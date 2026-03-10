SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Democracia e integridad electoral en Chile

    Pamela FigueroaPor 
    Pamela Figueroa
    FOTO: Diego Martin/Aton Chile

    Mañana, 11 de marzo, asumirá un nuevo gobierno encabezado por el Presidente José Antonio Kast y se iniciará el LVI (56°) período legislativo del Congreso Nacional (2026-2030). Este traspaso de mando es el resultado de un proceso electoral que dota de legitimidad democrática a las nuevas autoridades y que confirma, una vez más, la capacidad institucional de Chile para resolver la competencia por el poder político mediante reglas compartidas y procedimientos confiables.

    En un contexto internacional en que las democracias enfrentan presiones crecientes —desde la polarización política hasta la desinformación—, los altos niveles de integridad electoral que caracterizan al sistema chileno constituyen un activo institucional que debe ser motivo tanto de orgullo como de responsabilidad colectiva.

    En Chile, el sistema electoral se sustenta en una legislación robusta y en instituciones con una extensa trayectoria histórica. El Servicio Electoral de Chile cumplió el 17 de marzo de 2025 cien años de existencia como continuador del Registro Electoral creado en 1925. A su vez, el Tribunal Calificador de Elecciones fue establecido en el mismo período como órgano jurisdiccional encargado de garantizar la legalidad y transparencia de los resultados electorales.

    Desde comienzos del siglo XX, Chile incorporó las elecciones como mecanismo central de resolución pacífica de las controversias políticas. Tras el retorno a la democracia en 1990, esta arquitectura institucional ha continuado adaptándose a nuevos desafíos. Entre 2014 y 2016 se impulsó una profunda reforma política que transformó el sistema electoral y el régimen de financiamiento de la política, estableciendo las bases del sistema vigente.

    Un elemento clave de ese proceso fue la autonomía constitucional otorgada al Servicio Electoral mediante la ley 20.860, promulgada en octubre de 2015. Esta reforma fortaleció la independencia del Servel, ampliando sus facultades de fiscalización sobre el financiamiento político y consolidando su carácter técnico e imparcial. A una década de su implementación, la experiencia confirma la importancia de contar con un órgano autónomo que resguarde la integridad del proceso electoral.

    La reinstalación del voto obligatorio en 2023 y la incorporación de innovaciones procedimentales —como la georreferenciación de los locales de votación en función del domicilio electoral— tuvieron como objetivo facilitar la participación ciudadana.

    Los efectos han sido significativos. En pocos años, la participación electoral pasó de niveles cercanos al 50% a cifras que superan el 85%. Asimismo, el padrón electoral prácticamente se duplicó en pocos años, pasando de cerca de siete millones en 2021 a más de quince millones en la elección pasada. Este crecimiento no sólo refleja un aumento cuantitativo, sino también la reincorporación de cientos de miles de personas que durante años permanecieron al margen de la participación electoral.

    Sin embargo, la expansión de la desinformación y de contenidos digitales manipulados ha introducido nuevas tensiones para las campañas electorales, los medios de comunicación y las instituciones encargadas de garantizar elecciones transparentes.

    Un fenómeno especialmente preocupante es la violencia política digital, que afecta de manera desproporcionada a mujeres candidatas y lideresas políticas. Para enfrentar este desafío, el Servicio Electoral ha impulsado iniciativas de monitoreo y cooperación institucional, entre ellas un sistema desarrollado junto al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. No obstante, la magnitud del problema exige continuar fortaleciendo las herramientas regulatorias, institucionales y culturales para resguardar un debate democrático libre de violencia.

    La fortaleza de la democracia chilena no debe darse por sentada. La calidad de ella depende, en última instancia, del compromiso permanente de la ciudadanía, de la responsabilidad de los actores políticos y de la solidez de las instituciones encargadas de resguardar el proceso electoral.

    En tiempos de incertidumbre democrática a nivel global, la experiencia chilena recuerda una verdad fundamental: la democracia no es sólo un sistema de gobierno, sino una práctica institucional que debe ser cuidada, fortalecida y renovada en cada proceso electoral.

    Por Pamela Figueroa, Presidenta Consejo Directivo, Servicio Electoral de Chile

    Más sobre:InstitucionalidadParticipaciónDemocracia

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    José Antonio Kast se despide de la OPE y lanza breve arenga a solo horas del cambio de mando

    Tohá y rol de la futura oposición: “Tiene que actuar muy articulada, pero eso no quiere decir que será una sola coalición”

    Expertos ven al dólar en torno a $900 en el corto plazo y recortan levemente proyección del PIB 2026

    Ministro Cordero sostiene que extradición de Galvarino Apablaza podría concretarse desde este jueves

    Paul McCartney revela que Yoko Ono le dijo que pensaba que John Lennon “podría haber sido gay”

    Boric carga contra Trump de cara al cambio de mando y apunta: “Este es el personaje que algunos admiran y le rinden pleitesía”

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    Servicios

    Este martes se publica la asignación del FUAS: revisa los resultados de gratuidad o becas

    Este martes se publica la asignación del FUAS: revisa los resultados de gratuidad o becas

    Temblor hoy, martes 10 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 10 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Este martes se publica la asignación del FUAS: revisa los resultados de gratuidad o becas
    Chile

    Este martes se publica la asignación del FUAS: revisa los resultados de gratuidad o becas

    José Antonio Kast se despide de la OPE y lanza breve arenga a solo horas del cambio de mando

    Tohá y rol de la futura oposición: “Tiene que actuar muy articulada, pero eso no quiere decir que será una sola coalición”

    El valor del dólar en Chile el 10 de marzo de 2026
    Negocios

    El valor del dólar en Chile el 10 de marzo de 2026

    Expertos ven al dólar en torno a $900 en el corto plazo y recortan levemente proyección del PIB 2026

    Bolsas mundiales rebotan con fuerza a medida que se estabilizan los precios del petróleo

    Cómo las personas que “crean problemas o dificultan la vida” pueden acelerar el envejecimiento, según un estudio
    Tendencias

    Cómo las personas que “crean problemas o dificultan la vida” pueden acelerar el envejecimiento, según un estudio

    La historia del niño de 9 años que es diseñador y se robó la atención en el evento de moda más importante del mundo

    El número de hijos que tienes puede afectar tu esperanza de vida, según un reciente estudio

    Múltiples polémicas y quejas en alza: la mano no cobrada contra la U llena de críticas al arbitraje y a Roberto Tobar
    El Deportivo

    Múltiples polémicas y quejas en alza: la mano no cobrada contra la U llena de críticas al arbitraje y a Roberto Tobar

    El grave accidente que golpea el festejo de Lota Schwager tras su ascenso a Segunda División

    La importante cifra que se lleva Joaquín Niemann a pesar de su mediocre rendimiento en el LIV de Hong Kong

    Cómo es Yesim, la eSim que promete mantenerte conectado a Internet en todo momento durante tus viajes
    Tecnología

    Cómo es Yesim, la eSim que promete mantenerte conectado a Internet en todo momento durante tus viajes

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    Paul McCartney revela que Yoko Ono le dijo que pensaba que John Lennon “podría haber sido gay”
    Cultura y entretención

    Paul McCartney revela que Yoko Ono le dijo que pensaba que John Lennon “podría haber sido gay”

    “Lo siento, mi voz se está apagando”: el conmovedor camino de Lewis Capaldi a su debut en Lollapalooza Chile 2026

    La Única Opción llega al streaming: dónde ver la nueva joya del director de Oldboy

    Netanyahu recalca que el derrocamiento de las autoridades de Irán “depende del pueblo iraní”
    Mundo

    Netanyahu recalca que el derrocamiento de las autoridades de Irán “depende del pueblo iraní”

    Trump reitera sus amenazas a Cuba: “Podría ser una toma de control amistosa, podría no serlo”

    La Guardia Revolucionaria responde a Trump que será Irán “el que determine cuándo termina la guerra”

    Estimular el nervio vago te puede ayudar a conseguir la calma
    Paula

    Estimular el nervio vago te puede ayudar a conseguir la calma

    8M: El costo invisible de ser la que puede con todo

    Empatía para ellas, estrategia para ellos: el sesgo de género de la IA