    ¿En qué están pensando las principales escuelas de negocios en el mundo?

    José Miguel SánchezPor 
    José Miguel Sánchez
    Foto: Facultad de Economía y Administración UC

    La semana pasada tuve la oportunidad de asistir a la reunión anual de decanos de EFMD, organización que reúne a más de 991 Escuelas de Negocios de 90 países distintos y que gestiona uno de los principales procesos de acreditación que existen para este tipo de escuelas. Fue una oportunidad única de intercambio de opiniones y experiencias con los responsables de las escuelas de algunas de las mejores universidades del mundo.

    Es interesante constatar la coincidencia que existe en los temas que preocupan y desafían a las instituciones de distintas partes del mundo, mostrando una vez más lo global que es el mundo en que vivimos.

    Así, los temas que ocuparon la agenda fueron: los efectos de la rápida transformación tecnológica, principalmente la inteligencia artificial (IA), las crisis geopolíticas, la incertidumbre económica, la dependencia financiera del Estado y la pérdida de autonomía (la esencia del quehacer universitario), la vinculación con los exalumnos y la filantropía, la educación ejecutiva y el aprendizaje a lo largo de la vida, los cambios demográficos y los cambios en las expectativas de las personas que formamos.

    Respecto a la IA, esta es vista como un elemento transformador de la experiencia de aprendizaje, de trabajo y de cómo se realiza la investigación, tan propia de las universidades. Para preparar a nuestros estudiantes para el mercado del trabajo, es fundamental educar para la mente humana, para desarrollar el pensamiento crítico y la creatividad. A modo de ejemplo, en vez de pedir a los alumnos que escriban un ensayo sin usar IA, lo que nos obligaría a verificar que efectivamente no se haya usado, sería preferible pedirles que escriban el ensayo usando la IA, que muestren los prompts que usaron, cómo los fueron modificando hasta llegar al resultado que consideraron el adecuado para entregar y que reflexionen críticamente sobre él.

    En este sentido, el proceso de aprendizaje —la pregunta, la reflexión y razonamiento y el producto o respuesta— es muy importante. La interacción con la IA se convierte entonces en una más de tipo socrático (de pregunta y respuesta) en lugar de una en que la IA es simplemente un asistente que ayuda en las tareas que le encomendamos. Por supuesto, todo este proceso pedagógico debe realizarse dentro de un marco ético y de integridad académica.

    Hay también un interés disciplinar en los efectos que está teniendo la IA en los mercados del trabajo (en sus distintos segmentos: de ingreso, de calificaciones, etarios, etc.) en cuanto a las sustituciones y/o complementariedades que se generarán en las distintas tareas. También está abierta la pregunta de cuánto será la ganancia en productividad que se logrará como resultado del uso de la IA, aunque hay algunos estudios preliminares que hablan de aumentos del 16% en productividad.

    La situación económica mundial es también motivo de preocupación. Preocupan los conflictos geopolíticos en diferentes partes del mundo que amenazan a población inocente y la movilidad de los recursos y tensionan las cadenas de suministros. Junto a ese escenario, el mundo continuará creciendo, pero más lentamente, afectado por una demografía que se caracteriza por bajas tasas de fertilidad y poblaciones que envejecen. En una futura columna me referiré a la demografía en Chile. Tampoco ayuda al crecimiento las restricciones al comercio internacional que está imponiendo EEUU. La acumulación de deuda pública como fracción del producto, en las principales economías del mundo, es algo que preocupa, así como también el abultado déficit fiscal en EEUU.

    Al final, el punto central que produce incertidumbre en el mundo es la disputa estratégica entre China y EE.UU. por convertirse en la principal economía del mundo.

    En este escenario con acelerado progreso tecnológico y una importante incertidumbre mundial, las universidades deben responder a la confianza que la sociedad ha depositado en ellas, poniendo su conocimiento a su servicio.

    *El autor de la columna es decano de Facultad de Economía y Administración UC

    Más sobre:OpiniónEconomíaDecano

    COMENTARIOS

