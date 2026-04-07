SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    El eterno retorno del fuego amigo

    Cristóbal OsorioPor 
    Cristóbal Osorio
    Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    A menos de un mes de asumir, el gobierno de José Antonio Kast ya padece el fuego amigo. Tres hitos lo confirman: el flanco comunicacional de Mara Sedini, fustigada por su propio sector; la crisis en el SernamEG, donde la derecha tradicional cercó a la ministra Judith Marín; y la rebelión de senadores como Juan Manuel Ossandón, Matías Walker e Iván Moreira ante la omisión oficial frente a la postulación de Michelle Bachelet a la ONU.

    Sin embargo, reducir esto a meras “desprolijidades” de instalación es un error de lectura histórica. Este mal sistémico ya devoró las agendas de Bachelet, Piñera y Boric. No es solo falta de visión estratégica, sino el colapso definitivo del presidencialismo de coalición y de su capacidad para proyectar herencia política hacia el siguiente ciclo.

    El aura del presidencialismo de Ricardo Lagos y la influencia de su Segundo Piso constituyen, todavía hoy, el estándar métrico de la autoridad. En aquel Chile, la solución a la disidencia residía en la mística —y el rigor— de la institución presidencial. En 2004, Lagos no requirió de un comité político extenuado para sofocar la bravata de Pablo Lorenzini; le bastó con ejecutar tres actos quirúrgicos: la erradicación fulminante de todo funcionario regional vinculado al diputado, un gélido desaire público donde dejó la mano de Lorenzini suspendida en el vacío y, finalmente, la forzada renuncia de este a la testera de la Cámara. Era el Presidente como hecho pedagógico del poder.

    ¿Qué ha cambiado? Este ciclo lo define el debilitamiento de la agencia política. Ante el fin de los partidos orgánicos, emergen cacicazgos e inquilinajes que asaltan el Estado para administrar cuotas, pero desertan ante el costo de gestión. En la derecha, este impulso fratricida —evocado en el canibalismo del caso Golborne— se agrava con la tecnopolítica digital: una mutación donde la lealtad es un lujo, la cohesión cede ante la tiranía del algoritmo y el militante de doctrina es reemplazado por el seguidor volátil.

    La paradoja radica en el núcleo duro: el rechazo republicano a una coalición formal revela el pánico del “anti-establishment” a ser deglutido por la burocracia estatal. Es, en el espejo opuesto, el mismo pecado de soberbia del Frente Amplio con el Socialismo Democrático.

    A esto se suma la “venganza de las élites” desplazadas. Chile Vamos, canibalizada electoralmente por el fenómeno republicano, no tiene incentivos para actuar como escudo humano de La Moneda. Al igual que los parlamentarios que desfondaron a Piñera y a Bachelet, los actores actuales operan bajo una lógica de supervivencia individual.

    Todo se profundiza con los errores de diseño que también pasan factura. Si Piñera erró con su “gobierno de gerentes” y Boric con la teoría de los “círculos concéntricos”, Kast parece repetir el patrón de la insularidad donde varios de sus Ministros no tienen militancia y son fusibles sin costos para los parlamentarios.

    No se trata de exigir una obsecuencia cortesana, pero la escena actual bordea el absurdo institucional. Este “eterno retorno” del fuego amigo no es un problema de caracteres, sino la evidencia de que nuestra arquitectura ya no procesa lealtades. Kast fundó su gobierno sobre una autoridad moral que hoy, sin una estructura de mando clara, choca con la realidad: en La Moneda la influencia se negocia a diario y con demasiados interlocutores. El camino será duro para su proyecto estrella, la Ley Miscelánea, donde lo colectivo sucumbirá ante la pulsión de cada facción por buscar lo suyo.

    Por Cristóbal Osorio, profesor de Derecho Constitucional, Universidad de Chile.

    Más sobre:GobiernoKastOficialismoFuego amigo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Canciller descarta posible superposición marítima tras declaración conjunta entre Chile y Argentina sobre las islas Malvinas

    Defensoría Penal Pública asume representación de Cathy Barriga en juicio por fraude al Fisco

    Restricción a la gratuidad: gobierno acoge controversial medida de la UDI y desata irritación de la izquierda

    Cancillería hace control de daños interno por enredo de declaración conjunta de Kast y Milei en Argentina

    El enredo en la oposición por quién asume el liderazgo

    ¿Dos almas en La Moneda? El contrapeso de Alvarado y García con Quiroz que influyó en el retraso del ingreso de la megarreforma

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cuándo llegan y cómo serán los dos sistemas frontales que afectarán al sur y centro-sur de Chile

    Cuándo llegan y cómo serán los dos sistemas frontales que afectarán al sur y centro-sur de Chile

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    El ejercicio que mejora más la calidad del sueño, según un reciente estudio

    El ejercicio que mejora más la calidad del sueño, según un reciente estudio

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Sporting vs. Arsenal por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Sporting vs. Arsenal por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Bayern Múnich por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Bayern Múnich por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Colombia por el Sudamericano Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Colombia por el Sudamericano Sub 17

    Canciller descarta posible superposición marítima tras declaración conjunta entre Chile y Argentina sobre las islas Malvinas
    Chile

    Canciller descarta posible superposición marítima tras declaración conjunta entre Chile y Argentina sobre las islas Malvinas

    Defensoría Penal Pública asume representación de Cathy Barriga en juicio por fraude al Fisco

    Restricción a la gratuidad: gobierno acoge controversial medida de la UDI y desata irritación de la izquierda

    Efecto de la guerra en Medio Oriente en Chile: suben las ventas de cobre, pero las compras de petróleo se disparan
    Negocios

    Efecto de la guerra en Medio Oriente en Chile: suben las ventas de cobre, pero las compras de petróleo se disparan

    Del cable submarino al tren subterráneo: Patricio Rey, gerente de Desarrollo País, será el nuevo presidente del Metro

    Quiroz explica cómo funcionará el crédito tributario al empleo

    Cuándo y cómo será el regreso de Artemis II a la Tierra, después de haber explorado la Luna
    Tendencias

    Cuándo y cómo será el regreso de Artemis II a la Tierra, después de haber explorado la Luna

    Cómo el tipo de trabajo que tienes puede aumentar el riesgo de padecer demencia, según investigaciones

    Cómo la CIA ayudó a encontrar al piloto de EEUU perdido en Irán tras el derribo de uno de sus aviones

    Adam Bareiro, el goleador de Boca Juniors que amenaza a la UC y que vivió un especial capítulo con Daniel Garnero
    El Deportivo

    Adam Bareiro, el goleador de Boca Juniors que amenaza a la UC y que vivió un especial capítulo con Daniel Garnero

    Tres bombos para la visita y 1.200 xeneizes con carnet chileno: el plan para controlar a la barra de Boca ante la UC

    “Estuviste en Boca y no te fue bien; yo te pagaba el sueldo”: el tenso choque entre Claudio Borghi y un streamer argentino

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2
    Tecnología

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2

    OpenAI compra el show de tecnología favorito de Silicon Valley

    El medio siglo de Apple

    Con la hija de Malcolm y otro actor como Dewey: cómo es el esperado regreso de Malcolm in the Middle
    Cultura y entretención

    Con la hija de Malcolm y otro actor como Dewey: cómo es el esperado regreso de Malcolm in the Middle

    De la profecía a la gloria: cinco libros imprescindibles para viajar a la Luna a través de la gran literatura

    La experiencia del Bosque Prohibido de Harry Potter llega a Chile

    Legisladores de EE.UU. aumentan presión para que gabinete invoque la 25ª Enmienda para destituir a Trump
    Mundo

    Legisladores de EE.UU. aumentan presión para que gabinete invoque la 25ª Enmienda para destituir a Trump

    Irán rechaza las amenazas de Trump y le recuerda que han sobrevivido a “siglos de delirios” de sus enemigos

    Irán finaliza conversaciones de paz con Estados Unidos después de que Trump amenazara con que “toda una civilización morirá esta noche”

    Caminatas para deshinchar, la nueva tendencia de bienestar
    Paula

    Caminatas para deshinchar, la nueva tendencia de bienestar

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo

    Elisa Alcaíno, presidenta de Red de Acción Carcelaria: “A nadie le importa la realidad de las mujeres presas”