Futuro y monumentos de la Plaza Italia

SEÑOR DIRECTOR:

En breve, se supone comenzarán los trabajos de renovación en Plaza Italia y Plaza Baquedano, y todavía hay demasiadas incógnitas sobre los símbolos que hay en el sector por cerca de 100 años o más. La asociación gremial a la que represento está preocupada del respeto y trato que se les den a estos, pues no sería la primera vez que en Chile se desmantelan bonitos edificios y monumentos por modas pasajeras. Ya pasó en el sector, con el derribo de la preciosa estación de Pirque en nombre del progreso y que hoy tanto se echa de menos en la postal del lugar.

Ahora parece que a un sector de nuestro país le molesta la figura del general Baquedano, siendo el momento actual perfecto para sacarse nuestras autoridades dicho problema, con la justificación de que no se le encuentre lugar en el nuevo diseño. Tanto las autoridades municipales, del gobierno regional y nacional han sido bien ambiguas al respecto y no entendemos cuál es el problema de transparentar esto. Por otro lado, un sector a nuestro parecer minoritario, presiona por hacer un memorial en un acceso de Metro, a la llamada “Primera Línea”. Suponemos que para algunas personas esto no tiene tanta importancia, pero para quienes sufrimos su violencia gratuita en todo Chile y que no tuvimos ninguna reparación económica ni de ningún tipo por parte de nuestras autoridades, nos indigna. Por eso creemos, como tantos otros chilenos que tratamos de ser respetuosos con las reglas que la democracia exige, es una arbitrariedad e injusticia, que busca glorificar e imponer su versión minoritaria.

Nuestra asociación le desea el mayor de los éxitos al proyecto, pero también esperamos se respeten sus hitos y la opinión de la mayoría no violenta, para transmitir además un mensaje positivo.

Carlo Siri Scolari

Presidente A.G. Barrio Plaza Italia