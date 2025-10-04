SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Opinión

Impacto positivo neto

Sylvia EyzaguirrePor 
Sylvia Eyzaguirre

Uno de los mayores desafíos del siglo XXI es la preservación de la naturaleza y la biosfera, que son el soporte indispensable para la vida en el planeta. La degradación de la biodiversidad es alarmante. A nivel global, desde 1970 se observa una disminución de 69% en las poblaciones de especies silvestres. En América Latina este descenso es dramático, llegando al 94%. Chile no es una excepción. Nuestro país es considerado uno de los 35 hotspots de biodiversidad a nivel mundial por su alto endemismo, pero el 62,4% de nuestras especies clasificadas y la mitad de nuestros ecosistemas terrestres se encuentran amenazados. Para frenar la pérdida en biodiversidad, Chile suscribió el compromiso de proteger efectivamente el 30% de su superficie terrestre y marítima para el año 2030. Actualmente, cerca del 21,8% de la superficie terrestre y el 43% de la superficie marina se encuentra oficialmente protegida. Sin embargo, esta protección es de papel. Según el estudio que encargó el Centro de Estudios Públicos (Figueroa 2023), se estima que la brecha de financiamiento para la operación de las áreas protegidas terrestres del Estado es de aproximadamente 50 mil millones de pesos anuales y la brecha en inversión para alcanzar el 30% se estima en 70 mil millones de pesos. Según The Nature Conservancy, la brecha de financiamiento mundial es de 700 billones de dólares.

La magnitud del desafío es tan grande que no podemos excluir a nadie. Precisamente por eso fue tan exitoso el Congreso de Fondos Ambientales de América Latina y el Caribe (RedLAC 2025) que acaba de tener lugar en Santiago y Frutillar organizado por el Fondo Naturaleza Chile. El Congreso congregó a todos los actores: más de 50 fondos ambientales de todo el mundo, incluyendo a los más reconocidos: WWF, WCS, The Nature Conservancy y Bezos Earth Fund; los organismos multilaterales como el GEF, el BID, la CAF; organizaciones no gubernamentales, fundaciones, conservacionistas privados, representantes de pueblos indígenas, políticos y también empresas; todos ellos interesados en colaborar para un mismo propósito: el cuidado de nuestra naturaleza. Los fondos ambientales juegan un papel clave en este ecosistema, pues son mecanismos de financiamiento de largo plazo y de gran escala para dar cumplimiento a los compromisos que los países han definido en materia de cambio climático y de biodiversidad. Ellos permiten hacer conservación a 10, 20 o 30 años, sin depender del ciclo económico ni político. El Fondo Naturaleza Chile es el mejor instrumento que tenemos para llevar adelante esta tarea, pero hasta ahora sólo se ha financiado con donaciones internacionales. ¿No parece increíble que el mundo esté más interesado en conservar nuestros ecosistemas que nosotros mismos?

Precisamente por esta razón resultó tan interesante la inclusión de las empresas en este Congreso. Ellas son un actor crucial, que genera bienes y servicios necesarios para el bienestar humano, pero que habitualmente son consideradas enemigas de la conservación. En el último tiempo las empresas que más dependen de la naturaleza han sido las primeras en avanzar hacia ser Nature Positive (impacto positivo neto). Durante el Congreso se presentaron experiencias exitosas de empresas que han integrado la naturaleza en las decisiones de negocios. La minera Anglo American y la consolidación del Santuario de la Naturaleza Los Nogales, CMPC y la creación del Parque Patagonia, la minera TECK y la donación para conservar el archipiélago Juan Fernández, Aguas Andinas y las infiltraciones a los acuíferos de Santiago, todos ellas apostando por soluciones basadas en la naturaleza de manera de tener un efecto positivo neto en la naturaleza a pesar de que el marco regulatorio muchas veces no reconoce estos esfuerzos o de frentón los desincentiva. Necesitamos transitar hacia una economía con impacto positivo en la naturaleza, de la mano de las empresas y no en contra de ellas lograremos proteger efectivamente nuestro patrimonio natural.

Por Sylvia Eyzaguirre, investigadora CEP.

Más sobre:BiodiversidadCambio climáticoempresasmedio ambiente

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Trump anuncia que Israel aceptó una primera línea de retirada de las tropas desde Gaza

Amores flemáticos: un relato de Irene Vallejo

Es otoño en el corazón: un relato de Jaime Bayly

Guns N’ Roses, la bienvenida a la jungla en Costa Rica que mostrarán en Chile

Quién es Sanae Takaichi, la ultraconservadora que podría ser la primera jefa del gobierno de Japón

David Byrne a fondo: “Mon Laferte me parece una artista realmente increíble”

Lo más leído

1.
Ley de Presupuestos considera $151 millones para debut de Boric como expresidente y le pone un cerrojo para evitar rechazo

Ley de Presupuestos considera $151 millones para debut de Boric como expresidente y le pone un cerrojo para evitar rechazo

2.
Prensa egipcia apuntó a los responsables de quedar fuera de los octavos de final pese a la victoria sobre Chile

Prensa egipcia apuntó a los responsables de quedar fuera de los octavos de final pese a la victoria sobre Chile

3.
28 programas quedan con presupuesto $0 para el próximo año, liderados por ministerios de Desarrollo Social y Educación

28 programas quedan con presupuesto $0 para el próximo año, liderados por ministerios de Desarrollo Social y Educación

4.
Fallece destacado abogado penalista Nurieldín Hermosilla, padre de Juan Pablo y Luis Hermosilla

Fallece destacado abogado penalista Nurieldín Hermosilla, padre de Juan Pablo y Luis Hermosilla

5.
“Hace 6 semanas estaba contento con Matthei, no descarto que vuelva a cambiar”: Alessandri y descuelgue de gobernador en favor de Kast

“Hace 6 semanas estaba contento con Matthei, no descarto que vuelva a cambiar”: Alessandri y descuelgue de gobernador en favor de Kast

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

¿Leche entera o descremada? La ciencia revela cuál es mejor

¿Leche entera o descremada? La ciencia revela cuál es mejor

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Servicios

A qué hora y dónde ver a Australia vs. Cuba por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Australia vs. Cuba por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Argentina vs. Italia por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Argentina vs. Italia por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a México vs. Marruecos por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a México vs. Marruecos por el Mundial Sub 20

Declaran alerta roja en Monte Patria por incendio forestal: llaman a evacuar sectores poblados
Chile

Declaran alerta roja en Monte Patria por incendio forestal: llaman a evacuar sectores poblados

“Brilla por su ausencia”: Desbordes critica a Cataldo tras hechos de violencia en establecimientos públicos de Santiago

Recuperan dos contenedores robados desde San Antonio avaluados en $10 millones

Presupuesto y regla fiscal: hora de anclar el barco
Negocios

Presupuesto y regla fiscal: hora de anclar el barco

AFP Cuprum: “La licitación de stock se debería aplazar para no afectar la implementación de los fondos generacionales”

Ramón Achurra, fruticultor: “Ojalá que esta temporada de la cereza no tengamos el desastre del año pasado”

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025
Tendencias

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

¿Leche entera o descremada? La ciencia revela cuál es mejor

Cuál es la “mejor característica nueva” que puede hacer ChatGPT por ti, según un experto en tecnología

“Tuvimos poco tiempo para entrenar”: la justificación del DT de Brasil al fracaso del Scratch en el Mundial Sub 20
El Deportivo

“Tuvimos poco tiempo para entrenar”: la justificación del DT de Brasil al fracaso del Scratch en el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Chile vs. México por los octavos de final del Mundial Sub 20

En vivo: Argentina se mide con Italia y Australia choca con Cuba en el cierre del Grupo D del Mundial Sub 20

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre

Más de 40 expositores de arte y diseño, talleres y música en vivo: así será la nueva edición de Plaza Pública

Monster Jam en Chile: esto debes saber de las tres fechas del show de motorsport más impactante del mundo

Amores flemáticos: un relato de Irene Vallejo
Cultura y entretención

Amores flemáticos: un relato de Irene Vallejo

Es otoño en el corazón: un relato de Jaime Bayly

Guns N’ Roses, la bienvenida a la jungla en Costa Rica que mostrarán en Chile

Trump anuncia que Israel aceptó una primera línea de retirada de las tropas desde Gaza
Mundo

Trump anuncia que Israel aceptó una primera línea de retirada de las tropas desde Gaza

Quién es Sanae Takaichi, la ultraconservadora que podría ser la primera jefa del gobierno de Japón

Venezuela continúa con jornada de ejercicio militares mientras Diosdado Cabello carga contra EE.UU.

Albina Choque Challapa: La imparable
Paula

Albina Choque Challapa: La imparable

Prematurez al alza: una alarma en medio de la crisis de natalidad en Chile

De ser “adoptada” a contribuir a las comunidades: el impacto de ser vista en la infancia