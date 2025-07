Jeannette Jara y el crecimiento económico II

Después de la elección primaria recién pasada, varios analistas políticos han destacado que el triunfo de Jeannette Jara no es aquel del comunismo, sino se explica por la reacción emocional -me gusta o no me gusta- de los electores frente a los candidatos. Es por ello muy probable que la elección de noviembre se dé sobre el mencionado eje y no sobre aquel, tradicional y menos emocional, de las izquierdas y de las derechas.

Sin embargo, el próximo gobierno -cualquiera que sea- necesariamente tendrá que definir los objetivos a lograr y las medidas a tomar, precisamente en base a los parámetros que definen al eje de las derechas e izquierdas.

Afortunadamente, en materia de objetivos, pareciera haber en estos momentos un amplio acuerdo sobre la necesidad de impulsar el crecimiento, si es que se desea que el país se desarrolle.

Pues bien, para crecer económicamente y simplificando, en Chile las derechas, las centroderechas y las centroizquierdas priorizan, con matices, el uso de los mercados para asignar recursos, y la focalización del gasto social para reducir la pobreza e igualar oportunidades. Por su parte, las izquierdas favorecen la propiedad estatal de las empresas estratégicas, la regulación estricta por parte del Estado de los mercados, y la redistribución de la renta como una manera de propender a lograr justicia social.

Al respecto, y por el momento, no está nada de claro cuál será el programa económico que Jeannette Jara presentará al electorado y menos aún aquel que le gustaría implementar si gana la elección. Fernando Carmona, quien lideró al equipo económico de Jeannette Jara para la primaria, ha declarado hace unos días que será el Partido Comunista -y no la candidata- el que definirá el programa de esta última.

No obstante, todo indica que, durante la campaña y para reducir la incertidumbre existente y generar confianzas, el equipo económico será liderado por una o un socialdemócrata. Pero, vistas las declaraciones de numerosos potenciales líderes de ese perfil, estas o estos parecen no compartir los lineamientos del programa económico más radical e inspirado en el socialismo del siglo XXI, que la Jara probablemente trataría de implementar si gana la elección presidencial.

En resumen, la candidatura de Jeannette Jara hará un esfuerzo por presentar para la campaña un programa económico moderado inspirado en los principios socialdemócratas europeos. Una vez en el poder, si lo logra, hará todo lo posible para implementar una economía centralmente dirigida, siguiendo -en el mejor de todos los casos- el ejemplo de Venezuela, y en el peor de todos, el de Cuba. Sabemos, en parte por experiencia propia y en parte por aquellas internacionales, que ese tipo de economía conduce inexorablemente a la pobreza y a la pérdida de las libertades civiles.

Por Rolf Lüders, economista