SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Opinión

El mundo de ayer

Gonzalo BlumelPor 
Gonzalo Blumel

El Mundo de ayer de Stefan Zweig es uno de los mejores retratos de la Europa de entreguerras. Si bien el libro se inicia en las décadas finales del siglo XIX, la infancia de Zweig transcurrió en las postrimerías del Imperio austrohúngaro, cuando Viena era una de las capitales mundiales del arte y la ciencia, la historia se centra en las fatídicas décadas de 1920 y 1930, periodo en que la humanidad alcanzó sus máximas cotas de delirio.

La pluma del escritor austríaco, en ese entonces el más leído y traducido, registra con maestría cómo Europa se fue sumiendo en las tinieblas. Luego de la Primera Guerra se pensaba que vendría una era de armonía y prosperidad. El nuevo orden estaría regido por sistemas democráticos, la reconstrucción tras el conflicto daría impulso a las alicaídas economías, y los afanes expansionistas de las potencias serían contenidos por la Liga de las Naciones, nuevo ente que aseguraría la paz mundial.

Sin embargo, ese ideal –el mundo de la seguridad, como le llamó Zweig– se derrumbó en pocos años. La historia es conocida. Las nacientes democracias, incapaces de resolver las necesidades de la posguerra, fueron rápidamente superadas por ideologías totalitarias. Y Europa y el mundo se enfrascaron en una nueva guerra, aún más violenta y brutal, que mostró cuán bestial puede ser la naturaleza humana cuando las reglas se disuelven.

No pocos advierten las semejanzas entre la era actual y el periodo de entreguerras: debilitamiento generalizado de la democracia (según Freedom House, ya son 19 años consecutivos de retrocesos), deterioro del estatus económico de las nuevas generaciones, aparición de liderazgos iliberales con tendencias autoritarias, resurgimiento de los afanes expansionistas de algunas potencias, e incluso el impacto del cambio tecnológico (hace 100 años la radio y el cine fueron fundamentales para la propaganda nazi; hoy, los aspirantes a dictadores aprovechan las redes sociales y los algoritmos para difundir sus fake news).

Dos factores serán determinantes para lo que venga. El primero es EE.UU., cuna de la democracia, cuyo presidente tiene bajo asedio a todo aquel que se le ponga al frente –medios de comunicación, universidades, la Reserva Federal, exaliados y opositores–. Si dicha estrategia prospera, mayores serán los riesgos. No hay que olvidar que en ambos conflictos mundiales Estados Unidos desempeñó un papel crucial. El segundo es la invasión rusa de Ucrania, que ya ha cobrado cerca de 400 mil vidas. Si Occidente no logra contenerla con éxito, si no se le pone atajo a Putin, es probable que China, Corea del Norte, Turquía y varios más se sientan tentados a imitarlo (razón más que suficiente para seguir apoyando al valeroso pueblo ucraniano).

¿Tiene todo esto relevancia para Chile? Poca y mucha. Poca, porque nuestro rol en el concierto global es minúsculo. Es más, las bravatas del presidente Boric con Donald Trump solo restan espacio a la escasa influencia que ya tenemos.

Sin embargo, el tema hay que tomárselo en serio. Acá también estamos enfrentando un fuerte desapego con la democracia, también llevamos un largo periodo de estancamiento económico y, lo más preocupante, también tenemos líderes que simpatizan con los autócratas de moda (pese a que en el último debate presidencial se esmeraron en ocultarlo).

Por lo mismo, la próxima elección cobra especial relevancia. Si queremos evitar el contagio, si queremos impedir que Chile caiga en un declive iliberal, si no queremos quedarnos atrapados en nuestro propio mundo del ayer, tenemos que hacer que la democracia funcione: construyendo mayorías, alcanzando entendimientos y resolviendo los graves problemas que nos aquejan. No hay otro camino. El país no aguanta cuatro años más en el pantano.

Y a juzgar por las candidaturas, las opciones no son muchas (en mi opinión, es una sola: Evelyn Matthei).

Por Gonzalo Blumel, Horizontal.

Más sobre:Elecciones 2025LT SábadoStefan ZwiegGonzalo BlumelEvelyn MattheiElecciones Chile

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Cómo se maneja el endowment de la Cámara de la Construcción que gestiona US$ 600 millones

La alianza que unirá a Walmart y Farmacias Ahumada hasta 2038

El comercio bilateral entre Chile y Argentina se duplicó en los últimos cinco años

Mauricio Varela: “Estamos probablemente en el último año de la crisis inmobiliaria”

Feriados de Fiestas Patrias agudizan déficit de donaciones de sangre en la RM

Multa y voto extranjero: el tortuoso recorrido de Lobos para darle un último acuerdo legislativo a Boric

Lo más leído

1.
La dura reflexión de Néstor Gorosito para la vuelta ante la U: “Se nos castiga a nosotros y no tenemos nada que ver”

La dura reflexión de Néstor Gorosito para la vuelta ante la U: “Se nos castiga a nosotros y no tenemos nada que ver”

2.
El salto a la elipse del sargento Campos

El salto a la elipse del sargento Campos

3.
Mayor Camila Orellana, la primera mujer en participar de acto de paracaidismo durante la Parada Militar

Mayor Camila Orellana, la primera mujer en participar de acto de paracaidismo durante la Parada Militar

4.
Qué son las “pelotas de Neptuno”, las extrañas esferas que aparecen en las playas

Qué son las “pelotas de Neptuno”, las extrañas esferas que aparecen en las playas

5.
Anuncian probables tormentas eléctricas para cinco regiones de la zona centro del país

Anuncian probables tormentas eléctricas para cinco regiones de la zona centro del país

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cómo Europa planea construir un “muro de drones” con tecnología de Ucrania para protegerse de una potencial ofensiva rusa

Cómo Europa planea construir un “muro de drones” con tecnología de Ucrania para protegerse de una potencial ofensiva rusa

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Servicios

Abren los supermercados: revisa cómo funcionará el comercio este sábado y domingo

Abren los supermercados: revisa cómo funcionará el comercio este sábado y domingo

A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Everton por la Premier League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Everton por la Premier League en TV y streaming

Cinco regiones permanecen en alerta temprana preventiva por pronósticos meteorológicos para este fin de semana

Cinco regiones permanecen en alerta temprana preventiva por pronósticos meteorológicos para este fin de semana

Feriados de Fiestas Patrias agudizan déficit de donaciones de sangre en la RM
Chile

Feriados de Fiestas Patrias agudizan déficit de donaciones de sangre en la RM

Multa y voto extranjero: el tortuoso recorrido de Lobos para darle un último acuerdo legislativo a Boric

La apuesta de Matthei para la recta final: sumar optimismo a su relato

Cómo se maneja el endowment de la Cámara de la Construcción que gestiona US$ 600 millones
Negocios

Cómo se maneja el endowment de la Cámara de la Construcción que gestiona US$ 600 millones

La alianza que unirá a Walmart y Farmacias Ahumada hasta 2038

El comercio bilateral entre Chile y Argentina se duplicó en los últimos cinco años

Carlo Rovelli, físico italiano: “Lo que necesitamos es inteligencia natural, no inteligencia artificial”
Tendencias

Carlo Rovelli, físico italiano: “Lo que necesitamos es inteligencia natural, no inteligencia artificial”

Cómo aliviar la indigestión de la comida en Fiestas Patrias

Cómo llegó el plátano oriental a Chile: la historia secreta del árbol más controversial de Santiago

Gianni Infantino solo asistirá a la final de la Copa del Mundo Sub 20
El Deportivo

Gianni Infantino solo asistirá a la final de la Copa del Mundo Sub 20

El doble desafío de los Cóndores en el trascendental choque ante Samoa

A una semana del debut de la Roja: cómo llegan los elegidos de Córdova al Mundial Sub 20

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025
Finde

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Cómo es Uiara Amazon Resort, el hotel 100% flotante en el corazón del Amazonas en Brasil

La huella de Robert Redford: cómo los cineastas chilenos encontraron una segunda casa en Sundance
Cultura y entretención

La huella de Robert Redford: cómo los cineastas chilenos encontraron una segunda casa en Sundance

Brian Eno, sentido de urgencia

Pink Floyd vuelve sobre Wish you were here: 50 años de una obra maestra cruzada por fantasmas

Censura a Jimmy Kimmel pone en la mira la libertad de expresión bajo Trump
Mundo

Censura a Jimmy Kimmel pone en la mira la libertad de expresión bajo Trump

Radiografía al poder militar de Venezuela ante tensión con EE.UU.

Carlo Rovelli, físico italiano: “Lo que necesitamos es inteligencia natural, no inteligencia artificial”

Miriam Mamani Castro: La eterna aprendiz
Paula

Miriam Mamani Castro: La eterna aprendiz

Alcohol y drogas: Por qué los padres son la mejor prevención

Hablemos de amor: el trabajo se transformó en mi relación tóxica