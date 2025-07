Dumpling Factory: Falta calle

Pareciera que lo único que realmente ha funcionado en el ex Barrio Suecia y sus alrededores, una vez que se acabaron los boliches nocturnos, son los locales de comida asiática que por la zona de General Holley están casi uno al lado del otro y que suelen estar repletos de jóvenes comensales. De alguna manera, ya podríamos llamar a esta zona como el distrito asiático de Providencia.

Caminando por ahí fue que el otro día a la hora de almuerzo di con Dumpling Factory, un sito que según reza su Instagram se especializa en comida china callejera. Alguna vez había probado sus dumplings en formato para llevar, así que me pareció que ahora era el momento de sentarme a comer en el lugar.

Tras ubicarme en una mesa al interior del local, revisar la carta digital y esperar un buen rato pude atajar al único garzón que atendía. Para partir pedí unos Buns Veggie ($4.690) y una cerveza Asahi ($4.200), la que llegó rápidamente y poco después los buns, que son unas masas rellenas y cocinadas al vapor. Venían tres y su relleno era una mezcla de hongos, tofu, espinaca y algunos aliños. Lo cierto es que estaban buenos los buns, bien suaves al paladar y con bastante relleno. Sin embargo, les faltaba un poco de sabor. O mejor dicho, de potencia. Afortunadamente venían con una salsa picante para untar, que mejoraba bastante la experiencia.

Para seguir pedí un Street Fried Rice ($7.990). Aunque claro, antes tuve que -nuevamente- invitar al garzón para que me tomara el pedido. Hasta que finalmente llegó el arroz, que venía salteado con pequeños trozos de varias verduras al dente, bien ricas. Además, tenía una salsa medio dulzona nada de mala y traía también algo de pepino y rábano encurtidos. Coronando todo, una chuleta de chancho empanizada. Es decir, juntos chuleta y arroz formaban lo que los japoneses llaman Katsudon.

Lo cierto es que estaba todo muy rico y contundente, aunque según la carta este plato llevaba también Katsobushi, que son unas virutas de pescado ahumado, muy aromáticas y que dan mucho sabor. ¿La verdad? No encontré ni rastros de estas virutas en el plato. Por lo mismo al final, nuevamente, me quedé corto de sabor. Es decir, todo rico. Pero faltaba lo que algunos llaman “punch”, más aún cuando en este sitio se definen como un lugar que hace comida callejera. Y más que china, me parece que se trata de algo de inspiración asiática en general.

Mención aparte merece el garzón, que tenía menos nervio que una planta a la hora de atender. En resumen, al local le falta calle. Aún así, se come bien y por poca plata, lo que no es poco a estas alturas del partido.

CONSUMO TOTAL: $18.568

DIRECCIÓN: Bucarest 49, teléfono 932495434, Providencia.

HORARIO: Lunes a sábado 12:30 a 21 hrs. Domingo 12:30 a 20 hrs.

ESTACIONAMIENTO: No tiene.

PÚBLICO: Apto para todo público.

CALIFICACIÓN: ✮✮✮

Calificaciones: ✮✮✮✮✮ Sobresaliente / ✮✮✮✮ Excelente / ✮✮✮ Satisfactorio / ✮✮ Mucho que mejorar / ✮ Para no volver

Por Álvaro Peralta Sáinz (Don Tinto), cronista gastronómico.