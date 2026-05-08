SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    El CFA y la rebaja regresiva de impuestos

    Gonzalo MartnerPor 
    Gonzalo Martner
    Consejo Fiscal Autónomo expone en Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

    El Consejo Fiscal Autónomo hace evaluaciones independientes de las cuentas públicas, lo que en Chile es bastante difícil por la parcialidad conservadora en el restringido medio de los economistas. No obstante, el CFA concluyó que el proyecto de reforma tributaria del gobierno induce un déficit fiscal de 0,71% del PIB hacia 2030 y de 0,43% hacia 2050. El gobierno cree que se absorberá mediante un mayor crecimiento por las rebajas tributarias a las utilidades de las grandes empresas y a los altos ingresos, con el agregado inusitado de una invariabilidad tributaria de 25 años, una nueva amnistía de repatriación desde paraísos fiscales y una rebaja del impuesto a las donaciones. La evidencia académica muestra, en sentido contrario, que buscar aumentar el crecimiento con rebajas tributarias a los más ricos suele terminar en altos déficits fiscales y poco crecimiento.

    El CFA estimó que el impacto del mayor crecimiento esperado sobre el balance fiscal se traduciría en que en 2030 sería deficitario en 0,3% del PIB, como buena parte de los economistas de la plaza, aunque se usan supuestos altos de elasticidad de la inversión ante rebajas de su costo tributario sin garantía de traspaso del posible mayor crecimiento a ingresos fiscales futuros. Para evitar un impacto neto negativo, se requerirían fuentes de financiamiento adicionales “de magnitud relevante, no contenidas en el proyecto”. Dicho sea de paso, el CFA no menciona los negativos efectos distributivos de las rebajas de impuestos a los sectores de altos ingresos. El FMI, por su parte, ha señalado ante el proyecto un probable incremento de la deuda pública.

    Antes de la nominación de su actual presidenta, más que exponer la situación de deterioro fiscal después de la pandemia (pero que sigue siendo la mejor de América Latina y muy superior a la de la media de la OCDE luego del brusco ajuste fiscal de 2022, uno de los mayores del mundo post-crisis), el CFA fue negativo en sus juicios contra el gobierno anterior. Lo reprochable es que elevó la regla del ajuste cíclico, una buena idea del gobierno de Ricardo Lagos, a una especie de inscripción en mármol aunque la economía está siempre sujeta a imprevistos. La propia regla ha debido ser objeto de múltiples ajustes metodológicos por la naturaleza incierta de las variables fiscales consideradas: ¿quién ha proyectado adecuadamente el precio del cobre a 10 años plazo alguna vez, lo que se pide a un grupo de economistas todos los años como parte del cálculo de los “ingresos permanentes”, sin que se informe después cuán equivocados han estado? Se agregó hace poco un umbral de deuda pública de 45% del PIB (hoy es de 42%), llamado prudente por razones misteriosas, en circunstancias que en la Unión Europea es de 70% y en Estados Unidos no existe. Esto no hace sino mantener una situación de alarma que desde fuera se suele observar más bien con sonrisas. Las acusaciones de incumplimiento de metas -que cada gobierno establece al iniciar su gestión- se ha traducido por el CFA en una especie de obligación de bajar gastos si los ingresos no están a la altura, como ha ocurrido recientemente, aunque sin la recomendación inversa. El actual gobierno no formaliza aún sus metas, pues calzar las cifras para alcanzar el equilibrio estructural que se propone supone cerrar una brecha de cerca de 9 mil millones de dólares hacia 2030, a lo que se debe agregar la pérdida de recaudación del proyecto de ley tributario.

    Por Gonzalo Martner, economista, académico USACH

    Más sobre:CFARebaja tributariaProyecto del gobiernoImpuestosCrecimiento

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    España se prepara para recibir al crucero MV Hondius: así planean evacuar la nave afectada por brote de hantavirus

    Exdiputado Joaquín Lavín León ingresa al anexo Capitán Yáber para cumplir prisión preventiva

    “Pasamos los antecedentes al TS para que adopte las medidas que correspondan”: RN aborda investigación contra Camila Flores por fraude al fisco

    Fiscalía presenta acusación contra exalcalde de Puerto Montt Gervoy Paredes por delitos de corrupción: pide pena de 14 años de cárcel

    Ministro Rau crea mesa técnica para generar medidas que impulsen el empleo

    Fondo Autónomo de Protección Previsional lanza licitación para administración de carteras

    Lo más leído

    1.
    El “Giro Matthei”: ¿reinvención de autor o arquitectura de poder?

    El “Giro Matthei”: ¿reinvención de autor o arquitectura de poder?

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo es la nueva terapia contra la depresión que se enfoca en encontrar caminos hacia la alegría

    Cómo es la nueva terapia contra la depresión que se enfoca en encontrar caminos hacia la alegría

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    Cómo la prohibición de celulares en los colegios afectó las calificaciones y asistencias de los niños, según un estudio

    Cómo la prohibición de celulares en los colegios afectó las calificaciones y asistencias de los niños, según un estudio

    No solo les importa el sueldo: qué prioriza la Generación Z en su trabajo, según un estudio

    No solo les importa el sueldo: qué prioriza la Generación Z en su trabajo, según un estudio

    Servicios

    Rating del jueves 7 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 7 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Comenzó el Giro de Italia 2026: ¿Dónde ver la competencia de ciclismo internacional en vivo?

    Comenzó el Giro de Italia 2026: ¿Dónde ver la competencia de ciclismo internacional en vivo?

    Temblor hoy, viernes 8 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 8 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Exdiputado Joaquín Lavín León ingresa al anexo Capitán Yáber para cumplir prisión preventiva
    Chile

    Exdiputado Joaquín Lavín León ingresa al anexo Capitán Yáber para cumplir prisión preventiva

    “Pasamos los antecedentes al TS para que adopte las medidas que correspondan”: RN aborda investigación contra Camila Flores por fraude al fisco

    Fiscalía presenta acusación contra exalcalde de Puerto Montt Gervoy Paredes por delitos de corrupción: pide pena de 14 años de cárcel

    Ministro Rau crea mesa técnica para generar medidas que impulsen el empleo
    Negocios

    Ministro Rau crea mesa técnica para generar medidas que impulsen el empleo

    Fondo Autónomo de Protección Previsional lanza licitación para administración de carteras

    SMU informa ratificación de sus clasificaciones de riesgo

    Pentágono libera nuevos archivos sobre ovnis: los registros más llamativos tras la desclasificación
    Tendencias

    Pentágono libera nuevos archivos sobre ovnis: los registros más llamativos tras la desclasificación

    Estudio revela que TikTok ayudó a Donald Trump a ganar las elecciones presidenciales en 2024

    Por qué Q’orianka Kilcher, actriz indígena, demandó a James Cameron, director de Avatar y Titanic

    Preocupación en Quillota: jugador de San Luis es internado tras desvanecerse en una actividad con hinchas
    El Deportivo

    Preocupación en Quillota: jugador de San Luis es internado tras desvanecerse en una actividad con hinchas

    Joaquín Niemann sigue entre los 20 mejores tras la segunda ronda del LIV Golf de Virginia

    Aurélien Tchouaméni da su versión tras el escándalo del Real Madrid: “La frustración no puede excusar todo”

    El clásico Star Fox 64 renace para la Nintendo Switch 2
    Tecnología

    El clásico Star Fox 64 renace para la Nintendo Switch 2

    Review del Omni Ring de Kinegun: ¿Para qué sirve un anillo inteligente?

    El ex Lenovo João Bortone asume las riendas de Intel en América Latina en plena era de la IA

    Voy: el notable giro de Laia al pop alternativo en su nuevo disco
    Cultura y entretención

    Voy: el notable giro de Laia al pop alternativo en su nuevo disco

    Mo Yan: “Preferiría haber tenido comida de niño y no haber sido escritor”

    “Y un crucifijo marca INRI”: el alucinante nuevo videoclip de Los Tres

    España se prepara para recibir al crucero MV Hondius: así planean evacuar la nave afectada por brote de hantavirus
    Mundo

    España se prepara para recibir al crucero MV Hondius: así planean evacuar la nave afectada por brote de hantavirus

    México niega las acusaciones de Díaz Ayuso y asegura que su visita se ha desarrollado en “total libertad”

    Trump anuncia un alto el fuego de tres días entre Rusia y Ucrania con motivo del Día de la Victoria

    Semáforo alimentario: lo que realmente aprenden los niños cuando clasificamos alimentos
    Paula

    Semáforo alimentario: lo que realmente aprenden los niños cuando clasificamos alimentos

    Patas y Letras: cuando un perro transforma la vida de un niño

    Los diez años de Kokoro: la marca chilena que hizo del color su sello