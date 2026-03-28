SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    El valor de una diplomacia profesional

    Sebastián Lorenzini AracenaPor 
    Sebastián Lorenzini Aracena
    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    En su saludo inaugural ante funcionarios de Cancillería, el ministro Francisco Pérez Mackenna valoró la vocación y compromiso de quienes trabajamos en el Minrel. Y recalcó -acertadamente- que la labor de nuestro ministerio conlleva una función de Estado que trasciende ciclos políticos.

    En esa línea, coincidimos en que nuestro ministerio requiere de un liderazgo con visión de futuro, que contribuya al fortalecimiento de la carrera funcionaria, no sólo del Servicio Exterior, sino que de todos los estamentos que componen esta secretaría de Estado.

    A nivel diplomático, la carrera funcionaria es la columna vertebral de la defensa de los intereses de Chile y la proyección de una imagen país sólida. Un Servicio Exterior formado en la Academia Diplomática y con décadas de experiencia, en diversos países y roles, es garantía de lealtad institucional y profesionalidad.

    Basta ver las funciones que cumplen los diplomáticos en zonas de conflicto bélico, como Medio Oriente, quienes -arriesgando sus vidas y las de sus familias- se mantienen firmes en su vocación de servicio, velando por nuestros connacionales y representando al país.

    Sin embargo, existe la tentación constante de caer en decisiones que se alejan de valores como el mérito y el profesionalismo. Los nombramientos políticos para los cargos de embajadores socavan nuestra función, desvalorizando años de trabajo y entrega, poniendo a nuestro país en manos de personas cuyas competencias distan de la experiencia que requiere la labor diplomática.

    Confiamos en que el ministro Pérez Mackenna liderará esta secretaría de Estado en línea con la tradición histórica y continuidad que caracterizan a la diplomacia chilena, teniendo a su disposición un Servicio Exterior profesional que pondrá todas sus capacidades y vocación para llevar el nombre de Chile a lo alto, siempre al servicio de nuestra ciudadanía.

    Por Sebastián Lorenzini Aracena, presidente Asociación de Diplomáticos y Diplomáticas de Carrera (Adica).

    Más sobre:EmbajadoresLT SábadoCanciller Pérez MackennaMINRELDiplomacia chilenaEmbajadas de ChileADICASebastián Lorenzini AracenaDiplomáticos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El regreso de Emmanuel Carrère: una novela para hacer las paces con su pasado y que escala como clásico de su obra

    Nacidos bajo cuidado humano: la apuesta por salvar especies en riesgo

    Steve Carell: “Michael Scott no era yo, pero era alguien a quien entendía”

    La “emergencia comunicacional” que sacudió a La Moneda en su segunda semana

    El libro recomendado: el sólido retorno de Alberto Fuguet

    El incierto futuro de las encargadas de género impulsadas por Gabriel Boric

    Lo más leído

    1.
    ¡Es la inversión, estúpido!

    ¡Es la inversión, estúpido!

    2.
    Estudiar desde los 16 carreras de 3 años

    Estudiar desde los 16 carreras de 3 años

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Soy psicoanalista y así piensan las “pick me girl”

    Soy psicoanalista y así piensan las “pick me girl”

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo

    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio

    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Inglaterra vs. Uruguay por el amistoso en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Inglaterra vs. Uruguay por el amistoso en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver el amistoso de Argentina vs. Mauritania en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver el amistoso de Argentina vs. Mauritania en TV y streaming

    Acreencias bancarias: revisa si tienes dinero pendiente de cobro

    Acreencias bancarias: revisa si tienes dinero pendiente de cobro

    Nacidos bajo cuidado humano: la apuesta por salvar especies en riesgo
    Chile

    Nacidos bajo cuidado humano: la apuesta por salvar especies en riesgo

    La “emergencia comunicacional” que sacudió a La Moneda en su segunda semana

    El incierto futuro de las encargadas de género impulsadas por Gabriel Boric

    CSAV cerró 2025 con caída en sus ganancias ante menores tarifas y mayores costos logísticos
    Negocios

    CSAV cerró 2025 con caída en sus ganancias ante menores tarifas y mayores costos logísticos

    SEC posterga alza en las cuentas de la luz e instruye a distribuidoras a cobrar deuda en julio de 2026

    Andes Salud adquiere el control de Clínica Imet de la Región de Magallanes y anuncia expansión del centro de salud

    La mentalidad que deben tener los adultos mayores para potenciar su longevidad, según la ciencia
    Tendencias

    La mentalidad que deben tener los adultos mayores para potenciar su longevidad, según la ciencia

    ¿Cuánto más vas a pagar? Esta calculadora estima tu gasto en transporte y alimentos tras el alza de la bencina

    “No tiene sentido”: Savannah Guthrie revela nuevos detalles sobre el secuestro de su madre, Nancy Guthrie

    Reinaldo Sánchez: “Ahora aparecerán los representantes, pero nuestros chicos están bien protegidos”
    El Deportivo

    Reinaldo Sánchez: “Ahora aparecerán los representantes, pero nuestros chicos están bien protegidos”

    ¿Le sirve al campeón del mundo? Argentina vence a la desconocida Mauritania en un amistoso muy opaco

    La autocrítica de Marcelo Bielsa tras el empate ante Inglaterra: “No pudimos tener el dominio”

    Millonario fallo contra Meta y YouTube sostiene que las redes sociales pueden causar “daños personales”
    Tecnología

    Millonario fallo contra Meta y YouTube sostiene que las redes sociales pueden causar “daños personales”

    La Inteligencia Artificial ya cambió la forma en que los chilenos compran y trabajan, según un estudio de Ipsos y Google

    Aire acondicionado inteligente y ahorro de energía: los nuevos equipos de Samsung para el hogar

    El regreso de Emmanuel Carrère: una novela para hacer las paces con su pasado y que escala como clásico de su obra
    Cultura y entretención

    El regreso de Emmanuel Carrère: una novela para hacer las paces con su pasado y que escala como clásico de su obra

    Steve Carell: “Michael Scott no era yo, pero era alguien a quien entendía”

    El libro recomendado: el sólido retorno de Alberto Fuguet

    Estrecho de Ormuz, el epicentro del conflicto bélico con Irán
    Mundo

    Estrecho de Ormuz, el epicentro del conflicto bélico con Irán

    Nicholas Hopton, exembajador de Reino Unido en Irán: “Trump no tenía un plan claro de cómo acabar la guerra”

    Al menos diez heridos por ataques con drones rusos contra infraestructura civil en la ciudad ucraniana de Odesa

    Carolina Galvani, fundadora de Sinergia Animal: “Es inaceptable que las empresas ignoren el bienestar de los animales”
    Paula

    Carolina Galvani, fundadora de Sinergia Animal: “Es inaceptable que las empresas ignoren el bienestar de los animales”

    Reporte de Inclusividad de Tallas de Vogue Business: el retorno de la talla 0

    Gnocchi de matcha