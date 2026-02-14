Dios bendiga a américa

Soy un admirador de la cultura estadounidense. Desde su origen como tierra de libertad, forjada por inmigrantes, hasta el ideal del sueño de superación que puso en el centro el mérito, el esfuerzo y el trabajo por sobre el origen, el sexo o la condición social. También por su larga lucha para ampliar derechos y por construir instituciones capaces de corregirse a sí mismas. Un país que se enriquece con la diversidad, fomenta la creatividad, la innovación y la iniciativa privada, y cuya democracia se sostiene en una sociedad civil fuerte, como observó Tocqueville: Estado de Derecho, separación de poderes, contrapesos efectivos y derechos individuales protegidos.

Lamentablemente, mucho de eso hoy está en serio riesgo.

Por eso rescato el mensaje de Benito Antonio Martínez Ocasio, Bad Bunny, tanto en los Grammy como en el Super Bowl. Porque su performance representa mejor el espíritu estadounidense que la brutalidad y arbitrariedad con que actúa el ICE: una burocracia coercitiva que traiciona los principios que dice defender.

Al decir algo tan simple como verdadero —que América somos todos— desató una polémica encabezada por Donald Trump. No era solo una corrección geográfica: era reivindicar la identidad latina, su cultura y su aporte, y poner un límite al reflejo de “este es nuestro hemisferio” que vuelve a asomarse desde Washington.

En apenas 14 minutos, vistos por más de 140 millones de personas, Bad Bunny desplegó símbolos, música y costumbres puertorriqueñas y latinoamericanas, y cerró con una celebración donde flameaban banderas de todo el continente, incluida la chilena. El mensaje final fue claro: “Solo el amor es más poderoso que el odio”, seguido de un “God bless America” que incluye en lugar de excluir.

Ahí está la paradoja. La Casa Blanca invoca “America First”, pero sospecha de quienes también somos americanos. En contraposición, el homenaje de Bad Bunny en el evento más “gringo” de todos rindió homenaje a América, a esa América plural en donde no sobra nadie y donde el amor vence al miedo. Dios bendiga a América.

Por Jaime Bellolio, alcalde de Providencia.