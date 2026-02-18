El fracaso del nuevo seguro de salud MCC

Durante el 2025 el gobierno no logró avanzar en la discusión legislativa de su proyecto de reforma más profunda al sector salud. El proyecto presentado (enero) buscaba poner fin a las prexistencias y eliminar los precios diferenciados según edad y sexo en los seguros obligatorios de salud. Las trabas encontradas condujeron al MINSAL a reforzar sus esfuerzos para impulsar la licitación e implementación del nuevo seguro de salud voluntario de Fonasa, la Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC). Pero el proceso fracasó. En junio, el primer llamado quedó desierto: ninguna aseguradora presentó ofertas. Fonasa buscó ampliar la red de prestadores inscritos y flexibilizar reglas de participación, pero los avances fueron limitados. En diciembre, el segundo llamado recibió sólo una propuesta, que cubría apenas 1/7 del total requerido.

¿Por qué ocurrió este desenlace?

1) Diagnóstico errado y competencia de mercado: La MCC surgió como un apéndice de la Ley Corta de Isapre (mayo 2024), con la idea de facilitar acceso a prestadores privados con menor copago (que con MLE). El gobierno anticipaba quiebras de Isapre y migración masiva a Fonasa. Ocurrió migración, pero sin quiebras ni la masividad prevista. Mientras tanto, el sector privado expandía rápidamente su oferta de seguros complementarios, captando nuevos cotizantes. Fonasa, en cambio, no logró consolidar una red atractiva ni reglas consistentes para atraer aseguradoras. El resultado: hoy 10 MM de chilenos tienen algún seguro privado, y cerca del 70% de ellos son afiliados a Fonasa, consolidando un mercado maduro y rentable para las grandes compañías de seguros.

2) Errores de diseño e implementación de la MCC: Fonasa falló en las reglas para los prestadores y en las que definen el producto de aseguramiento.

2a) Proveedores: Sin una red sólida de prestadores, la MCC no logrará atraer suficientes cotizantes. Aunque algunos prestadores inscritos ofrecen servicios hospitalarios complejos, la oferta es insuficiente, sobre todo fuera de la RM.

Dos problemas resaltan: (i) los valores de los aranceles MCC hospitalarios son demasiado bajos, deben ajustarse al alza; (ii) se exige a los prestadores comprometer toda su capacidad operativa (camas, médicos, pabellones), lo que amenaza áreas rentables de su negocio, dada la demanda de afiliados Isapre. La solución pasa por darles mayor flexibilidad operativa: permitir que los prestadores oferten sólo para ciertos grupos de prestaciones y limiten la capacidad que comprometen.

2b) Aseguradoras privadas: Dos problemas explican su escaso interés. (i) El diseño obliga a contratar pólizas individuales, sin la seguridad de contratos colectivos que garantizan un número mínimo de cotizantes y reducen los riesgos de mutualizar riesgos. (ii) No existen instrumentos adecuados para controlar la libre entrada ni la salida oportunista de cotizantes en la MCC. Sin selección al ingreso, ni control sobre un periodo mínimo de permanencia del cotizante, la cartera MCC se llenaría de riesgos altos y caros de cubrir, elevando la prima del seguro y ahuyentando a los más sanos. ¿El final de esto? La muerte financiera del seguro privado.

La solución al ingreso y salida oportunista de cotizantes implica entregar más instrumentos de control al seguro privado, como períodos de carencia o deducibles. Más importante aún es avanzar hacia pólizas “más colectivas”. Por ejemplo, preinscripción de cotizantes interesados en la MCC permitiría proyectar mejor el número y perfil de cotizantes, reduciendo la incertidumbre y facilitando la mutualización de riesgos.

Resolver los déficits de atención en la salud pública requiere apoyo del sector privado. Pero para avanzar en esta dirección, se requiere ofrecer a los privados márgenes razonables de rentabilidad y espacios sensatos de flexibilidad operativa.

Por Julio Peña Torres, investigador principal Clapes UC.