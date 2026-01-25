Equipo ya en la cancha...

Aunque aún faltan 45 días para el pitazo inicial, el equipo de ministros designado por José Antonio Kast ya se encuentra en la cancha, listo para dar inicio a un partido que es clave para que Chile pueda ponerse nuevamente en ruta hacia una clasificación que nos permita convertirnos en un país desarrollado en forma integral. Y aunque el partido aún no comienza, tanto la foto oficial del equipo como las características particulares de los jugadores que se han destacado en la previa dan cuenta de una formación con espíritu ganador, con una mezcla entre conductores de sobrada experiencia en las más distintas posiciones y con jugadores más nóveles en estas lides pero con reconocidas capacidades técnicas.

En el plano económico, el esquema táctico definido por el Presidente electo es uno en el cual el ministro de Hacienda hará de cabeza del equipo, pero en un rol que iría más allá del que habitualmente desempeña el titular de esta cartera en su condición de administrador de la billetera fiscal. Esta figura de un “superministro” ya ha sido utilizada en otras ocasiones, y si bien tiene la ventaja de concentrar en una sola mano decisiones que son fundamentales de ser adoptadas con coherencia y con rapidez en situaciones catalogadas de emergencia -sello del nuevo gobierno-, tiene el riesgo de sobrepasar a esta autoridad por la propia dinámica de los hechos cotidianos que van ocurriendo, que terminan “comiéndose” la agenda. Pero la experiencia profesional de Jorge Quiroz, caracterizada por un vasto conocimiento de los distintos sectores productivos, secundado por un equipo de primer nivel, lo coloca en una muy buena posición para enfrentar este desafío.

La necesidad de generar un shock de inversión se va a traducir en un fuerte énfasis durante los primeros meses en la agilización de permisos y en la remoción de trabas burocráticas que tiene a un gran número de proyectos en compás de espera. Siendo clave la recuperación de la inversión para mejorar el potencial crecimiento de largo plazo de nuestra economía, ello debe avanzar a la par con incentivos para aumentar el empleo y para mejorar la productividad, la cual está dando señales de mejoría, pero aún insuficiente si la aspiración es ubicar la tendencia de crecimiento del PIB en torno a 4 por ciento.

Para lograr esto será fundamental que el sello orientador (o la razón de ser) de las medidas que se van a ir proponiendo e implementando en el ámbito económico sea la de crear las condiciones requeridas para que el emprendimiento se despliegue con todo su potencial, de manera de facilitar el proceso de “destrucción creativa” inherente a la innovación en nuevos productos y procesos, factor clave para mejorar la productividad. Para esto es fundamental fortalecer una cultura proclive al emprendimiento, y para dotar a esta actividad de mayor legitimidad social, fortalecer la competencia en los mercados permitiendo que nuevos emprendedores “desafíen” a los actores incumbentes en las distintas industrias es un requisito fundamental.

Por Hernán Cheyre, Centro de Investigación Empresa y Sociedad (CIES), U. de Desarrollo