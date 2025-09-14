SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Opinión

¿Está el sistema educativo en crisis?

Según cálculos de la Subsecretaría de Educación Parvularia, el acceso a prekínder se desplomó desde 93,4% en 2019 hasta 82,1% en 2024, con una caída de 7,2 puntos porcentuales solo el último año.

María Paz ArzolaPor 
María Paz Arzola
Foto: referencial.

Si bien no ha sido un tema prioritario en las campañas presidenciales, tras años de cuantiosos recursos invertidos y de varias reformas implementadas, es necesario preguntarse sobre el estado de la educación en el país. ¿Pasa esta por una crisis? ¿Avanzamos en la dirección correcta?

En educación preescolar, etapa clave para enfrentar las brechas que tanto cuesta cerrar más adelante, en los últimos años se registra una preocupante caída en la cobertura. Según cálculos de la Subsecretaría de Educación Parvularia, el acceso a prekínder se desplomó desde 93,4% en 2019 hasta 82,1% en 2024, con una caída de 7,2 puntos porcentuales solo el último año. Se trata de una cifra alarmante si consideramos que este es el nivel de entrada al sistema escolar que, en paralelo, ya enfrenta sus propios desafíos.

Aquí, las mediciones muestran el persistente debilitamiento en la asistencia escolar, que no ha logrado reponerse hasta el nivel prepandemia. En 2025, 3 de cada 10 estudiantes presentan inasistencia grave y 115 mil perdieron más de la mitad del primer semestre, situación que incluso empeora en establecimientos públicos. El desempeño del sistema escolar exhibe además un deterioro, que se evidencia en el estancamiento en los resultados del Simce, la caída en el ranking de los Liceos Emblemáticos y la normalización de hechos de violencia en el espacio escolar, con episodios tan graves como la agresión a profesores y la quema de una treintena de adolescentes producto de la manipulación de artefactos incendiarios en el INBA. Mientras tanto, los directores escolares denuncian el empeoramiento en las condiciones para la enseñanza y la creciente sobrecarga burocrática, desconfianza y falta de herramientas para desplegar su liderazgo, tan necesario para hacer frente a situaciones como las descritas.

Y, todo esto, en un contexto regulatorio que limita el surgimiento de iniciativas educativas que ofrezcan a las familias aquello que la oferta disponible no les está brindando. No solo por la prohibición explícita que hoy existe de crear nuevos colegios subvencionados –salvo excepciones que deben demostrarse-, sino también debido al sistema de admisión centralizado que, al ser ciego a variables como el nivel académico y la afinidad del postulante al proyecto educativo del establecimiento, en la práctica hace prácticamente imposible sostenerlo. Así, frente a opciones cada vez más escasas, la libertad de elección que resguardan tratados internacionales y nuestra propia Constitución, en los hechos pierde valor.

Frente a la importancia de la educación en el desarrollo individual y social, cada uno de estos ámbitos esconden dramas personales y familiares que –adjetivos más, adjetivos menos- es indudable que representan una amenaza para el futuro del país. Es de esperar que los candidatos asuman este diagnóstico con responsabilidad y que ofrezcan al país las medidas necesarias para enmendar el rumbo.

Por María Paz Arzola, Libertad y Desarrollo

Más sobre:opiniónmaría paz arzolasistema educativoeducación preescolar

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Israel ataca rascacielos en Ciudad de Gaza mientras Marco Rubio inicia visita para reiterar el apoyo de EE.UU. a Netanyahu

Premios Emmy 2025: sigue el minuto a minuto de la premiación

Cuidados paliativos: 12 mil personas los reciben este año en el sistema público y cifra va en constante alza desde 2022

Tras incursiones de Rusia: Zelenski destaca la experiencia ucraniana con drones y ofrece apoyo a la OTAN

Venezuela advierte de “una respuesta” ante un posible ataque desde Guyana y Trinidad y Tobago

Cierran estación de Metro tras convocatoria de hinchas azules para celebrar victoria ante Colo Colo por la Supercopa

Lo más leído

1.
A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Universidad de Chile por la Supercopa en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Universidad de Chile por la Supercopa en TV y streaming

2.
Destino de senadora Rincón ya está echado: Tricel escucha alegatos y vota acuerdo en requerimiento para impedir tercera candidatura

Destino de senadora Rincón ya está echado: Tricel escucha alegatos y vota acuerdo en requerimiento para impedir tercera candidatura

3.
Temblor hoy, domingo 14 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 14 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

4.
Temblor hoy, sábado 13 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 13 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

5.
Qué hay detrás de la abrupta salida de Vidal de TVN

Qué hay detrás de la abrupta salida de Vidal de TVN

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Manuel Monsalve: “Cometí un error, pero no cometí un delito”
Exclusivo

Manuel Monsalve: “Cometí un error, pero no cometí un delito”

Cuáles son los 5 países más seguros del mundo en 2025 (y qué lugar ocupa Chile)

Cuáles son los 5 países más seguros del mundo en 2025 (y qué lugar ocupa Chile)

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

Cómo es el nuevo iPhone 17 de Apple

Cómo es el nuevo iPhone 17 de Apple

Por Alejandro Jofré

Servicios

Declaran alerta temprana preventiva para comunas de Coquimbo por distintas celebraciones de Fiestas Patrias

Declaran alerta temprana preventiva para comunas de Coquimbo por distintas celebraciones de Fiestas Patrias

Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Valencia por LaLiga en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Valencia por LaLiga en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Universidad de Chile por la Supercopa en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Universidad de Chile por la Supercopa en TV y streaming

Cuidados paliativos: 12 mil personas los reciben este año en el sistema público y cifra va en constante alza desde 2022
Chile

Cuidados paliativos: 12 mil personas los reciben este año en el sistema público y cifra va en constante alza desde 2022

Cierran estación de Metro tras convocatoria de hinchas azules para celebrar victoria ante Colo Colo por la Supercopa

Investigan hallazgo de restos humanos a las orillas del río Biobío en Nacimiento

De Gregorio llama al gobierno a abordar el debate sobre el impacto del salario mínimo en el empleo con más información
Negocios

De Gregorio llama al gobierno a abordar el debate sobre el impacto del salario mínimo en el empleo con más información

Matthei respalda informe del Banco Central que detalla efectos en el empleo por las 40 horas y el salario mínimo

La CPC pide respetar al Banco Central tras discrepancias por efecto de las 40 horas y salario mínimo en el empleo

La ciudad en el mundo que podría destronar a Orlando en parques temáticos
Tendencias

La ciudad en el mundo que podría destronar a Orlando en parques temáticos

Cómo es NOT TV, el nuevo canal en la televisión chilena que pasará “videos hipnóticos”, virales y hasta deportes en vivo

Este televisor incluye funciones nunca antes vistas y está hecho para gamers

En medio de la Copa Davis: barristas de la U protagonizan incidentes fuera del Estadio Nacional
El Deportivo

En medio de la Copa Davis: barristas de la U protagonizan incidentes fuera del Estadio Nacional

Daniel Núñez debuta en Copa Davis y le da el cuarto punto a Chile frente a Luxemburgo

Igualdad en Rosario: un gol olímpico de Ángel Di María corta la racha de victorias del Boca Juniors de Carlos Palacios

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Premios Emmy 2025: sigue el minuto a minuto de la premiación
Cultura y entretención

Premios Emmy 2025: sigue el minuto a minuto de la premiación

Premios Emmy 2025: cuándo y dónde ver la gala

Diego Pérez, el chileno que ganó el Emmy por El Pingüino: “Mi capítulo regalón fue el final”

Israel ataca rascacielos en Ciudad de Gaza mientras Marco Rubio inicia visita para reiterar el apoyo de EE.UU. a Netanyahu
Mundo

Israel ataca rascacielos en Ciudad de Gaza mientras Marco Rubio inicia visita para reiterar el apoyo de EE.UU. a Netanyahu

Tras incursiones de Rusia: Zelenski destaca la experiencia ucraniana con drones y ofrece apoyo a la OTAN

Venezuela advierte de “una respuesta” ante un posible ataque desde Guyana y Trinidad y Tobago

El miedo a engordar enferma más que una empanada
Paula

El miedo a engordar enferma más que una empanada

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté