SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Opinión

Desalojo

Gonzalo CorderoPor 
Gonzalo Cordero
Foto: Sebastian Cisternas/ Aton Chile

Esta semana se desalojó a quienes ocupaban ilegalmente la propiedad que era de don Alejandro Correa. Al señor Correa lo asesinó vilmente un sicario en mayo del año 2020, con el fin de consolidar la ocupación de su propiedad y el negocio que tenían los instigadores del crimen. Es difícil encontrar en otro caso una colección más completa y brutal de lo que lastró las posibilidades de progreso de Chile en el siglo pasado y que, como la roca de Sísifo, hoy nos vuelve a desafiar.

Cuando nuestro país se asomaba a la segunda mitad del siglo pasado su realidad social era deprimente, sufría una pobreza lacerante con analfabetismo, desnutrición, mortalidad infantil y, por cierto, los famosos campamentos con horrorosas condiciones de vida: sin urbanizar, barriales en invierno, enfermedades e inseguridad, con familias literalmente vestidas con poco más que harapos y viviendo hacinadas entre cuatro tablas.

Esta visión llevó a mucha gente a creer que todo ello era producto de una injusticia estructural. El sofisma marxista les convenció de que esto solo se resolvería mediante la confrontación del “pueblo” contra la “oligarquía” opresora. El “poder popular” tenía que derrocar a la “democracia burguesa” y al capitalismo mediante la lucha revolucionaria. Ese discurso destruyó no solo nuestra democracia, sino toda posibilidad de progreso.

La verdadera revolución vino cuando se aplicó la única receta que ha generado desarrollo: Estado democrático de derecho y libertad económica. En un ambiente de seguridad jurídica, la propiedad y la libertad crecieron, los chilenos dejaron de creer que la solución podía venir de los políticos, y con los incentivos adecuados nos convertimos en un país exportador, surgieron industrias y un mercado de capitales vigoroso que amplió el crédito que permitió acceder a millones de personas a viviendas dignas. La educación se expandió como nunca antes. Problemas siguieron existiendo, eso es obvio, pero ya no eran los de la extrema pobreza, sino los que desafían a toda sociedad que se acerca al desarrollo.

Pero “la cabra tira p’al monte”. Surgió la “nueva izquierda” –que tiene de todo menos de nueva– que hoy nos gobierna y cuyo único éxito fue hacer creer en cierto momento a la mayoría, incluso a dirigentes de derecha, que éramos la sociedad más desigual del mundo; alrededor de lo cual construyeron una mitología propia de Macondo sobre el sistema previsional, que abrió la puerta a los retiros, con lo que dejaron knock out al mercado de capitales, que todavía no se levanta; por la vía de deslegitimar primero la Constitución arrasaron con el orden público y la seguridad.

Ese es el país en el que asesinaron a don Alejandro Correa, se tomaron su propiedad y a su familia le costó una lucha heroica conseguir justicia y que se aplicara la ley, debiendo soportar la desidia de quienes desde el Estado no querían pagar el costo político del desalojo y que más de alguien los emplace por su “insensibilidad”. La historia no se repite, pero a veces rima dramáticamente.

Por Gonzalo Cordero, abogado

Más sobre:Alejandro CorreaDesalojo

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Trump anuncia que Israel aceptó una primera línea de retirada de las tropas desde Gaza

Amores flemáticos: un relato de Irene Vallejo

Es otoño en el corazón: un relato de Jaime Bayly

Guns N’ Roses, la bienvenida a la jungla en Costa Rica que mostrarán en Chile

Quién es Sanae Takaichi, la ultraconservadora que podría ser la primera jefa del gobierno de Japón

David Byrne a fondo: “Mon Laferte me parece una artista realmente increíble”

Lo más leído

1.
Ley de Presupuestos considera $151 millones para debut de Boric como expresidente y le pone un cerrojo para evitar rechazo

Ley de Presupuestos considera $151 millones para debut de Boric como expresidente y le pone un cerrojo para evitar rechazo

2.
Prensa egipcia apuntó a los responsables de quedar fuera de los octavos de final pese a la victoria sobre Chile

Prensa egipcia apuntó a los responsables de quedar fuera de los octavos de final pese a la victoria sobre Chile

3.
28 programas quedan con presupuesto $0 para el próximo año, liderados por ministerios de Desarrollo Social y Educación

28 programas quedan con presupuesto $0 para el próximo año, liderados por ministerios de Desarrollo Social y Educación

4.
Fallece destacado abogado penalista Nurieldín Hermosilla, padre de Juan Pablo y Luis Hermosilla

Fallece destacado abogado penalista Nurieldín Hermosilla, padre de Juan Pablo y Luis Hermosilla

5.
“Hace 6 semanas estaba contento con Matthei, no descarto que vuelva a cambiar”: Alessandri y descuelgue de gobernador en favor de Kast

“Hace 6 semanas estaba contento con Matthei, no descarto que vuelva a cambiar”: Alessandri y descuelgue de gobernador en favor de Kast

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

¿Leche entera o descremada? La ciencia revela cuál es mejor

¿Leche entera o descremada? La ciencia revela cuál es mejor

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Servicios

A qué hora y dónde ver a Australia vs. Cuba por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Australia vs. Cuba por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Argentina vs. Italia por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Argentina vs. Italia por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a México vs. Marruecos por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a México vs. Marruecos por el Mundial Sub 20

Declaran alerta roja en Monte Patria por incendio forestal: llaman a evacuar sectores poblados
Chile

Declaran alerta roja en Monte Patria por incendio forestal: llaman a evacuar sectores poblados

“Brilla por su ausencia”: Desbordes critica a Cataldo tras hechos de violencia en establecimientos públicos de Santiago

Recuperan dos contenedores robados desde San Antonio avaluados en $10 millones

Presupuesto y regla fiscal: hora de anclar el barco
Negocios

Presupuesto y regla fiscal: hora de anclar el barco

AFP Cuprum: “La licitación de stock se debería aplazar para no afectar la implementación de los fondos generacionales”

Ramón Achurra, fruticultor: “Ojalá que esta temporada de la cereza no tengamos el desastre del año pasado”

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025
Tendencias

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

¿Leche entera o descremada? La ciencia revela cuál es mejor

Cuál es la “mejor característica nueva” que puede hacer ChatGPT por ti, según un experto en tecnología

“Tuvimos poco tiempo para entrenar”: la justificación del DT de Brasil al fracaso del Scratch en el Mundial Sub 20
El Deportivo

“Tuvimos poco tiempo para entrenar”: la justificación del DT de Brasil al fracaso del Scratch en el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Chile vs. México por los octavos de final del Mundial Sub 20

En vivo: Argentina se mide con Italia y Australia choca con Cuba en el cierre del Grupo D del Mundial Sub 20

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre

Más de 40 expositores de arte y diseño, talleres y música en vivo: así será la nueva edición de Plaza Pública

Monster Jam en Chile: esto debes saber de las tres fechas del show de motorsport más impactante del mundo

Amores flemáticos: un relato de Irene Vallejo
Cultura y entretención

Amores flemáticos: un relato de Irene Vallejo

Es otoño en el corazón: un relato de Jaime Bayly

Guns N’ Roses, la bienvenida a la jungla en Costa Rica que mostrarán en Chile

Trump anuncia que Israel aceptó una primera línea de retirada de las tropas desde Gaza
Mundo

Trump anuncia que Israel aceptó una primera línea de retirada de las tropas desde Gaza

Quién es Sanae Takaichi, la ultraconservadora que podría ser la primera jefa del gobierno de Japón

Venezuela continúa con jornada de ejercicio militares mientras Diosdado Cabello carga contra EE.UU.

Albina Choque Challapa: La imparable
Paula

Albina Choque Challapa: La imparable

Prematurez al alza: una alarma en medio de la crisis de natalidad en Chile

De ser “adoptada” a contribuir a las comunidades: el impacto de ser vista en la infancia