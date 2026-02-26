SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    ¿En la mesa o en el menú?

    Carlos OminamiPor 
    Carlos Ominami

    En Davos, el Primer Ministro de Canadá Mark Carney resumió magistralmente el principal dilema de política internacional que enfrentamos: “o estás en la mesa o eres parte del menú”.

    Tienen naturalmente asiento en la mesa las dos grandes superpotencias, China y Estados Unidos. Se agregan, según los temas y las circunstancias, potencias intermedias como Rusia por su capacidad militar, India por su peso demográfico y también económico. Luchan por no quedar fuera Francia y Reino Unido, que mantienen sus asientos en el Consejo de Seguridad. Israel e Irán se hacen invitar por la relevancia estratégica del primero en el Medio Oriente y el esfuerzo del segundo por alcanzar el estatus de potencia nuclear. Por su importancia económica, también cuentan Alemania y Japón.

    Latinoamérica está completamente excluida, incluido Brasil que es el séptimo país más grande de acuerdo a su población y noveno según su PIB nominal. Es por tanto evidente que ningún país de la región podrá por sí solo conseguir invitarse a la mesa.

    Hay quienes consideran que esta es una realidad inconmovible frente a la cual no cabe sino resignarse y arrimarse a una u otra de las superpotencias. La historia de los alineamientos en América Latina muestra un balance ampliamente negativo. La dependencia histórica de los EE.UU. fue más bien un obstáculo al desarrollo para no hablar de la seguidilla de intervenciones en los asuntos internos de los países. En el caso de Cuba, su alineación con la desaparecida Unión Soviética la tiene hoy día en la dramática condición de sobreviviente de un mundo que dejó de existir.

    Con su nueva Estrategia de Seguridad Nacional, la administración Trump notificó a América Latina que es parte de “su hemisferio” y lo que corresponde es alinearse con sus intereses estratégicos. Chile lo está experimentando con la radical oposición norteamericana al proyecto de cable submarino Hong Kong - Concón.

    Para Chile es importante tener una relación fluida con los EE.UU., nuestro segundo socio comercial que representa el 15% de las exportaciones. Sin embargo, China es largamente el primero con más del 40%. Una estrategia anti China equivale a dispararse un tiro en los pies.

    En consecuencia, es fundamental resistir las presiones y afirmar nuestra independencia. No es fácil. Se requiere para ello una política exterior sustentada en tres pilares. A nivel nacional, en un consenso amplio en torno a una política de Estado que reivindique el derecho a no alinearnos. A nivel regional, insistiendo en la necesidad de una concertación política en torno a mínimos comunes que contemplen la defensa de nuestra soberanía. Una relación estrecha con nuestros vecinos y con los países más grandes de la región -Brasil, Colombia y México- es en este plano esencial.

    Por último, a nivel global propiciando la convergencia con una gran mayoría de naciones interesadas en impulsar un nuevo multilateralismo, sea que se sitúen en el Sur Global, pero también en Europa o en América del Norte como Canadá y México. No hay otra vía para estar en la mesa y no ser simplemente parte del menú.

    Por Carlos Ominami, presidente de la Fundación Chile21

    Más sobre:Política internacionalEstrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Hillary Clinton acusa a los republicanos de encubrir a Trump por su aparición en los archivos de Epstein

    Dólar rompe con tendencia bajista impulsado por cifras sólidas de empleo en Estados Unidos

    Chile es uno de los países en América Latina con mayores ingresos para los conductores de Uber

    Director del Foro Económico Mundial renuncia por vínculos con Jeffrey Epstein

    Los Prisioneros: la otra “improvisación” que alguna vez puso en jaque al Festival de Viña y tensionó a los ejecutivos

    “Ya podemos hablar de ex toma Dignidad”: desalojo en campamento de La Florida suma más de 1.000 toneladas de escombros

    Lo más leído

    1.
    El fin y el cable submarino

    El fin y el cable submarino

    2.
    El cable de la discordia

    El cable de la discordia

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Champions League: cuándo y dónde ver el sorteo de los octavos de final

    Champions League: cuándo y dónde ver el sorteo de los octavos de final

    Dónde y a qué hora ver el amistoso del Inter Miami de Lionel Messi vs. Independiente del Valle

    Dónde y a qué hora ver el amistoso del Inter Miami de Lionel Messi vs. Independiente del Valle

    A qué hora y dónde ver a Cristian Garin y Alejandro Tabilo hoy en el Chile Open

    A qué hora y dónde ver a Cristian Garin y Alejandro Tabilo hoy en el Chile Open

    Champions League: cuándo y dónde ver el sorteo de los octavos de final
    Chile

    Champions League: cuándo y dónde ver el sorteo de los octavos de final

    “Ya podemos hablar de ex toma Dignidad”: desalojo en campamento de La Florida suma más de 1.000 toneladas de escombros

    Juicio por el triple homicidio de carabineros en Cañete entra en fase final y veredicto se conocería la próxima semana

    Dólar rompe con tendencia bajista impulsado por cifras sólidas de empleo en Estados Unidos
    Negocios

    Dólar rompe con tendencia bajista impulsado por cifras sólidas de empleo en Estados Unidos

    Chile es uno de los países en América Latina con mayores ingresos para los conductores de Uber

    Empresas Copec registró caída en sus ganancias de 2025 por menor desempeño de su filial forestal

    Qué se sabe del expiloto de la Fuerza Aérea de EEUU acusado de conspirar para entrenar al Ejército de China
    Tendencias

    Qué se sabe del expiloto de la Fuerza Aérea de EEUU acusado de conspirar para entrenar al Ejército de China

    Cómo las autoridades de México capturaron a “El Hacha”, presunto operador clave del Cartel Jalisco Nueva Generación

    Qué se sabe del tiroteo entre fuerzas de Cuba y una lancha con patente de EEUU

    En vivo: Christian Garin enfrenta a Sebastián Báez por los octavos de final del BCI Seguros Chile Open
    El Deportivo

    En vivo: Christian Garin enfrenta a Sebastián Báez por los octavos de final del BCI Seguros Chile Open

    El reconocimiento internacional que recibe el Ironman 70.3 de Valdivia: “La ciudad está para las grandes ligas del triatlón”

    El dolor de cabeza que suma Daniel Garnero en la UC en la antesala del duelo ante Ñublense

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA
    Tecnología

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA

    Llegan los teléfonos Galaxy S26 de Samsung: minuto a minuto

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América

    Los Prisioneros: la otra “improvisación” que alguna vez puso en jaque al Festival de Viña y tensionó a los ejecutivos
    Cultura y entretención

    Los Prisioneros: la otra “improvisación” que alguna vez puso en jaque al Festival de Viña y tensionó a los ejecutivos

    Noche de baile y euforia: la renovación de votos con Miguel Bosé en Chile

    Mon Laferte y la entrega de la Gaviota de Platino en Viña: “La gente la pedía en 2017, yo siento que ya me la llevé”

    Hillary Clinton acusa a los republicanos de encubrir a Trump por su aparición en los archivos de Epstein
    Mundo

    Hillary Clinton acusa a los republicanos de encubrir a Trump por su aparición en los archivos de Epstein

    Director del Foro Económico Mundial renuncia por vínculos con Jeffrey Epstein

    Ronda de negociación entre Washington y Teherán concluye con “progresos significativos”

    Datos Paula: tres experiencias culinarias para vivir una cena distinta en Santiago
    Paula

    Datos Paula: tres experiencias culinarias para vivir una cena distinta en Santiago

    Tacos de salmón y mango

    Semana de la Moda en Milán: ¿Qué pasarelas ver, cuándo y por qué?