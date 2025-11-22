BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Encuestas: Santiago no es Chile

    Andrés SchermanPor 
    Andrés Scherman
    Santiago, 16 de noviembre 2025. Conteo de votos en el colegio Verbo Divino ubicado en Las Condes, sede de votacion de las Elecciones 2025 Javier Vergara /Aton Chile JAVIER VERGARA/ATON CHILE

    Uno de los aspectos que llama la atención al ver los resultados de las últimas encuestas electorales -además de su dificultad para adelantar el resultado de Franco Parisi y la diferencia de votos entre Jeannette Jara y José Antonio Kast- fue su incapacidad para medir el voto de las regiones.

    En promedio, las últimas encuestas conocidas entre el 14 y 16 de noviembre dieron los siguientes resultados a los principales candidatos: Jara (30%), Kast (20,8%), Kaiser (17,8%), Matthei (15%) y Parisi (11,8%). Ya sabemos que estos resultados no fueron certeros. Pero es muy llamativo lo cerca que estuvieron de lo sucedido en la Región Metropolitana y la larga distancia respecto a resto de las regiones del país.

    El caso más crítico fue el de Franco Parisi. El candidato del PDG obtuvo en la capital el 14,6% de los votos, mientras que en regiones su apoyo llegó a 23,1%. Por su parte, Jara obtuvo 31,1% en Santiago y 24,1% en regiones.

    Al parecer, la población de regiones no sólo está más lejos del poder político o del acceso a bienes culturales. También es más defectuosa la forma en que estudiamos sus comportamientos y actitudes. Así como pudimos observar ahora este problema en las encuestas electorales, es muy probable que ocurra en los múltiples estudios que las encuestadoras hacen en regiones.

    Es necesario detectar qué está provocando esta diferencia. Probablemente, una de las causas principales es que los paneles presentes en esas zonas -la forma más común de seleccionar encuestados actualmente- se encuentran concentrados en los grandes centros urbanos y representan de forma deficiente a las zonas urbanas intermedias y de manera casi inexistente a las pequeñas. Si no hay esfuerzo intenso de las empresas encuestadoras para representar a estas localidades -como campañas de redes sociales orientadas a esas zonas- se corre el riesgo de seguir sub representando a esa parte de la población.

    Las encuestas deben afrontar varios temas con urgencia, como transparentar sus marcos muestrales, ampliar la información de sus fichas técnicas, mejorar las tasas de respuesta, lograr encuestar a una mayor cantidad de jóvenes y personas de bajos ingresos y disminuir la autoselección de los que responden. Pero también tienen una deuda con las regiones y la forma en que las están representando.

    Por Andrés Scherman, director académico del Magíster en Comunicación Política y Asuntos Públicos de la UAI.

    Más sobre:EleccionesLT SábadoEncuestasEncuestas ChileSondeoParisiKastJaraEncuestas presidencialesAndrés Scherman

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “La zona central arderá”: revisa las regiones más afectadas por el calor extremo este fin de semana

    Cómo las elecciones partieron a Chile en tres

    Lina Meruane: “Con el genocidio en Gaza ha habido muchísimo silencio de escritores, artistas y periodistas de izquierda”

    La Moneda se prepara para fuego cruzado en el balotaje

    PDG lovers: “Por qué voté por Parisi”

    Diego Ibáñez (FA): “No se trata de esconder nuestras banderas en la campaña, sino de acercarlas a la ciudadanía”

    Lo más leído

    1.
    Cuatro gobernadores que llegan como refuerzo al comando de Jara son imputados en caso ProCultura

    Cuatro gobernadores que llegan como refuerzo al comando de Jara son imputados en caso ProCultura

    2.
    Sondeo Descifra: 75% sostiene que nada le hará cambiar su voto en segunda vuelta

    Sondeo Descifra: 75% sostiene que nada le hará cambiar su voto en segunda vuelta

    3.
    Corte Suprema emite sentencia de desafuero del senador electo Miguel Ángel Calisto

    Corte Suprema emite sentencia de desafuero del senador electo Miguel Ángel Calisto

    4.
    Maite Orsini y resultados del FA en el distrito 9 tras quedar fuera de la papeleta: “Permitió que la derecha avanzara”

    Maite Orsini y resultados del FA en el distrito 9 tras quedar fuera de la papeleta: “Permitió que la derecha avanzara”

    5.
    Excónsul de Chile en Sidney presenta denuncia por Ley Karin: acusa a superiores de malos tratos y acoso laboral

    Excónsul de Chile en Sidney presenta denuncia por Ley Karin: acusa a superiores de malos tratos y acoso laboral

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    Hasta 38 °C en Santiago: anuncian posible ola de calor en al menos cinco regiones de Chile

    Hasta 38 °C en Santiago: anuncian posible ola de calor en al menos cinco regiones de Chile

    Esta es la razón por la que los pacientes con Alzheimer olvidan a sus familiares y amigos, según un estudio

    Esta es la razón por la que los pacientes con Alzheimer olvidan a sus familiares y amigos, según un estudio

    Qué come Marion Nestle, la reconocida nutricionista de 89 años que se mantiene activa

    Qué come Marion Nestle, la reconocida nutricionista de 89 años que se mantiene activa

    Servicios

    Dónde ver Calurosa Navidad, la nueva película de 31 Minutos

    Dónde ver Calurosa Navidad, la nueva película de 31 Minutos

    Dónde y a qué hora ver a Audax Italiano vs. Everton por TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Audax Italiano vs. Everton por TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Deportes Limache vs. Unión Española por TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Deportes Limache vs. Unión Española por TV y streaming

    Cómo las elecciones partieron a Chile en tres
    Chile

    Cómo las elecciones partieron a Chile en tres

    La Moneda se prepara para fuego cruzado en el balotaje

    PDG lovers: “Por qué voté por Parisi”

    Enel solicita permiso ambiental para cierre definitivo de central Bocamina I
    Negocios

    Enel solicita permiso ambiental para cierre definitivo de central Bocamina I

    Las ganancias de la naviera Csav del grupo Luksic caen en medio de menor tarifa de flete y costos al alza

    Eli Lilly alcanza el billón de dólares en bolsa gracias a su éxito por la droga para bajar de peso

    “La zona central arderá”: revisa las regiones más afectadas por el calor extremo este fin de semana
    Tendencias

    “La zona central arderá”: revisa las regiones más afectadas por el calor extremo este fin de semana

    Quién era Spencer Lofranco, el actor que trabajó con John Travolta y falleció a sus 33 años

    Quién es Fátima Bosch, la mexicana que ganó Miss Universo 2025

    Entrevista con Javier Saviola: “Entre Bielsa y Pellegrini saldría el técnico perfecto”
    El Deportivo

    Entrevista con Javier Saviola: “Entre Bielsa y Pellegrini saldría el técnico perfecto”

    Sampaoli quiere otra Copa Sudamericana para enmendar su camino como DT

    Agustín Pichot, a fondo: “Los Cóndores están en condiciones de ir por el batacazo en el Mundial”

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025
    Finde

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre

    Jason Mraz vuelve a Chile en su primera gira por Sudamérica en una década: esto debes saber

    Lina Meruane: “Con el genocidio en Gaza ha habido muchísimo silencio de escritores, artistas y periodistas de izquierda”
    Cultura y entretención

    Lina Meruane: “Con el genocidio en Gaza ha habido muchísimo silencio de escritores, artistas y periodistas de izquierda”

    Ed Sheeran suelto a una sola toma en Nueva York: “Lidiamos con la vida real y eso me encantó”

    Crítica de discos: la historia juega a favor de The Beatles, pero no tanto para The Rolling Stones

    La oportunidad de China en un G20 sin Trump
    Mundo

    La oportunidad de China en un G20 sin Trump

    Las biografías esenciales sobre Franco a 50 años de su muerte

    Michel Shifter: “No está claro cuál es la estrategia de Trump para Venezuela”

    Festival Nube: arte, juego y creatividad
    Paula

    Festival Nube: arte, juego y creatividad

    Françoise Vannier: “La geología es un terreno de hombres y trabajar en territorios masculinos nunca fue un obstáculo para mí”

    El alza silenciosa del VIH en mujeres: por qué Chile no logra frenar los contagios