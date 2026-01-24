En la otra vereda

Todo partió en octubre de 2025. El jueves 9, a los locales que atendemos en el Strip Center de Tobalaba 5151 -entre Hamburgo y Celerino Pereira en Ñuñoa- se nos dejó un papel donde se nos comunicaba que a partir del sábado 11 de ese mes se iniciarían los trabajos del proyecto “Conservación Infraestructura Vial del sistema de Transporte público Metropolitano, Eje Av. Tobalaba, entre Av. Ossa y Eliecer Parada”. Es decir, tanto mi librería Qué Leo como el resto del comercio, nos habíamos ganado el “premio mayor”, ya que teníamos por delante 168 días (que era lo que decía el papel que demorarían los trabajos) con la calle cortada y trabajos de 8 a 18 horas.

Los resultados de dicha intervención no se hicieron esperar: sin accesos directos para llegar al Strip Center, con ruidos molestos y polvo en suspensión, los clientes dejaron de venir y tuvimos que usar toda nuestra imaginación y no pocos recursos, para atraer al público de vuelta.

Aunque debo agradecer a los lectores fieles y vecinos que siguieron viniendo, la caída constante de las ventas por sobre los dos dígitos fue un golpe duro que al menos, de haber tenido información oportuna, podríamos haber provisionado.

Intentando buscar soluciones, me reuní con la empresa a cargo de los trabajos, en representación del resto de los locatarios y logramos al menos, que se mejorara la señalización vial ad portas de Navidad, que para nosotros es el mejor mes en ventas.

Si bien hubo voluntad de ayuda, esta llegó tarde y no pudimos celebrar como debíamos. Hoy seguimos con una avenida rota, accesos cortados y trabajos, que hay que decirlo, nunca han sido de 8 a 18 h; más bien de apenas dos horas al día y el resto sin movimiento.

De la municipalidad ni rastros, ni una sola visita, ni una preocupación por vecinos que pagamos nuestras patentes y que entregamos servicios importantes a la comunidad.

De parte nuestra, la esperanza de que cumplan con las fechas de entrega y el empuje de seguir adelante, aunque el camino se ponga cuesta arriba.

Por Anita Barra, periodista y dueña de librería Qué Leo Mil Tobalaba.