings League

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto
    Finde

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    “Fue extremadamente difícil”: la historia de cómo se reagendaron los shows de Bad Bunny en Chile por el Super Bowl
    Cultura y entretención

    “Fue extremadamente difícil”: la historia de cómo se reagendaron los shows de Bad Bunny en Chile por el Super Bowl

    Javiera Mena agenda show en Blondie

    Destacan recuperación “casi milagrosa” de Angelo Pierattini tras accidente automovilístico

    Venezuela tensa relación entre Washington y Moscú: EE.UU. toma control de petrolero con bandera rusa
    Mundo

    Venezuela tensa relación entre Washington y Moscú: EE.UU. toma control de petrolero con bandera rusa

    Estados Unidos intercepta un petrolero ruso por “violaciones de las sanciones estadounidenses”

    Primer ministro de Reino Unido llevará a la Cámara de los Comunes el eventual despliegue de tropas británicas en Ucrania

    Hablemos de amor: la herida del ninguneo
    Paula

    Hablemos de amor: la herida del ninguneo

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas

    Regenerar la piel desde dentro