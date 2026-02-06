SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Gambito de dama

    Paz ZáratePor 
    Paz Zárate
    Gambito de dama Diego Martin/Aton Chile Diego Martin

    Para cualquier país, la posibilidad de que un connacional ocupe la Secretaría General de Naciones Unidas representa una chance de incrementar influencia a nivel global. Tal posibilidad emerge de una suma de circunstancias comparables a la elección de un Papa, donde el resultado a menudo sorprende y se aleja de explicaciones simplistas.

    En efecto, hasta que el panorama se define en una fumata blanca, muchos factores operan (el contexto global, el carisma de los candidatos y sus condiciones personales para administrar una institución gigantesca, las relaciones personales al interior del colegio electoral, el clamor de regiones subrepresentadas en previas administraciones). Algo parecido sucede en Naciones Unidas, con la diferencia de que el cónclave virtual allí se extiende por casi un año y tiene algunos aspectos públicos.

    Los candidatos oficialmente inscritos son hoy solo dos: el argentino Grossi, director general de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, y la chilena Bachelet, también candidata de Brasil y México, y ex alta comisionada de Naciones Unidas para los DD.HH. y exdirectora de ONU Mujeres. Otras candidaturas (como Costa Rica y Líbano) no se han concretado aún.

    El debate local sobre la postulación de Bachelet -formalizada esta semana pero anunciada en septiembre del año pasado durante la última Asamblea General- se ha centrado en si la misma constituye un inaceptable “amarre” del gobierno saliente respecto del entrante. La respuesta obliga a considerar circunstancias esenciales.

    Lo primero es que la inscripción de una candidatura por parte de un grupo de Estados es preferible a la nominación individual; y este primer escenario puede inhibir a otros interesados de concretar su postulación. La labor de la Cancillería chilena para gestar una inscripción tripartita con los dos países más relevantes de la región constituye entonces una jugada estratégica de apertura que había que tomar de forma temprana, para que los frutos aparezcan en los meses venideros. Dejar pasar la posibilidad de la inscripción grupal anticipada habría reducido absurdamente las chances de una postulación que ahora parte de forma competitiva.

    A este espaldarazo inicial se suman otros aspectos. Los secretarios generales suelen venir de países medianos o pequeños cuya diplomacia se ha mostrado capaz de articular diálogo. Aquí, Europa occidental ha prevalecido (Austria, Suecia, Noruega, Portugal) por sobre Asia (Corea del Sur, Myanmar) y África (Ghana, Egipto), quedando América Latina al rezago, con un único precedente (Perú). Por mucho que no pueda descartarse la inscripción de candidatos de otras regiones, esto favorece una propuesta latinoamericana. En este contexto, la habilidad de la diplomacia chilena, bien situada a nivel global, no debe soslayarse. La red de tratados comerciales más amplia del mundo -logro nacional poco conocido entre nuestra ciudadanía- es prueba de su capacidad.

    A este escenario hay que agregar que, objetivamente, más allá de toda percepción nacional sobre sus mandatos presidenciales, Bachelet resulta ser una figura popular a nivel de la membresía de la organización (193 países). Además, el movimiento en favor de que el próximo liderazgo en la organización lo asuma una mujer ha ganado fuerza en la última década.

    El escenario es dinámico y no hay garantía de éxito, pero Chile está situado para un buen papel. Que el nuevo gobierno retire su apoyo a la candidatura dejaría a Chile como un país poco serio, sin política de Estado en materia clave, y al nuevo gobierno como falto de perspectiva. Para la administración entrante no sería un buen debut.

    Por Paz Zárate, abogada internacionalista

    Más sobre:BacheletNaciones UnidasCancillería

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Dónde, cuándo, y a qué hora presentará José Antonio Kast a sus subsecretarios

    Policía británica registra propiedades de exembajador Peter Mandelson en Londres por sus vínculos con Epstein

    Contraloría da luz verde a proyecto de litio Salares Altoandinos

    Creación de empresas superó las 200.000 en 2025 y alcanzó máximo histórico

    Trabajadores de Google exigen terminar con los servicios en la nube para ICE

    Archivos revelan una conspiración vaticana de Epstein y Steve Bannon: “Derribaremos a Francisco”

    Lo más leído

    1.
    La emergencia demográfica y la derecha en el poder

    La emergencia demográfica y la derecha en el poder

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    Las “raíces” de la demencia pueden comenzar en la infancia por estos hábitos, según un estudio

    Las “raíces” de la demencia pueden comenzar en la infancia por estos hábitos, según un estudio

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    Servicios

    Super Bowl 2026: los horarios de Green Day y Bad Bunny

    Super Bowl 2026: los horarios de Green Day y Bad Bunny

    Chile en las Qualifiers de la Copa Davis: horarios y quién transmite la serie contra Serbia

    Chile en las Qualifiers de la Copa Davis: horarios y quién transmite la serie contra Serbia

    Rating del jueves 5 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 5 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde, cuándo, y a qué hora presentará José Antonio Kast a sus subsecretarios
    Chile

    Dónde, cuándo, y a qué hora presentará José Antonio Kast a sus subsecretarios

    Armada confirma presencia de fragata portuguesa en costas de la Región del Maule

    Implicado en al menos cuatro ataques explosivos: detienen al “brazo armado” de Los Pulpos cuando pretendía entrar a Chile

    Contraloría da luz verde a proyecto de litio Salares Altoandinos
    Negocios

    Contraloría da luz verde a proyecto de litio Salares Altoandinos

    Creación de empresas superó las 200.000 en 2025 y alcanzó máximo histórico

    FNE inicia investigación por adquisición de Movistar Arena por parte de Live Nation ante posible “superposición vertical”

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”
    Tendencias

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    Las “raíces” de la demencia pueden comenzar en la infancia por estos hábitos, según un estudio

    Qué es un shock anafiláctico, la grave reacción que sufrió Marta Larraechea tras una picadura de abeja

    En vivo: Tomás Barrios enfrenta a Dusan Lajovic en el inicio de la serie ante Serbia por Copa Davis
    El Deportivo

    En vivo: Tomás Barrios enfrenta a Dusan Lajovic en el inicio de la serie ante Serbia por Copa Davis

    Joaquín Niemann se aleja de los líderes tras una tercera ronda irregular en el LIV Golf de Riad

    Igor Lichnovsky sale del América de México y tiene nuevo club en Europa

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile
    Tecnología

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    12 años de tecnología: del asombro por el iPhone a la fatiga de las pantallas (y la obsesión por la IA)

    Madden NFL 26 se la juega con el ganador del Super Bowl LX

    Camino al Oscar: Mubi estrenará en exclusiva “Valor sentimental”, la nueva joya cinematográfica de Joachim Trier
    Cultura y entretención

    Camino al Oscar: Mubi estrenará en exclusiva “Valor sentimental”, la nueva joya cinematográfica de Joachim Trier

    Los Bunkers participarán en el evento solidario Rock Up en el Club Hípico de Concepción

    Cómo Pedro Pascal rescató De Noche, el drama romántico homosexual de Todd Haynes

    Policía británica registra propiedades de exembajador Peter Mandelson en Londres por sus vínculos con Epstein
    Mundo

    Policía británica registra propiedades de exembajador Peter Mandelson en Londres por sus vínculos con Epstein

    Trabajadores de Google exigen terminar con los servicios en la nube para ICE

    Archivos revelan una conspiración vaticana de Epstein y Steve Bannon: “Derribaremos a Francisco”

    Gloria Castro Mamani: En honor a mi madre, en honor a mi padre
    Paula

    Gloria Castro Mamani: En honor a mi madre, en honor a mi padre

    Mi mascota y yo: nos salvamos una a la otra

    Mirada Paula: Acercar el oficio de chinchinera a la infancia