SUSCRÍBETE 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Ideologías y reglas

    Gonzalo CorderoPor 
    Gonzalo Cordero

    A la mentalidad de izquierda, por lo menos en su versión latinoamericana, no le gustan las reglas. Imbuidos de una visión pesimista del ser humano, creen que la sociedad entregada al libre accionar de las personas produce estructuras injustas. Los poderosos oprimen y abusan de la mayoría más débil. Eso, que debiera llevar precisamente a creer en el imperio de la ley, se ve oscurecido por su impresión de que también las normas son expresión del poder abusivo de la clase dirigente. Los capitalistas, decía el viejo Marx.

    La democracia, lamentablemente, cae dentro de la misma sospecha fatal. Por eso, apenas pueden, la denuncian como “formal” y promueven una versión diferente, esa que en el siglo pasado llamaban popular y que ahora, con un toque intelectual con perfume woke, definen como “sustantiva”. Así, el gobierno no lo conciben como el ejercicio normado del poder, esencialmente limitado y responsable, sino como un ejercicio cuasi mesiánico en que el aparato burocrático que llamamos Estado tiene que impartir justicia, de acuerdo con su particular concepción -la de ellos- de lo que eso es.

    ¿Y la libertad? No existe. En verdad, nadie elige prácticamente nada, la existencia humana está determinada por las condiciones materiales, incluso biológicas. El mérito, que asociamos al esfuerzo y la capacidad de obtener el mayor provecho del talento, no existe; como tampoco aquel que delinque y daña, es verdaderamente responsable. En el fondo del primero ven a un privilegiado y del segundo, a una víctima.

    Por esto es que no es tan paradojal, ni tampoco sorprende, la contradicción que existe en la forma que las autoridades del gobierno anterior aplicaron y fiscalizaron el cumplimiento de las normas que permitieron el ingreso de cientos de niños haitianos, cuyo paradero mayoritario sigue siendo desconocido, con todo ese otro universo de reglas y requisitos al que llamamos permisología.

    El sentido común indicaría que respecto de los niños se aplicaría un criterio fiscalizador infinitamente más celoso, dedicado y escrutador. A fin de cuentas, no se puede comparar la seguridad de niños, presumiblemente muy desvalidos por la sociedad de la que proceden, con el cumplimiento de los requisitos para abrir un restaurante. Solo poner ambas situaciones en un mismo párrafo es chocante.

    Pero la realidad fue exactamente al revés. Un gobierno que, mientras actuaba con celo de inquisidor ante cualquier emprendimiento, permitía desaprensivamente la circulación de niños con fotocopias de sus papeles, acompañados por adultos que no tenían vínculo familiar con ellos y que ingresaban a cargo de grupos insólitamente numerosos.

    Si me permite, generoso lector, postulo la hipótesis que esto sucedió, porque se trataba de autoridades que, en el fondo, no se sentían realmente obligadas a cumplir la ley, sino llamadas a imponer su personal visión del bien y del mal. Al final, para ellos emprender es depredar y explotar; mientras que migrar es un derecho. De los “buenos” líbranos, Señor. Por lo menos en la política.

    Por Gonzalo Cordero, abogado

    Más sobre:Opinión

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Registran tromba marina frente a Puerto Montt en medio de sistema frontal que afecta a la Región de Los Lagos

    Ucrania: cinco muertos y once heridos dejan ataques rusos en la ciudad de Zaporiyia

    Independencia y La Pintana reportan avances en ubicación de niños haitianos

    Detienen a sujeto por maltrato animal en Caracautín: tenía 19 perros y gatos con signos de desnutrición

    Irán envía delegación a Suiza para negociar con EE.UU. mientras crece tensión por estrecho de Ormuz

    Wulf precisa que niños haitianos hallados por municipios “no corresponden necesariamente” a casos del preinforme

    Lo más leído

    1.
    Una terrible hipocresía

    Una terrible hipocresía

    2.
    Los niños, los niños

    Los niños, los niños

    3.
    Marx se equivocó de Isla

    Marx se equivocó de Isla

    4.
    La izquierda en punto muerto, otra vez

    La izquierda en punto muerto, otra vez

    5.
    La FIFA de Babilonia

    La FIFA de Babilonia

    6.
    Marco Aurelio es el nuevo gerente general

    Marco Aurelio es el nuevo gerente general

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    Servicios

    Heladas afectarán a seis regiones de la zona centro sur del país: llegarán hasta los -4°C

    Heladas afectarán a seis regiones de la zona centro sur del país: llegarán hasta los -4°C

    Dónde y a qué hora ver a Túnez vs. Japón en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Túnez vs. Japón en TV y streaming

    Tormentas eléctricas durante este sábado: revisa qué regiones abarcan

    Tormentas eléctricas durante este sábado: revisa qué regiones abarcan

    Registran tromba marina frente a Puerto Montt en medio de sistema frontal que afecta a la Región de Los Lagos
    Chile

    Registran tromba marina frente a Puerto Montt en medio de sistema frontal que afecta a la Región de Los Lagos

    Independencia y La Pintana reportan avances en ubicación de niños haitianos

    Heladas afectarán a seis regiones de la zona centro sur del país: llegarán hasta los -4°C

    Marx se equivocó de Isla
    Negocios

    Marx se equivocó de Isla

    Lo bueno, lo malo y lo feo del IPOM

    La amenaza productiva del “Súper Niño”

    Este sencillo truco puede ayudarte a aliviar el dolor de espalda al dormir, según expertos
    Tendencias

    Este sencillo truco puede ayudarte a aliviar el dolor de espalda al dormir, según expertos

    Por qué ser el hijo menor tiene más desventajas frente a los hermanos mayores, según distintos estudios

    Steven D. Shaw, experto en IA: “La rendición cognitiva por la inteligencia artificial está ocurriendo”

    Un tranquilo andar del Cacique: Colo Colo impone su jerarquía ante Recoleta en su estreno en la Copa Chile
    El Deportivo

    Un tranquilo andar del Cacique: Colo Colo impone su jerarquía ante Recoleta en su estreno en la Copa Chile

    La satisfacción en Alemania tras remontar en la agonía ante Costa de Marfil: “No nos rendimos”

    Joaquín Niemann tiene una pálida jornada y se desploma en el US Open

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados
    Tecnología

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    Exejecutivo de la compañía FaroLatino responde a querella en su contra: “Los hechos afirmados son falsos”
    Cultura y entretención

    Exejecutivo de la compañía FaroLatino responde a querella en su contra: “Los hechos afirmados son falsos”

    Alejandra Valenzuela es designada como nueva directora del Centro Cultural La Moneda

    Muere James Burrows, cocreador de Cheers y director clave de Friends, Frasier y Will & Grace

    Ucrania: cinco muertos y once heridos dejan ataques rusos en la ciudad de Zaporiyia
    Mundo

    Ucrania: cinco muertos y once heridos dejan ataques rusos en la ciudad de Zaporiyia

    Irán envía delegación a Suiza para negociar con EE.UU. mientras crece tensión por estrecho de Ormuz

    “No habrá peajes en Ormuz”: Trump asegura libre tránsito por 60 días y amenaza con cobros si fracasa acuerdo con Irán

    Salomé Martínez: “Hoy el sistema les dice a los estudiantes que pueden elegir qué estudiar, pero en la práctica eso no siempre ocurre”
    Paula

    Salomé Martínez: “Hoy el sistema les dice a los estudiantes que pueden elegir qué estudiar, pero en la práctica eso no siempre ocurre”

    Quien quiere, ¿puede?: por qué la salud no es solo una cuestión de voluntad

    Datos Paula: dónde comer sin gluten en Santiago