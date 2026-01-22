Derechos de las mujeres ante un nuevo ciclo político
A lo largo de su historia, Chile ha avanzado en la construcción de un ecosistema institucional de políticas públicas, marcos legales e instituciones que no responden a coyunturas ni a mayorías circunstanciales, sino a acuerdos democráticos construidos en el tiempo para garantizar los derechos y una vida plena para las mujeres.
Este recorrido ha sido largo y no exento de dificultades, pero consistente en una dirección clara: consolidar y ampliar derechos, remover barreras legales explícitas y construir una institucionalidad capaz de sostener estos avances en el tiempo.
Se trata de iniciativas acumuladas a lo largo de diversos ciclos políticos, que han involucrado a distintos poderes del Estado, al sector privado y a la sociedad civil, y que han situado los derechos de las mujeres en el centro. Son acuerdos transversales, debatidos y construidos a lo largo de los años, que expresan una decisión colectiva: avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria.
En las últimas décadas, este proceso se ha traducido en avances concretos: desde la ratificación de instrumentos esenciales como la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención de Belém do Pará, hasta la incorporación de garantías laborales fundamentales, como la prohibición de condicionar la contratación a la ausencia de embarazo y la consagración de la igualdad salarial; desde el postnatal parental hasta la aprobación del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados; desde el reconocimiento de la violencia intrafamiliar y el femicidio hasta la promulgación de la Ley Integral contra la Violencia de Género; desde mecanismos para fortalecer la participación política de las mujeres hasta la aprobación de la ley Más Mujeres en Directorios; y desde la creación del Servicio Nacional de la Mujer hasta el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Y hay mucho más, en ámbitos igualmente fundamentales para el desarrollo de las mujeres y del país, sin los cuales hoy resulta difícil imaginar nuestro marco institucional.
Pero este camino no ha concluido. Las brechas persisten y no pueden minimizarse: las mujeres presentan mayores tasas de pobreza que los hombres, continúan subrepresentadas en espacios de decisión y siguen asumiendo de manera desproporcionada el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, con impactos directos en su capacidad de insertarse y mantenerse en el mercado laboral y en su autonomía económica. Reconocer estos desafíos no invalida los avances alcanzados; por el contrario, refuerza la necesidad de consolidarlos y profundizarlos.
De cara a cada nuevo ciclo político, el desafío no es redefinir el camino recorrido, sino consolidar y proyectar lo ya avanzado. Y este no es la excepción. Se trata de un reto estructural, urgente e impostergable. Porque hay discusiones que no deben depender de quién gobierna, sino del tipo de sociedad que hemos decidido ser.
Por Cristina Vio, directora ejecutiva de ComunidadMujer
Lo Último
Lo más leído
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesComienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.