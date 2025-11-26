BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    El futuro de la centroderecha

    Benjamín SalasPor 
    Benjamín Salas
    El futuro de la centroderecha MARIO TELLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

    En una entrevista reciente, Jaime Bellolio afirmó: “veo a muchos intentando escribir el obituario de Chile Vamos y a pocos intentando renovarlo. Yo me quiero sumar a aquellos que quieren renovarlo”. Yo también, me sumo con entusiasmo.

    Chile Vamos no es —ni debiera ser— una simple alianza electoral; es un proyecto politico que vale la pena defender, incluso cuando la tormenta obliga a ajustar las velas. Esta columna es un intento por convencer a los escépticos.

    Chile necesita una centroderecha liberal, democrática y moderna: una que sitúa las libertades individuales en el corazón de su proyecto, pero entiende que el Estado no es su enemigo, sino el colaborador indispensable para garantizar la igualdad de derechos y oportunidades que hace efectivas esas libertades. Una centroderecha que asume sin complejos la defensa de los derechos humanos, es consciente de la urgencia medioambiental, y promueve el multilateralismo, no por seguir modas “woke”, sino porque es la mejor vía para un desarrollo integral, inclusivo y sustentable. Una centroderecha que no teme asumir costos para cuidar la salud de la economía, que busca el crecimiento para crear empleos y reducir desigualdades, y que entiende la seguridad y la protección de los derechos civiles y políticos como dos caras de la misma moneda.

    Chile Vamos es un proyecto que ofrece otra forma de gobernar: con gestión y pragmatismo, sin guerras culturales ni revanchismo, y sobre la base de acuerdos amplios y transversales. No es una derecha cobarde, sino una que cree en el progreso construido desde consensos compartidos por muchos y no desde mayorías circunstanciales. Las leyes que transforman un país no se imponen: se construyen.

    Ahora llegó el momento de avanzar con autonomía, sin nostalgias ni tutelas del pasado, para ofrecerle al país una alternativa, optimista, inspirando a los chilenos a mirar las oportunidades del futuro.

    Todo indica que el próximo gobierno será encabezado por José Antonio Kast. Chile Vamos debe, sin duda, seguir entregando el apoyo necesario para que sea el próximo Presidente de Chile. Pero apoyarlo no significa gobernar con él, sino cooperar intensamente desde el Congreso, como propone Luciano Cruz-Coke, para que a su gobierno le vaya bien. Los próximos cuatro años deben servir para renovar el proyecto político de Chile Vamos, colaborando con el gobierno, pero sin diluirse en él. La tentación de mimetizarse con Republicanos será grande porque el poder siempre seduce, pero la independencia no es oposición; es una forma distinta de lealtad: lealtad con el país. Chile Vamos debe ser un socio del gobierno, pero no un reflejo de él.

    Tenemos grandes desafíos, como reconectarnos con las urgencias ciudadanas, reconstruir el trabajo territorial, hablar menos de nosotros mismos y enfocarnos en la solución a los problemas cotidianos de las personas. Pero mientras enfrentamos estos desafíos, y construimos nuestro proyecto de futuro, no podemos definir nuestra identidad por aquello que rechazamos, sino por aquello que proponemos. Ese es el mayor desafío, y también, la mayor oportunidad.

    Por Benjamín Salas, abogado, colaborador asociado de Horizontal

    Más sobre:centroderechaChile Vamos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Grupo Bupa activa arbitraje contra Chile en el Ciadi por medidas que afectaron a isapre Cruz Blanca

    Venezuela recibe vuelo con 175 migrantes deportados de EE.UU. en medio de las tensiones con Washington

    Ley de Seguridad Municipal: Senado suma test de drogas a alcaldes y proyecto retorna a la Cámara Baja

    Decretan prisión preventiva para siete funcionarios de la PDI y un civil investigados por múltiples delitos

    Detienen a extranjero que era intensamente buscado por acosar y amenazar de muerte a una adolescente de 16 años en Osorno

    Los primeros detalles de la serie de Don Ramón: “Chespirito fue un éxito rotundo”

    Lo más leído

    1.
    El homenaje más triste para Marcelo Salas en su regreso a la casa de la Lazio

    El homenaje más triste para Marcelo Salas en su regreso a la casa de la Lazio

    2.
    Pacientes en pasillos, riesgo de desplomes y pabellones como bodegas: las irregularidades detectadas por Contraloría en hospitales Carlos van Buren y Gustavo Fricke

    Pacientes en pasillos, riesgo de desplomes y pabellones como bodegas: las irregularidades detectadas por Contraloría en hospitales Carlos van Buren y Gustavo Fricke

    3.
    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    4.
    Minsal reporta salida de 2 millones de personas de listas No GES y afirma que tiempos de espera alcanzan su mejor nivel desde 2016

    Minsal reporta salida de 2 millones de personas de listas No GES y afirma que tiempos de espera alcanzan su mejor nivel desde 2016

    5.
    Presupuesto: programa de identidad de género y Fundación Salvador Allende quedan sin recursos y 14 ítems pasan a mixta

    Presupuesto: programa de identidad de género y Fundación Salvador Allende quedan sin recursos y 14 ítems pasan a mixta

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Este extraño síntoma podría ser una señal temprana de Alzheimer, según un reciente estudio

    Este extraño síntoma podría ser una señal temprana de Alzheimer, según un reciente estudio

    10 trastornos mentales “inventados” que nunca existieron, según un psicólogo clínico

    10 trastornos mentales “inventados” que nunca existieron, según un psicólogo clínico

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Este problema para dormir podría estar vinculado con la enfermedad de Parkinson, según un reciente estudio

    Este problema para dormir podría estar vinculado con la enfermedad de Parkinson, según un reciente estudio

    Servicios

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    PAES 2025: revisa las fechas, cuándo es el reconocimiento de salas y todo lo que debes saber

    PAES 2025: revisa las fechas, cuándo es el reconocimiento de salas y todo lo que debes saber

    Cuándo y a qué hora se estrena la temporada 5 de Stranger Things

    Cuándo y a qué hora se estrena la temporada 5 de Stranger Things

    Ley de Seguridad Municipal: Senado suma test de drogas a alcaldes y proyecto retorna a la Cámara Baja
    Chile

    Ley de Seguridad Municipal: Senado suma test de drogas a alcaldes y proyecto retorna a la Cámara Baja

    Decretan prisión preventiva para siete funcionarios de la PDI y un civil investigados por múltiples delitos

    Detienen a extranjero que era intensamente buscado por acosar y amenazar de muerte a una adolescente de 16 años en Osorno

    Grupo Bupa activa arbitraje contra Chile en el Ciadi por medidas que afectaron a isapre Cruz Blanca
    Negocios

    Grupo Bupa activa arbitraje contra Chile en el Ciadi por medidas que afectaron a isapre Cruz Blanca

    Presupuesto 2026: Comisión Mixta repone recursos para Seguridad, pase cultural y sitios de memoria

    Fed advierte que economía de EE.UU. se ha mantenido plana desde mediados de octubre

    Honor Magic V5, análisis: el plegable más delgado redefine la autonomía
    Tendencias

    Honor Magic V5, análisis: el plegable más delgado redefine la autonomía

    ¿Vas a ver el estreno de Stranger Things 5? Este es el resumen de todas las anteriores temporadas

    Cómo fue el paso de Ibai Llanos en Chile: todo lo que hizo y comió en su recorrido

    En vivo: Concepción recibe a Copiapó por las semifinales de la Liguilla de la Primera B
    El Deportivo

    En vivo: Concepción recibe a Copiapó por las semifinales de la Liguilla de la Primera B

    San Marcos saca una ventaja mínima ante Cobreloa en Arica en la primera semifinal de la Liguilla de Ascenso

    Champions League: el Arsenal le corta el invicto al Bayern Múnich y el Liverpool no detiene su crisis

    GuauFest 2025, el festival perruno que promete actividades, juegos y piletas temáticas
    Finde

    GuauFest 2025, el festival perruno que promete actividades, juegos y piletas temáticas

    Radler, una cerveza refrescante de sabor cítrico ideal para el verano

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025

    Los primeros detalles de la serie de Don Ramón: “Chespirito fue un éxito rotundo”
    Cultura y entretención

    Los primeros detalles de la serie de Don Ramón: “Chespirito fue un éxito rotundo”

    Así se creó revelador documental chileno sobre Palestina: “Gaza hizo que el mundo despertara”

    La trama de la salida de la Exseremi de Culturas de Magallanes y las denuncias que superó

    Venezuela recibe vuelo con 175 migrantes deportados de EE.UU. en medio de las tensiones con Washington
    Mundo

    Venezuela recibe vuelo con 175 migrantes deportados de EE.UU. en medio de las tensiones con Washington

    Mueren dos agentes de la Guardia Nacional en un tiroteo en las proximidades de la Casa Blanca

    Servicio de inmigración de EE.UU. detiene a mujer con vínculos familiares con la portavoz de la Casa Blanca

    Datos Paula: cinco calendarios de adviento para una espera más entretenida
    Paula

    Datos Paula: cinco calendarios de adviento para una espera más entretenida

    Hablemos de amor: Cuando la vida sigue, pero el “nosotros” no

    Dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile