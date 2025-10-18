SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Opinión

Dorothy, los parásitos y las hormigas

Paula Escobar ChavarríaPor 
Paula Escobar Chavarría
Santiago, 14 de Octubre de 2025. Encuentro Nacional de La Empresa en su version 2025 desde el centro de eventos Metropolitan Santiago Presentación de Dorothy Perez, Contralora General de la Republica Diego Martin /Aton Chile Diego Martin

La rockstar de Enade fue la contralora Dorothy Pérez, que ha causado impacto con sus innovaciones, hallazgos y énfasis en su mandato en la CGR. Sobre todo, por demostrar que sí se pueden hacer cambios relevantes dentro del marco institucional existente, que estos pueden ser por etapas, y que desde ese piso -de logros y renovada confianza- se pueden ir haciendo mejoras permanentes. Es decir, que no es necesario partir de cero en una institución, sino hacer reformas continuas.

No solo fue ovacionada de pie en la Enade, sino que hizo palidecer el debate presidencial posterior, que no logró despegar nunca hacia una mayor altura, hacia discutir lo que realmente es importante, o hacia poder inspirar al menos un poco de esperanza y optimismo.

Ya han comenzado, empero, a surgir voces de alerta sobre el “fenómeno Dorothy”. Que se debe cuidar, que fue casi político su discurso, que no se debe creer tanto elogio, entre otros puntos.

¿Tienen razón quienes alertan que tanta calidad de “rockstar” puede afectar negativamente su trabajo y a la Contraloría?

Veamos.

No deja de ser revelador el hecho de que haya cierta alarma cuando es una mujer la que brilla. Si fuera un contralor varón, ¿habría los mismos temores porque se le podrían ir los humos a la cabeza?

Por otro lado, es cierto que debe cuidar la credibilidad y el prestigio ganado, tanto para la Contraloría como para ella. Pero no se ven en ella elementos hasta hoy como para fundamentar temor. La presencia en la esfera pública de la contralora Dorothy Pérez no se ha basado en buscar popularidad en redes sociales (como el famoso “Contralorito” de su antecesor), ni tampoco en los medios. De hecho, no da entrevistas, lo cual es bastante sintomático de que no es una figura que busque protagonismo. Ha hablado en seminarios, donde ha expresado ideas, acciones y puntos de vista; así fue en el CEP, en la USEC y ahora en la Enade. Y no habla sino de lo que ha hecho y, más importante aún, lo que quiere hacer, pues lo de la fiscalización de “enfermos viajeros” no es algo aislado. Quiere usar tecnología e innovación para conocer información que, al mismo momento de saberse públicamente, puede cambiar la realidad. El hecho de que las licencias médicas hayan bajado inmediatamente después de conocerse los hallazgos de la CGR lo demuestra. El objetivo es, además de evidenciar el mal uso de recursos públicos, disuadir a que estas conductas normalizadas se repitan. O que al menos tengan más costos.

Este método de trabajo es importante de explicar y difundir, no para que Dorothy sea famosa, sino porque debería ser replicado en otros órganos del Estado y de la vida pública, donde a menudo el “no se puede” mata toda iniciativa de cambio y mejora. Y también debe conocerse y difundirse hoy, especialmente en momentos en que se intenta instalar la narrativa de que todos los funcionarios del Estado serían “parásitos”. Dorothy Pérez encarna y muestra otra realidad. La de las personas que, como ella, llevan una vida como funcionarios públicos, no como parásitos, sino trabajando como hormigas para sacar adelante la tarea. Es una figura parecida a Carmen Gloria Valladares: hace recuperar la confianza en las instituciones en general. Por cierto, en el Estado hay funcionarios mal evaluados y algunos corruptos, pero no todos -ni la mayoría- son así.

Por último, viendo su trayectoria, no parece tan fácil que Dorothy Pérez se encandile con esta inesperada celebridad, pues ha estado arriba y también ha estado abajo. Conoce las luces y también las sombras del poder. Su historia en la Contraloría da para serie, y una de varias temporadas (y, por cierto, no cabe aquí). Solo basta decir que en la Contraloría partió su carrera, recién recibida de abogada, y allí ha pasado la mayor parte de su vida laboral. Tuvo distintas responsabilidades, cada vez mayores, en las que fue nombrada por los contralores Ramiro Mendoza y Jorge Bermúdez. Este último la ascendió a subcontralora. Pero los choques y diferencias entre ambos -ampliamente documentados en la prensa de la época- culminaron con que Bermúdez la despidió. Pero Pérez lo demandó y ganó en todas las instancias, incluida la Corte Suprema. Bermúdez la tuvo que reincorporar, pero la dejó congelada; no le hablaba. Sus labores quedaron limitadas al rol de jueza de cuentas, al mando de un pequeño equipo. Ella siguió trabajando, con disciplina férrea. Tras la salida de Bermúdez, asumió como contralora subrogante. Y tan bien lo hizo que, aunque no era la favorita, fue finalmente la elegida, y se convirtió en la primera contralora de la historia de Chile. Si alguien conoce las veleidades del poder, es ella.

Dorothy Pérez no es infalible, ni perfecta, ni santa, ni es buena idea canonizar a nadie. Pero no parece haber, hasta ahora, razones para preocuparse de que brille tanto. Y es un buen síntoma que sea a personas como ella a quienes la sociedad esté admirando como modelos de rol y figuras de inspiración.

Más sobre:ContraloríaDorothy PérezEnadeOpiniónPaula Escobar

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Mampato: el regreso de un clásico de los niños del ayer

Nicolás Contreras, el actor que se transforma en Baby Bandito: “Uno nunca está preparado para la exposición”

Hernán Gómez, el guardián de Quilapayún publica sus memorias: “Quiero defender al grupo, ha habido mucha mistificación”

Zoom al presupuesto de Cultura 2026: ¿En qué se va a destinar el alza de dinero más alta entre los ministerios?

Esos polvos satánicos: un relato de Jaime Bayly

Miles de manifestantes se toman las calles de Tel Aviv para exigir a Hamas entrega de cadáveres de rehenes

Lo más leído

1.
Philippe Aghion, Nobel de Economía 2025: “Chile es un país muy dinámico, pero necesitan trabajar en su sistema educativo”

Philippe Aghion, Nobel de Economía 2025: “Chile es un país muy dinámico, pero necesitan trabajar en su sistema educativo”

2.
Por primera vez en la UE (y contra la tendencia en Chile): Grecia se dispone a introducir jornada laboral de 13 horas diarias

Por primera vez en la UE (y contra la tendencia en Chile): Grecia se dispone a introducir jornada laboral de 13 horas diarias

3.
Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

4.
Ministro Cordero por informe de Contraloría: “Los servicios de salud no debieran seguir a cargo de la destrucción de drogas”

Ministro Cordero por informe de Contraloría: “Los servicios de salud no debieran seguir a cargo de la destrucción de drogas”

5.
Temblor hoy, sábado 18 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 18 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Portada del dia

⚡¡Últimos días Cyber! Accede al mejor precio de 2025🗳️ 📰

Digital + LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Rozando los 40 °C: Meteochile advierte que estas regiones tendrán calor extremo este fin de semana

Rozando los 40 °C: Meteochile advierte que estas regiones tendrán calor extremo este fin de semana

Cuál fue la causa de muerte de Ace Frehley, el guitarrista y cofundador de la banda Kiss

Cuál fue la causa de muerte de Ace Frehley, el guitarrista y cofundador de la banda Kiss

Los cocodrilos que se adaptaron a unas islas en el Caribe mexicano y “evolucionaron” como nuevas especies

Los cocodrilos que se adaptaron a unas islas en el Caribe mexicano y “evolucionaron” como nuevas especies

Los peligros del humo de segunda mano: los pacientes que tienen cáncer sin haber fumado en su vida

Los peligros del humo de segunda mano: los pacientes que tienen cáncer sin haber fumado en su vida

Servicios

Cómo cuidar tu refrigerador y tus alimentos frente al calor

Cómo cuidar tu refrigerador y tus alimentos frente al calor

A qué hora y dónde ver a Colombia vs. Francia por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Colombia vs. Francia por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner por la final del Six Kings Slam 2025

Dónde y a qué hora ver a Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner por la final del Six Kings Slam 2025

Expulsan a turista francés del Parque Nacional Torres del Paine tras provocar amago de incendio
Chile

Expulsan a turista francés del Parque Nacional Torres del Paine tras provocar amago de incendio

Desconocidos provocan desórdenes en las inmediaciones de Plaza Italia en una nueva conmemoración del estallido social

Municipalidad de Coyhaique convocará a arquitectos a diseñar un mirador para celebrar el centenario de la ciudad

Felices y aforrados
Negocios

Felices y aforrados

Sin especulación no hay trenes

Prosegur: “Las empresas necesitan sofisticar sus niveles de seguridad”

Investigan como homicidio la muerte del fundador de Mango, Isak Andic
Tendencias

Investigan como homicidio la muerte del fundador de Mango, Isak Andic

¿Es cierto que los crucigramas, sudokus y juegos de lógica previenen la demencia?

Así funciona el delivery que llega hasta los pisos 70 de los rascacielos

La pelea por la permanencia está al rojo: Limache derrota a Cobresal y devuelve a Unión Española a la zona de descenso
El Deportivo

La pelea por la permanencia está al rojo: Limache derrota a Cobresal y devuelve a Unión Española a la zona de descenso

Le llueve sobre mojado: bus que trasladaba al plantel de Colo Colo recibe multa en el ingreso a La Serena

Max Verstappen ratifica su dominio en la clasificación del GP de Austin y vuelve a dejar con las manos vacías a McLaren

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre

3 playas con aguas turquesas y arenas blancas para unas vacaciones en República Dominicana

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025

Mampato: el regreso de un clásico de los niños del ayer
Cultura y entretención

Mampato: el regreso de un clásico de los niños del ayer

Nicolás Contreras, el actor que se transforma en Baby Bandito: “Uno nunca está preparado para la exposición”

Hernán Gómez, el guardián de Quilapayún publica sus memorias: “Quiero defender al grupo, ha habido mucha mistificación”

Miles de manifestantes se toman las calles de Tel Aviv para exigir a Hamas entrega de cadáveres de rehenes
Mundo

Miles de manifestantes se toman las calles de Tel Aviv para exigir a Hamas entrega de cadáveres de rehenes

Bolivia define este domingo a su próximo presidente entre Rodrigo Paz y Jorge “Tuto” Quiroga

Miles evacúan sus hogares en Filipinas ante llegada de tormenta tropical

Los entretelones de Vota por la Niñez
Paula

Los entretelones de Vota por la Niñez

1 de cada 8 chilenas tendrá cáncer de mama: cómo detectar a tiempo la enfermedad y cuáles son sus síntomas

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca