SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Gobierno de emergencia

    Claudio Alvarado RojasPor 
    Claudio Alvarado Rojas
    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Uno de los atributos que llevó al triunfo de José Antonio Kast fue su promesa de articular un gobierno de emergencia. Esta narrativa otorgó una dirección estratégica a su campaña, ayudándole a poner el foco en seguridad, migración irregular, economía y empleo, entre otras urgencias sociales. Es decir, en los temas que más inquietan a la ciudadanía y, en paralelo, permiten convocar al amplio espectro que hoy integra la oposición. Si algo puede unir a Amarillos, Demócratas, Chile Vamos y las nuevas derechas de cara al nuevo ciclo —más allá de su distancia con el gobierno de Boric—, es precisamente ese tipo de materias.

    Nada de esto es trivial: si las cosas resultan bien y existe un mínimo de generosidad y visión de Estado en los partidos que respaldaron su opción en la segunda vuelta, el de Kast no será únicamente un gobierno de su propio sector. Desde luego, referentes republicanos y figuras de centroderecha ocuparán lugares protagónicos en su administración, pero el panorama actual invita a un esfuerzo aún más ambicioso. No por azar el expresidente Frei habló de “coincidencias esenciales” al momento de entregar su apoyo simbólico (aunque no explícito) a JAK.

    Pero, ¿es realmente posible un gobierno de esa índole, un proyecto de unidad nacional encabezado por Kast? Pocos años atrás ese proyecto habría sido una quimera y de seguro asomaran dificultades en su configuración, desde los egos de moros y cristianos hasta las definiciones programáticas; pero es indudable que el 18-0 y sus consecuencias modificaron la escena e hicieron posible esa clase de apuesta. Una de las paradojas del último lustro es que la intentona refundacional de la nueva izquierda —y su complicidad más o menos velada con la violencia— contribuyó a rebarajar el naipe de un modo inesperado.

    En términos electorales, el punto de inflexión fue el histórico triunfo del Rechazo el 4 de septiembre de 2022, y el reciente balotaje sugiere que esa divisoria de aguas sigue latente. En Chile pareciera estar gestándose un nuevo clivaje político —como han planteado David Altman y otros académicos e intelectuales—, que aglutina a distintos orígenes, trayectorias y sensibilidades en favor del orden y la recuperación del país como reacción a la fiebre del estallido, la anomia y la inestabilidad. Un gobierno de emergencia y unidad nacional está llamado a ser consistente con ese espíritu.

    En lo inmediato, el desafío es convertir aquella reacción en una fuerza de gobierno constructiva y eficaz. Para ello se requiere una impronta novedosa y a la altura de las circunstancias: la gestión de Kast debe gozar de un sello distintivo, encarnar un auténtico cambio de rumbo y dejar atrás los antagonismos excesivos. El camino no será fácil, pero el Presidente electo ha ofrecido gestos auspiciosos en esa línea. Tanto el respeto que exigió a sus adherentes para Jeannette Jara (curiosa “ultraderecha”) como su decisión de incorporar a exministros con oficio en el proceso de traspaso de mando transmiten —al menos por ahora— una conciencia relevante de lo que está en juego. Al igual que la lógica del gobierno de emergencia, que favorece la colaboración de distintos mundos en ese propósito. Quizá nunca ha sido más cierto: gobernar es priorizar.

    Por Claudio Alvarado R., director ejecutivo del IES.

    Más sobre:EleccionesKastGobiernoEmergencia

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Kast: “A partir del 15 de enero ustedes van a ir conociendo ya bastante bien quiénes van a ser los futuros ministros”

    Trama bielorrusa: Corte de Apelaciones acoge querella de capítulos contra exministra Ángela Vivanco

    Expropiación megatoma de San Antonio: inmobiliaria dueña del terreno acusa estar a “oscuras” en proceso

    Tras victoria de Kast: Informe pronostica un giro político a la derecha en las elecciones de Perú y Colombia de 2026

    A tres meses de dejar La Moneda, gobierno aprueba política de Defensa que incluye infraestructura crítica y perspectiva de género

    El simbólico asiento de Jaime Guzmán en el Senado que la UDI se resiste a perder

    Lo más leído

    1.
    Creatividad: conceptuales y experimentalistas

    Creatividad: conceptuales y experimentalistas

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Cobertura completa, análisis y beneficios para todo el año 🔍🎁$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Pronostican chubascos y “frío” en la Región Metropolitana: qué día termina el calor

    Pronostican chubascos y “frío” en la Región Metropolitana: qué día termina el calor

    Estos son los 39 países con prohibición de viaje de sus ciudadanos a EEUU, tras el nuevo anuncio de Trump

    Estos son los 39 países con prohibición de viaje de sus ciudadanos a EEUU, tras el nuevo anuncio de Trump

    Por qué el humo de los incendios forestales llega a Santiago (y cómo evitar sus efectos nocivos)

    Por qué el humo de los incendios forestales llega a Santiago (y cómo evitar sus efectos nocivos)

    Cómo fueron las últimas horas de Rob Reiner y su esposa Michele antes de ser asesinados

    Cómo fueron las últimas horas de Rob Reiner y su esposa Michele antes de ser asesinados

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Venezuela por la Copa UC Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Venezuela por la Copa UC Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Brentford por la Carabao Cup

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Brentford por la Carabao Cup

    Hasta cuándo hay plazo para las matrículas de la Admisión Escolar 2026 y cuáles son los documentos necesarios

    Hasta cuándo hay plazo para las matrículas de la Admisión Escolar 2026 y cuáles son los documentos necesarios

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Venezuela por la Copa UC Sub 17
    Chile

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Venezuela por la Copa UC Sub 17

    Kast: “A partir del 15 de enero ustedes van a ir conociendo ya bastante bien quiénes van a ser los futuros ministros”

    Trama bielorrusa: Corte de Apelaciones acoge querella de capítulos contra exministra Ángela Vivanco

    CMF mantiene histórica sanción contra Michael Clark, Pedro Pablo Larraín y Rodrigo Bustamante por caso Sartor
    Negocios

    CMF mantiene histórica sanción contra Michael Clark, Pedro Pablo Larraín y Rodrigo Bustamante por caso Sartor

    Costo fiscal del reajuste acordado entre el gobierno y el sector público sería del orden de US$1.500 millones

    Creatividad: conceptuales y experimentalistas

    Cómo aplicar la IA en los negocios: usos prácticos del ecosistema Samsung
    Tendencias

    Cómo aplicar la IA en los negocios: usos prácticos del ecosistema Samsung

    Cómo fueron las últimas horas de Rob Reiner y su esposa Michele antes de ser asesinados

    Por qué el humo de los incendios forestales llega a Santiago (y cómo evitar sus efectos nocivos)

    En vivo: Flamengo de Erick Pulgar enfrenta al PSG por la final de la Copa Intercontinental
    El Deportivo

    En vivo: Flamengo de Erick Pulgar enfrenta al PSG por la final de la Copa Intercontinental

    Abogados externos y mirando de reojo a la FIFA: la ANFP pasa a la ofensiva en la guerra contra Unión Española e Iquique

    “No me olviden, porque volveré”: la sentida despedida de Matías Palavecino para confirmar su salida de Coquimbo Unido

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión
    Finde

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    Zoe Saldaña y Avatar 3: “Como raza humana, nos podemos identificar con todos los temas de esta película”
    Cultura y entretención

    Zoe Saldaña y Avatar 3: “Como raza humana, nos podemos identificar con todos los temas de esta película”

    Orquesta y Coro Sinfónico Usach celebran Navidad con El Mesías de Haendel

    George Clooney no besará más mujeres en las películas: “No intento competir con actores de 25 años”

    Tras victoria de Kast: Informe pronostica un giro político a la derecha en las elecciones de Perú y Colombia de 2026
    Mundo

    Tras victoria de Kast: Informe pronostica un giro político a la derecha en las elecciones de Perú y Colombia de 2026

    Putin acusa a Europa de arrastrar a Ucrania a la guerra y de incitar el miedo a un conflicto global

    Equipo de María Corina Machado dice que líder opositora venezolana dejó Oslo y que “se encuentra bien”

    Suplementos: encapsular el bienestar
    Paula

    Suplementos: encapsular el bienestar

    Petra, la belleza de decir adiós

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni