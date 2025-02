SEÑOR DIRECTOR:

El debate sobre la eliminación del plástico de un solo uso se mantiene abierto, y frente a argumentos que se han expuesto en cartas publicadas en días anteriores en estas páginas, es importante realizar algunas precisiones.

La más importante es que la industria gastronómica mantiene el firme compromiso de eliminar el uso de este material porque somos un sector que promueve e impulsa el cuidado del medioambiente. No obstante, la ley que regula este tema mantiene algunas inconsistencias que hemos planteado a las autoridades y parlamentarios porque apuntan en sentido contrario al objetivo que persigue la normativa.

La distinción que establece la regulación sobre la prohibición del uso de plásticos de un solo uso exclusivamente para el interior de los locales, y no, por ejemplo, para el servicio de delivery, o cuando se atiende en una terraza, resulta injustificable y marca una distinción que no procede y es contradictoria. Si el principio es cuidar el medioambiente, entonces la norma debe regir de manera amplia y no aplicable según el espacio donde se realiza el servicio de venta de alimentos.

Además, la ley impide el uso de cualquier utensilio de un solo uso y no sólo plásticos, lo que imposibilita a los restaurantes utilizar elementos con materiales reciclables o compostables que son amigables con el medioambiente, como papel, cartón, caña de azúcar o bambú.

Estas son las observaciones que el sector ha realizado a la actual ley, y ante lo cual hemos solicitados ajustes, precisamente para lograr que se cumpla el espíritu de la norma y así lograr que esta sea eficaz. De mantenerse la legislación como está hoy, provocará una aumento del uso de plásticos reutilizables, precisamente el efecto contrario al deseado.

Máximo Picallo

Presidente

Asociación Chilena de Gastronomía