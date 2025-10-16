SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Opinión

Kast: una candidatura peligrosa

Álvaro OrtúzarPor 
Álvaro Ortúzar
Kast: una candidatura peligrosa Andres Perez Andres Perez

La celebración del clásico encuentro de empresarios en Enade tuvo, este año, aspectos muy preocupantes. La capacidad de Susana Jiménez, inteligente y empujadora, no fue suficiente para sortear situaciones patéticas. Mientras el Presidente Boric, desde Roma, hacía el ridículo citando al Papa como si fuera el mensajero de la desesperanza de los pobres, Jeannette Jara mostró una vez más la ausencia de un proyecto integrador y claro. Kast, muy de mala gana, simuló arrepentimiento luego de meses de agresiones contra Evelyn Matthei. En lo que importaba -los proyectos para Chile- la aguja no se movió un milímetro. Es que, en efecto, las presentaciones no contribuyeron a despejar las dudas que una parte importante de los ciudadanos sienten sobre lo que podría depararles el futuro.

La pregunta acerca de quién ganará no es un dilema que concierna a las posibilidades de Jeannette Jara (es evidente que no las tiene), sino a la confrontación entre Matthei y Kast. El resultado de las elecciones es completamente incierto, pues a la suma de nuevos votantes hay que agregar que existirá sufragio obligatorio, lo que no ocurrió en la elección que llevó a Boric al poder. El fracaso de éste ha sido de tal entidad que al final entregará un país agobiado por la inseguridad de las personas y por la decadencia en el crecimiento económico. Puesto que ambas son nidos en que se desarrolla la angustia, el estrés, el desamparo y, al final del día, la ira, ciertamente quien resulte elegido Presidente/a deberá hacerse cargo de inmediato de proporcionar soluciones para contenerla y en definitiva resolverla. Si hay algo que llevará al poder a Matthei o a Kast no es el entusiasmo ni la abundancia, sino la existencia de severas carencias.

En este contexto, a nuestro juicio, resulta peligroso que Kast y sus asesores más cercanos pretendan cosechar intención de voto como portavoces de la furia ciudadana o como quienes encarnan la expectativa de venganza. El mejor y más reciente ejemplo se encuentra en la columna titulada “Los parásitos”, cuya autoría material corresponde al señor Cristián Valenzuela. Con una violencia brutal e inusitada, atribuye al Estado y a los funcionarios públicos (a quienes llama un cuerpo hinchado, podrido, un ecosistema perfecto de mediocres bien pagados), la responsabilidad de haber privado a las personas de medios que debieron ir en su beneficio. Por desgracia, el columnista no es más que un emisario. Kast aseguró que, de haberla escrito él, incluso habría sido más duro. El presidente del Partido Republicano, a su turno, afirmó que la columna es directamente proporcional a la indignación de los chilenos. Estas expresiones, como muchas otras, no corresponden al fragor de una sana contienda política, sino que dejan ver graves riesgos para Chile.

El candidato José Antonio Kast y sus asesores aspiran al poder prometiendo ser el cauce del rencor y la rabia. Por experiencia sabemos que la agitación social como estrategia de gobierno es el peor escenario para el futuro. No nos merecemos un proyecto vengativo sino una democracia estable e integradora.

Por Álvaro Ortúzar, abogado

Más sobre:KastMattheiEnade

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Zelensky remarca a su llegada a EE.UU. que “no debe haber otra alternativa que la paz”

Estudiante de 16 años muere tras ser apuñalado en la vía pública de Viña del Mar

Muere a los 74 años Ace Frehley, fundador y guitarrista emblemático de Kiss

Venezuela pide al Consejo de Seguridad de la ONU que declare ilegales los ataques de EE.UU.

CNE afirma que colaborará con auditoría anunciada por la Contraloría tras error en cálculo de tarifas de la luz

Sernac detecta diferencias de hasta 200% en precios de pastillas anticonceptivas

Lo más leído

1.
Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

2.
Las mejores frases del nuevo libro de Byung-Chul Han: “Al capitalismo no le gusta el silencio. El silencio no produce”

Las mejores frases del nuevo libro de Byung-Chul Han: “Al capitalismo no le gusta el silencio. El silencio no produce”

3.
Felipe Fuenzalida, exsicólogo de la Sub 20: “Nicolás Córdova tiene rigidez cognitiva; cree que tiene la verdad absoluta”

Felipe Fuenzalida, exsicólogo de la Sub 20: “Nicolás Córdova tiene rigidez cognitiva; cree que tiene la verdad absoluta”

4.
Corte de Santiago establece error en sentencia y ordena nuevo juicio a periodista acusada por Lola Melnick de injurias

Corte de Santiago establece error en sentencia y ordena nuevo juicio a periodista acusada por Lola Melnick de injurias

5.
Sebastián Edwards se rinde ante la gestión de Dorothy Pérez: “La productividad de Contraloría vuela como un cohete”

Sebastián Edwards se rinde ante la gestión de Dorothy Pérez: “La productividad de Contraloría vuela como un cohete”

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Por qué a Donald Trump le interesa apoyar a Javier Milei y Argentina

Por qué a Donald Trump le interesa apoyar a Javier Milei y Argentina

La familia de Diane Keaton reveló la causa de muerte de la querida actriz de Hollywood

La familia de Diane Keaton reveló la causa de muerte de la querida actriz de Hollywood

Análisis de la ROG Xbox Ally X en Chile: precio, características y reseña

Análisis de la ROG Xbox Ally X en Chile: precio, características y reseña

Apple Watch ahora puede detectar la hipertensión: la función ya está disponible en Chile

Apple Watch ahora puede detectar la hipertensión: la función ya está disponible en Chile

Servicios

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Real Madrid por la Champions League Femenina

Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Real Madrid por la Champions League Femenina

A qué hora y dónde ver a Atlético Madrid vs. Manchester United por la Champions League Femenina

A qué hora y dónde ver a Atlético Madrid vs. Manchester United por la Champions League Femenina

Estudiante de 16 años muere tras ser apuñalado en la vía pública de Viña del Mar
Chile

Estudiante de 16 años muere tras ser apuñalado en la vía pública de Viña del Mar

Sernac detecta diferencias de hasta 200% en precios de pastillas anticonceptivas

Tras fallida sesión por falta de quórum: Cámara reporta las excusas por ausencia presentadas por los diputados

CNE afirma que colaborará con auditoría anunciada por la Contraloría tras error en cálculo de tarifas de la luz
Negocios

CNE afirma que colaborará con auditoría anunciada por la Contraloría tras error en cálculo de tarifas de la luz

Generadoras llaman a fortalecer la institucionalidad tras error en cálculo de tarifas eléctricas

Consejero del BC: “Si bien hay espacios para seguir bajando en algo las tasas, ese proceso tiene que ser muy cuidadoso”

Apple Watch ahora puede detectar la hipertensión: la función ya está disponible en Chile
Tendencias

Apple Watch ahora puede detectar la hipertensión: la función ya está disponible en Chile

Cuáles son los 10 pasaportes más poderosos del mundo (y qué lugar ocupa Chile)

Uruguay aprobó su ley de eutanasia: quiénes podrán acogerse a este derecho

Cambio en la Copa Libertadores Femenina: Colo Colo definirá el tercer lugar en un particular horario
El Deportivo

Cambio en la Copa Libertadores Femenina: Colo Colo definirá el tercer lugar en un particular horario

Viene de conseguir su primer punto ATP: Benjamín Pérez, de 16 años, accede a los cuartos de final del M15 de Santiago

“Llamamos a adoptar soluciones más equilibradas”: el reproche de la UC a la Delegación Presidencial de Valparaíso

3 playas con aguas turquesas y arenas blancas para unas vacaciones en República Dominicana
Finde

3 playas con aguas turquesas y arenas blancas para unas vacaciones en República Dominicana

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025

Joya Chilena 2025, el evento de orfebrería contemporánea local que reunirá más de 60 expositores

Muere a los 74 años Ace Frehley, fundador y guitarrista emblemático de Kiss
Cultura y entretención

Muere a los 74 años Ace Frehley, fundador y guitarrista emblemático de Kiss

Ace Frehley: el guitarrista histórico de Kiss está hospitalizado y con pronóstico reservado

Quince voces jóvenes para la nueva crónica chilena

Zelensky remarca a su llegada a EE.UU. que “no debe haber otra alternativa que la paz”
Mundo

Zelensky remarca a su llegada a EE.UU. que “no debe haber otra alternativa que la paz”

Venezuela pide al Consejo de Seguridad de la ONU que declare ilegales los ataques de EE.UU.

Trump amenaza con “ir y matar” a miembros de Hamas tras enfrentamientos con milicias rivales en Gaza

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca
Paula

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca

Lipedema: nuevas terapias para aliviar el dolor y mejorar la movilidad

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo