SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Datos sensibles y promesas incumplidas

    Por 
    Viviana Cáceres
    Datos sensibles y promesas incumplidas Marcelo Hernandez/Aton Chile MARCELO HERNANDEZ/ATON CHILE

    Desde 2023, el Estado recolectó datos personales y biométricos de más de 180 mil personas migrantes en situación irregular con el fin de avanzar en el proceso de regularización. Hoy ese objetivo no se ha cumplido y todo indica que no se cumplirá. La reacción fue inmediata: alarma, incertidumbre y desconfianza lógica en una población que ya se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad.

    En primer lugar, es necesario despejar un punto clave: el Estado sí está facultado para recopilar, almacenar y utilizar datos personales, incluso datos sensibles y biométricos. Sin embargo, esta atribución no es absoluta ni discrecional. En un Estado de derecho, el tratamiento de datos sólo es legítimo cuando se cumplen condiciones básicas: finalidad determinada, proporcionalidad, transparencia, seguridad y respeto irrestricto a los derechos fundamentales de las personas.

    Si bien la Ley 21.325 de Migración y Extranjería faculta a la Subsecretaría del Interior para definir mecanismos de regularización migratoria y sus requisitos, incluyendo la entrega de datos, la ley también establece que el uso de dicha información queda subordinado a la finalidad que justificó la recolección: facilitar y promover la regularización, no pudiendo utilizarse esos mecanismos para fines distintos, como control, persecución o sanción indirecta. Ello es reforzado igualmente en la Ley de Protección de la Vida Privada, que señala expresamente que los datos personales “deben utilizarse solo para los fines para los cuales hubiesen sido recolectados”. Entonces, no se trata de una recomendación ética: aquí hablamos de una obligación legal.

    Este fue el marco normativo en que se desarrolló el proceso de captación de datos personales y biométricos de miles de personas. El problema surgió cuando, tras generar altas expectativas sobre un proceso de regularización para personas migrantes anunciado públicamente, la propia vocería de gobierno informó que dicho proceso finalmente no se llevaría a cabo.

    Aquí emerge una segunda y más profunda preocupación. Los datos fueron recolectados con una finalidad específica que no se cumplió. Dicho incumplimiento no es menor, especialmente en un contexto donde la seguridad de la información se ha convertido en una alerta crítica. Las filtraciones de datos en Chile han aumentado de forma exponencial y hoy constituyen un componente central de los ataques cibernéticos a nivel global. En este escenario, el riesgo no se limita únicamente a una eventual filtración, sino también al uso indebido o desviado de información altamente sensible, como datos biométricos y antecedentes migratorios.

    Lo grave no solo es el quiebre de un compromiso político o administrativo; si no que además estamos frente a una afectación directa de derechos humanos, particularmente del derecho a la vida privada, a la protección de datos personales y a la seguridad. Nadie ha explicado cómo se protegerá la información ya recolectada, qué medidas existen para prevenir filtraciones ni qué ocurriría si éstas, efectivamente, se producen. El silencio institucional, en este contexto, no es neutral: incrementa la vulnerabilidad de quienes confiaron en el Estado.

    Finalmente, hay un aspecto especialmente delicado que no puede soslayarse. Tal como lo establece la legislación nacional, si una persona entrega sus datos personales bajo ciertas condiciones y esas condiciones cambian sustancialmente, tiene derecho a retractarse. Si el empadronamiento se realizó con la promesa de avanzar hacia la regularización migratoria y ese objetivo se abandona, las personas afectadas podrían legítimamente exigir la eliminación de sus datos personales. Más aún, si esos datos llegaran a utilizarse —hipotéticamente— para fines como órdenes de expulsión, podría alegarse un consentimiento viciado, frente a un proceso poco transparente e irregular.

    La posibilidad de que estos escenarios se materialicen es lo que vuelve esta situación tan preocupante. Cuando el Estado falla en resguardar los derechos de quienes se encuentran en mayor desprotección, no sólo se erosiona la confianza pública: se debilita el propio fundamento del Estado de derecho. En materia de datos personales y migración, las promesas incumplidas no son solo un error político; pueden convertirse en una vulneración grave de derechos humanos.

    Por Viviana Cáceres, directora de Investigación e Incidencia de Amnistía Internacional Chile

    Más sobre:datos personales y biométricosmigrantesEstado de derecho

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Estudio afirma que más del 50% de los empleados está abierto a cambiar de trabajo

    China autorizó el 29 de enero el inicio de las obras para el cable submarino hacia Chile

    Cable submarino chino: Fiscalía da orden de investigar a PDI por presunto hackeo advertido por Estados Unidos

    Fiscalía ordena a PDI requerir correos entre Hipódromo Chile, Club Hípico y Stake en investigación por lavado de activos

    Escondida de BHP suspende hasta abril tramitación ambiental de proyecto que supera los US$1.000 millones

    Postergan licitación de Puerto Exterior de San Antonio que también inquieta a Estados Unidos

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Anuncian venta de entradas para las presentaciones de BTS World Tour Arirang en cines

    Anuncian venta de entradas para las presentaciones de BTS World Tour Arirang en cines

    Dónde ver la rutina completa de Esteban Düch en el Festival de Viña 2026

    Dónde ver la rutina completa de Esteban Düch en el Festival de Viña 2026

    Rating del martes 24 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 24 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Tricel sepulta reclamo de diputado Donoso (UDI) y ratifica victoria de Guillermo Valdés (PDG) en la Región del Maule
    Chile

    Tricel sepulta reclamo de diputado Donoso (UDI) y ratifica victoria de Guillermo Valdés (PDG) en la Región del Maule

    Cable submarino chino: Fiscalía da orden de investigar a PDI por presunto hackeo advertido por Estados Unidos

    Anuncian venta de entradas para las presentaciones de BTS World Tour Arirang en cines

    Estudio afirma que más del 50% de los empleados está abierto a cambiar de trabajo
    Negocios

    Estudio afirma que más del 50% de los empleados está abierto a cambiar de trabajo

    China autorizó el 29 de enero el inicio de las obras para el cable submarino hacia Chile

    Fiscalía ordena a PDI requerir correos entre Hipódromo Chile, Club Hípico y Stake en investigación por lavado de activos

    Por qué los paños de cocina viejos secan mejor que los nuevos, según la ciencia
    Tendencias

    Por qué los paños de cocina viejos secan mejor que los nuevos, según la ciencia

    Cómo las autoridades de México rastrearon a “El Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación

    ¿Funcionan las afirmaciones positivas para ser feliz? Esto dice un psicólogo

    45 días de plazo o las penas del infierno: FIFA se cuadra con Palestino y le da un duro golpe al Atlético Mineiro por Iván Román
    El Deportivo

    45 días de plazo o las penas del infierno: FIFA se cuadra con Palestino y le da un duro golpe al Atlético Mineiro por Iván Román

    Jugador de Carabobo acusa xenofobia de los hinchas de Huachipato: “Nos generalizan como muertos de hambre, venecos y demás”

    “Soy muy malo, soy un desastre”: El cruce de Pablo Guede con la prensa en su cuestionado proceso en Alianza Lima

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América
    Tecnología

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Cuál fue la reacción de George Harris al éxito de Esteban Düch en el Festival de Viña 2026
    Cultura y entretención

    Cuál fue la reacción de George Harris al éxito de Esteban Düch en el Festival de Viña 2026

    Alejandro Sanz publica el videoclip de su colaboración con Elena Rose

    “Yo siento un profundo respeto por este escenario”: Juanes y su ilusión por volver al Festival de Viña

    Zelenski anuncia nuevos contactos este jueves con Estados Unidos y prevé un diálogo trilateral para el mes de marzo
    Mundo

    Zelenski anuncia nuevos contactos este jueves con Estados Unidos y prevé un diálogo trilateral para el mes de marzo

    “El Tuli”, el operador de “El Mencho” que organizó los disturbios tras la muerte del jefe del Cartel Jalisco Nueva Generación

    Detienen en Colombia un cabecilla de Tren de Aragua presuntamente vinculado al narcotráfico

    Semana de la Moda en Milán: ¿Qué pasarelas ver, cuándo y por qué?
    Paula

    Semana de la Moda en Milán: ¿Qué pasarelas ver, cuándo y por qué?

    Hablemos de amor: él me recordó que sigo viva

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile