Karai: Virtuosismo puro
Las opciones a nivel de la calle para almorzar en el sector de Isidora Goyenechea en días de semana son bastante variadas. Por lo mismo, uno muchas veces olvida que en el cuarto piso del Hotel W funciona desde hace ya casi una década el restaurante Karai, dirigido a la distancia por el premiado chef peruano Miruharu “Micha” Tsumura y con una cocina comandada actualmente por el chileno Sebastián Jara.
Con toda esa información presente en mi cabeza, hace algunas semanas aproveché que andaba por esa zona para almorzar en Karai. Era bastante temprano, por lo que pude acceder a una mesa a pesar de no tener reserva. Tras revisar la carta -que es extensa- me entusiasmé con el Usuzukuri ($20.900) y para tomar pedí una cerveza Asahi ($4.900).
Después de una breve espera tuve ante mis ojos lo ordenado, que consistía en finas láminas de pescado crudo (corvina) con una salsa de rocoto parrillero más ajos crocantes, salsa ponzu, tomate picado bien pequeño y un toque de aceite de oliva. Puede sonar a muchos ingredientes, pero la verdad es que el plato funcionaba a la perfección. Un pescado muy fresco y sabroso suavemente aderezado con ese mix picante, crocante, cítrico y ácido que no tapaba su sabor si no que lo realzaba. Realmente una joya de plato.
Para seguir busqué una preparación que tuviera más trabajo de cocina, por lo que me incliné por uno en base a arroz llamado Juane ($19.900) y lo cierto es que no me equivoqué porque se trataba de un arroz atamalado, bien cremoso, cocinado con mishquina, una mezcla de especias y hierbas que lo dejaba muy aromático y sedoso en boca, a lo que se sumaba algo de chorizo y papada de chancho estilo kakuni, es decir, cocinada con soya, mirin y azúcar. Todo esto coronado con una fresca salsa chalaca y panco tostado. Una vez más, bastante ingredientes -y texturas- en un mismo plato, pero que se complementaban perfectamente. Obviamente, no quedó un solo grano de arroz en el plato.
En resumen, se trató de un almuerzo perfecto que me dejó con ganas de volver y probar muchos platos más de la larga carta de Karai, un restaurante que partió con el difícil desafío de funcionar donde antes estuvo el Osaka comandado por el gran Ciro Watanabe y que además ha tenido que convivir a lo largo de estos años con una verdadera proliferación de sitios nikkei por Santiago, los que -muchas veces- no ayudan demasiado a mostrar las virtudes de esa cocina. Sin embargo, hasta el momento, han hecho muy bien la pega y no queda más que sacarse el sombrero.
Por Álvaro Peralta Sáinz (Don Tinto), cronista gastronómico.
CONSUMO TOTAL: $45.700
DIRECCIÓN: Isidora Goyenechea 3000, teléfono 967797978, Las Condes
HORARIO: Lunes a viernes 12:30 a 15:30 hrs y 18:30 a 23 hrs. Sábado 12:30 a 15:30 hrs. y 18:30 a 22 hrs.
ESTACIONAMIENTO: En el subterráneo del hotel (pagado).
PÚBLICO: Mejor ir sin niños.
CALIFICACIÓN: ✮✮✮✮✮
Calificaciones: ✮✮✮✮✮ Sobresaliente / ✮✮✮✮ Excelente / ✮✮✮ Satisfactorio / ✮✮ Mucho que mejorar / ✮ Para no volver
