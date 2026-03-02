Futuro del trabajo: la urgencia de anticiparnos

SUSCRÍBETE
    Chile enfrenta una transformación silenciosa, pero profunda. No es solo tecnológica. Es también demográfica. Es incluso cultural. Los nacimientos disminuyen y la fuerza laboral promedio comienza a envejecer. Entonces, ¿quiénes van a operar las nuevas tecnologías del futuro? De acuerdo con las estimaciones de diversos estudios, entre 2,3 y 2,6 millones de trabajadores podrían perder su empleo debido a la incorporación de la Inteligencia Artificial en Chile. Esto, debido a su impacto en términos de automatización de tareas, reemplazo y transformación laboral. ¿Qué podemos hacer para minimizar las consecuencias negativas de las nuevas tecnologías en el empleo?

    Al parecer, esta irrupción tecnológica nos hará más eficientes y productivos, aumentando el desempeño económico. Las estimaciones más optimistas (Google/Foresight) calculan que, ante un escenario amplio de adopción de la IA con beneficios productivos, el aumento del PIB en Chile podría fluctuar entre un 10,9% y un 20%. El Centro Nacional de Inteligencia Artificial (CENIA) tiene una proyección de impacto más acotado, estimando un crecimiento de 1,2 puntos porcentuales del PIB, gracias a que la IA Generativa permitiría acelerar tareas laborales y mejorar la eficiencia productiva.

    Mirando las cifras anteriores podemos pensar -equívocamente- que el crecimiento económico compensaría las pérdidas de empleo, que sería capaz de financiar a quienes se queden sin trabajo. Lo cierto es que la producción podría aumentar mediante la incorporación acelerada de las máquinas, pero dicho valor agregado no va a circular necesariamente en la economía de consumo humana: se puede comenzar a capitalizar para el financiamiento de más IA, y así sucesivamente, en una espiral de reemplazo infinito. En esta línea, Dario Amodei (CEO de Anthropic) advirtió, en la reciente reunión del WEF, que la inteligencia artificial “pondrá a prueba a la humanidad como especie”.

    En definitiva, el tiempo se agotó: debemos anticiparnos, despertar nuestra curiosidad y capacitarnos, comprender el rol que cumplen las personas en esta nueva realidad, comprender el valor de lo humano y defenderlo, sin por ello rehuir al desarrollo. De lo contrario, esta nueva realidad nos pasará por encima.

    En este contexto, el reciente documento de la Sofofa, Escenarios y desafíos de los futuros del trabajo, aporta una señal relevante: el desafío no es resistir el cambio, sino prepararnos mejor para él. La transformación tecnológica, marcada por la inteligencia artificial, la digitalización y la automatización de procesos, no es una amenaza inevitable, pero sí una exigencia de adaptación de la cual no podemos escapar, ni las personas, ni tampoco las instituciones.

    El cambio demográfico tensiona aún más el escenario, pues una población que envejece requiere mayor productividad, más innovación y capacidad de reconversión laboral. Esto obliga a repensar la formación inicial, pero sobre todo la formación continua. El aprendizaje ya no puede entenderse como una etapa, sino como una trayectoria permanente a lo largo de la vida. En este camino, el rol de las instituciones educativas es determinante, pues deberán actualizar competencias, reconvertir perfiles y vincularse estrechamente con todos los sectores productivos y de servicios, para que nadie en Chile quede rezagado.

    El futuro del trabajo se definirá en la anticipación estratégica, con decisiones concretas. Si el informe de la Sofofa nos deja una lección, es que la discusión sobre la relación entre educación y trabajo ya no puede ser reactiva. En un país que envejece, en un mundo donde la revolución tecnológica cobra cada vez más relevancia, la mayor ventaja competitiva será nuestra capacidad de adaptarnos con rapidez, de coordinar esfuerzos, todo ello con visión de largo plazo.

    No podemos seguir haciendo lo mismo ante un panorama tan diferente al que estamos acostumbrados. El cambio, entonces, debe ser cultural.

    Por Lucas Palacios Covarrubias, rector de Inacap

    TrabajoInteligencia ArtificialAprendizajeCapacitaciónReconversión laboral

