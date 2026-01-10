SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Frágil, radical y experimental

    Rodrigo GuendelmanPor 
    Rodrigo Guendelman
    Foto: Rodrigo Guendelman

    “Son buenas viejas noticias, venidas desde otros lados para ventilar en algo el ambiente que habitamos, y para que -como decía Raúl Ruiz- no se nos olvide que hay más países que Chile”. La frase es de Smiljan Radic, uno de los arquitectos más destacados de nuestra nación y del mundo. Junto a la escultora Marcela Correa, lideran la Fundación de Arquitectura Frágil, cuyo objetivo es promover el estudio y la difusión de la arquitectura experimental o improbable -aquella que desdibuja los límites de la disciplina- a través de proyectos de investigación y difusión en Chile.

    Una parte del increíble archivo de esa fundación es el que está expuesto en la sala Matta del Museo Nacional de Bellas Artes, en la muestra “Tiras de prueba. Arquitectura 1951-1997” y que se puede (se debe, en realidad) ver hasta principios de abril.

    Con una puesta en escena donde el genio de Smiljan Radic se luce en cada detalle, los 33 paneles y las 11 vitrinas se ponen el servicio de un grupo de figuras y colectivos que, post Segunda Guerra Mundial, impulsó ensayos y exploraciones desde los márgenes de la arquitectura, estableciendo caminos que en el tiempo adquirieron gran relevancia.

    Las obras seleccionadas incluyen dibujos, diagramas, collages y litografías originales de autores del hemisferio norte, quienes intentaron ampliar los bordes del debate arquitectónico; entre ellos, Le Corbusier, Zaha Hadid, Gordon Matta-Clark, Constant Nieuwenhuys, Aldo Rossi, Haus-Rucker-Co, Enzo Mari, Madelon Vriesendorp, Graham Stevens, Enric Miralles y Peter Wilson.

    “Nuestra colección tiene que ver con que los jóvenes chilenos puedan ver presencialmente ciertas ideas improbables (a falta de pruebas) lejos del mundo donde fueron construidas, principalmente Europa. Aprovechar esa distancia real, que creo aumentará con los años, para injertar artificialmente memoria ajena en un territorio abandonado a su suerte”, explica Radic.

    Basta asomarse a la sala Matta para ver cómo cientos de personas miran, croquean, fotografían y estudian cada una las 300 piezas de la muestra. Hay un auto Messerschmitt KR-200 de 1955, diseño de Fritz Fend, de tres ruedas, que es uno de los objetos que más llama la atención. Así como la “Ines-Table” de Enric Miralles, que tiene 16 configuraciones distintas a partir de cuatro paneles móviles, y que es una de las tres que existen en el mundo, fabricada en nogal por el arquitecto Alejandro Lüer y autorizada por la Fundación Enric Miralles.

    Otra obra que impresiona es “El Poema del Ángulo Recto”, escrita, dibujada y compuesta por Le Corbusier. Se trata de una publicación conformada por 19 poemas manuscritos, desplegados en 155 páginas, todas litografías de 32×42 centímetros.

    “Le Corbusier demoró ocho años en completarlo y lo consideró una recapitulación de toda su trayectoria, un resumen de sus ideas en torno a la creatividad artística y arquitectónica. Esta obra ha sido leída como un “fresco” que combina escritura, artes plásticas y reflexión arquitectónica”, se puede leer en la cuenta de Instagram de la Fundación de Arquitectura Frágil (@fundacionfragil).

    “Smiljan llevaba algunos años reuniendo piezas de arquitectura de papel de las décadas de 1960 y 1970, lo que solía llamarse arquitecturas radicales. Había comenzado de manera tentativa con dos mapas situacionistas de Guy Debord y Asger Jorn, continuado con dibujos de Constant y Superstudio, y consolidado una colección con los cuadernos de arquitectura neumática del grupo Utopie. En una entrevista que sostuvimos sobre su colección, cuyo material sucedía, en lugar de preceder, a sus propios proyectos inflables, argumenté que ésta se había vuelto un instrumento de su práctica... Proyectar y coleccionar se desarrollaban simultáneamente y en conversación entre sí”, escribe el arquitecto Enrique Walker en la edición 232 de El Croquis, recién aparecida, y que dedica sus más de 300 páginas a Radic.

    Es el tercer número de El Croquis, una de las publicaciones de arquitectura más influyentes, enfocado completamente en la obra de Smiljan, algo que muy pocos arquitectos en el mundo pueden contar. Autor de obras tan notables como el restaurante Mestizo (muy pronto viene uno nuevo en el barrio Italia, también de su autoría y con una arquitectura más frágil), el Teatro del Biobio, la ampliación y remodelación del Museo Precolombino, el Centro Nave, más de cuarenta tiendas para la marca Alexander McQueen, el inolvidable “guatero” inflable para la Bienal de Arquitectura de Chile en 2023 y la bodega de vinos Vik; a lo que hay que sumar el libro “Obra Gruesa” con la editorial Puro Chile, una obra en sí misma, la exposición “Tiras de prueba. Arquitectura 1951-1997” en el Museo Nacional de Bellas Artes es una extraordinaria oportunidad para conocer a algunos de los héroes que inspiran a Smiljan. Una muestra a la que recomiendo ir, al menos, dos veces.

    Para observar, digerir, hacerse preguntas, y luego volver a tener la experiencia. Y un ejemplo más de que en Santiago hay cosas demasiado importantes e interesantes sucediendo. Basta tener un poco de curiosidad.

    Por Rodrigo Guendelman, conductor de Santiago Adicto de Radio Duna.

    Más sobre:Santiago AdictoLT SábadoRodrigo GuendelmanArquitecturaMuseo de Bellas ArtesArteSmiljan Radic

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La última carta de Claudio Crespo para cerrar el juicio en su contra por caso Gatica

    El petróleo venezolano ante un nuevo escenario global: oportunidad geopolítica, dilema climático

    Jack Szostak, Nobel de Medicina: “la vida no necesita explicaciones religiosas ni sobrenaturales”

    Constanza Schonhaut: “La primera tarea del FA es defender los avances sociales del gobierno del Presidente Boric”

    Prat, Baquedano y el mito de la “Esparta americana”: cómo la Guerra del Pacífico moldeó la identidad chilena

    El nudo de género en el equipo de José Antonio Kast

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    Servicios

    Concierto sinfónico Carmina Burana: dónde ver la transmisión en vivo

    Concierto sinfónico Carmina Burana: dónde ver la transmisión en vivo

    Rating del jueves 8 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 8 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    El horario del Metro de Santiago para el viernes, sábado y domingo por los conciertos de Bad Bunny

    El horario del Metro de Santiago para el viernes, sábado y domingo por los conciertos de Bad Bunny

    La última carta de Claudio Crespo para cerrar el juicio en su contra por caso Gatica
    Chile

    La última carta de Claudio Crespo para cerrar el juicio en su contra por caso Gatica

    Jack Szostak, Nobel de Medicina: “la vida no necesita explicaciones religiosas ni sobrenaturales”

    El nudo de género en el equipo de José Antonio Kast

    El petróleo venezolano ante un nuevo escenario global: oportunidad geopolítica, dilema climático
    Negocios

    El petróleo venezolano ante un nuevo escenario global: oportunidad geopolítica, dilema climático

    Estudio estima que una salida masiva de migrantes venezolanos podría reducir hasta 3% la fuerza laboral en Chile

    PGU para personas beneficiarias menores de 82 años subirá a $231.732 desde febrero

    Noam Shomron, científico israelí: “La comprensión científica se está acelerando y eso es emocionante”
    Tendencias

    Noam Shomron, científico israelí: “La comprensión científica se está acelerando y eso es emocionante”

    El mundo de Genshin Impact llega a Chile: eventos presenciales y premios por el estreno de Luna IV

    Qué tan rápido subieron de peso quienes dejaron de usar Ozempic y otras inyecciones para adelgazar, según un estudio

    Las causas de la profunda crisis que golpea al Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo
    El Deportivo

    Las causas de la profunda crisis que golpea al Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo

    Matías Palavecino: “Zampedri me dijo que me estaba esperando; me habló bien del club y eso ayudó bastante”

    El favorito Marruecos borra a Camerún y está en semifinales de la Copa Africana de Naciones

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Prat, Baquedano y el mito de la “Esparta americana”: cómo la Guerra del Pacífico moldeó la identidad chilena
    Cultura y entretención

    Prat, Baquedano y el mito de la “Esparta americana”: cómo la Guerra del Pacífico moldeó la identidad chilena

    Mia McKenna-Bruce, actriz: “El set de las películas de The Beatles se siente muy íntimo pese a que es enorme”

    Cómo el final de David Bowie impactó mi vida, diez años después

    La “nueva” vida de los venezolanos en Cúcuta
    Mundo

    La “nueva” vida de los venezolanos en Cúcuta

    ¿Qué viene ahora para Venezuela y Maduro?

    Caída de Maduro: Lo que ganan y pierden China y Rusia

    Flow: una experiencia sensorial única para bebés que llega a Teatro a Mil
    Paula

    Flow: una experiencia sensorial única para bebés que llega a Teatro a Mil

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza

    Datos Paula: cuatro obras imperdibles de Teatro a Mil que ponen a las mujeres en escena