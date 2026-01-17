SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Desalojo en San Antonio: soluciones salmónicas

    Javier Ruiz-TaglePor 
    Javier Ruiz-Tagle

    El macrocampamento de San Antonio es el mayor del país y está siendo parcialmente desalojado esta semana. Paralelamente, el Estado inició la expropiación de casi la mitad del predio para formalizar un proyecto habitacional planificado con los propios pobladores. Su origen es disputado entre una usurpación forzosa ligada al estallido social y una toma inducida por sus dueños para vender un terreno inviable.

    La mezcla de desalojo forzoso y expropiación para formalizar es una solución salomónica, y como toda salida de este tipo, deja partes insatisfechas. Los propietarios valoran que se haga valer su derecho a la propiedad en un Estado de Derecho, pero ven con recelo la expropiación, que consideran una compensación injusta. Los pobladores, en cambio, ven cómo más de dos mil familias serán expulsadas a la calle sin alternativas reales, mientras otra parte del campamento será regularizada.

    La vivienda informal plantea un dilema clásico: derecho de propiedad versus derecho a la vivienda, en un contexto de crisis habitacional severa. La informalidad suele involucrar a familias del 40% más pobre, que no acceden ni al mercado ni a la oferta estatal, y que terminan expuestas a arriendos y ventas ilegales.

    La expropiación y radicación —promovidas por ONU-Hábitat como slum upgrading— evita romper redes comunitarias y reconoce la autoconstrucción como parte de la solución. Pero también puede generar incentivos perversos a nuevas tomas si no se acompaña de una oferta formal suficiente.

    Por eso es clave el nuevo Plan de Emergencia Habitacional, aprobado en el Congreso para el próximo periodo. Su continuidad debe asegurar más viviendas en distintas tipologías, mejor gestión de suelo y una institucionalidad robusta. Solo así Chile podrá reducir el déficit, contener nuevos asentamientos y evitar que nos llenemos de más soluciones salomónicas con todos los bandos descontentos.

    Por Javier Ruiz Tagle, académico IEUT-UC y Núcleo Milenio NUVIV.

    Más sobre:MegatomaLT SábadoSan AntonioDesalojo en San AntonioEstadoJavier Ruiz Tagle

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    ONG Foro Penal eleva a 100 los presos políticos excarcelados en Venezuela, por debajo de los datos del régimen

    Adolescentes de 14 y 17 años en internación provisoria tras causar muerte de joven de 19 al manipular arma de fuego en San Clemente

    EE.UU. emite advertencias sobre riesgos en el espacio aéreo de México, Centroamérica y Sudamérica por actividad militar

    Zelensky afirma que Rusia prepara nuevos ataques a gran escala y acusa “insuficientes” suministros de defensa aérea en Ucrania

    Hasta 37 °C: declaran alerta roja para las regiones de Ñuble y del Biobío por “calor extremo” durante este fin de semana

    Príncipe heredero de Irán insta al mundo a ayudar a los manifestantes a derrocar al régimen de Jamenei

    Lo más leído

    1.
    El drama del estallido social: lecciones de un fallo

    El drama del estallido social: lecciones de un fallo

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Manchester United vs. Manchester City en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Manchester United vs. Manchester City en TV y streaming

    Confirman cuarto concierto de Soda Stereo por la gira Ecos: ¿Cuándo es la venta de entradas?

    Confirman cuarto concierto de Soda Stereo por la gira Ecos: ¿Cuándo es la venta de entradas?

    Cuándo se estrena y dónde ver El Caballero de los Siete Reinos

    Cuándo se estrena y dónde ver El Caballero de los Siete Reinos

    Adolescentes de 14 y 17 años en internación provisoria tras causar muerte de joven de 19 al manipular arma de fuego en San Clemente
    Chile

    Adolescentes de 14 y 17 años en internación provisoria tras causar muerte de joven de 19 al manipular arma de fuego en San Clemente

    Hasta 37 °C: declaran alerta roja para las regiones de Ñuble y del Biobío por “calor extremo” durante este fin de semana

    Tras destitución, exfiscal Bufadel se une a oficina de abogados de expersecutores que obtuvo absolución de Sebastián Zamora

    Trump amenaza con imponer aranceles a países que se opongan a su plan para Groenlandia
    Negocios

    Trump amenaza con imponer aranceles a países que se opongan a su plan para Groenlandia

    El eventual ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, hace primeras gestiones y visita desaladoras en Atacama

    Trump prefiere mantener a Kevin Hasset como asesor y Warsh toma ventaja para liderar la Fed

    Friends regresa en formato coleccionable a restaurantes McDonald’s en Chile
    Tendencias

    Friends regresa en formato coleccionable a restaurantes McDonald’s en Chile

    Las 5 entregas más excepcionales que DHL hizo en 2025

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Eduard Bello se despide de la UC: “Tenía todas las ganas y el deseo de continuar”
    El Deportivo

    Eduard Bello se despide de la UC: “Tenía todas las ganas y el deseo de continuar”

    Con 44 años y el talento intacto: Federer vence a Casper Ruud en un tie-break de exhibición y es ovacionado en Australia

    Se va del Barcelona: Ter Stegen tiene nuevo equipo en España para sumar minutos de cara al Mundial

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas

    Festival Santiago Off 2026: las actividades gratuitas que se realizarán en las regiones Metropolitana y de Valparaíso

    Entre la aventura y el humor: a fondo en la cara más lúdica de Game of Thrones
    Cultura y entretención

    Entre la aventura y el humor: a fondo en la cara más lúdica de Game of Thrones

    Hesse Kassel, la banda que florece en el rock chileno: “Es como una rosa con espinas; es bello, pero igual es crudo”

    El talento silencioso de Rai García

    ONG Foro Penal eleva a 100 los presos políticos excarcelados en Venezuela, por debajo de los datos del régimen
    Mundo

    ONG Foro Penal eleva a 100 los presos políticos excarcelados en Venezuela, por debajo de los datos del régimen

    EE.UU. emite advertencias sobre riesgos en el espacio aéreo de México, Centroamérica y Sudamérica por actividad militar

    Zelensky afirma que Rusia prepara nuevos ataques a gran escala y acusa “insuficientes” suministros de defensa aérea en Ucrania

    Pala, Martillo y Libro: una experiencia lectora en los voluntariados de verano
    Paula

    Pala, Martillo y Libro: una experiencia lectora en los voluntariados de verano

    Hablemos de Amor: lo que aprendí de mi amiga de toda la vida

    De la Araucanía al mundo: la historia de María Prieto, la reina de la kombucha