La caída de Maduro podría influir en las elecciones colombianas

Por Ricardo Ávila, analista sénior de El Tiempo y consultor político en Bogotá, Colombia. Artículo originalmente publicado en Americas Quarterly.

La plaza principal de Bogotá, la Plaza de Bolívar, estaba repleta la noche del 7 de enero cuando el presidente Gustavo Petro subió al escenario a las 6.30 p. m. Frente a él, una pancarta escrita a mano decía “Colombia no se arrodilla ante ningún imperio”, mientras las banderas tricolores ondeaban en medio del bullicio de la multitud. Sin embargo, el presidente comenzó su discurso con una declaración inesperada: “Había traído un discurso, pero ahora debo dar otro”.

A principios de esa semana, el presidente colombiano había convocado esta manifestación en medio de la creciente tensión con Washington, desencadenada en parte por sus críticas a la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y las posteriores amenazas del presidente Donald Trump contra Colombia.

Además de describir a su homólogo colombiano en varias ocasiones como “un enfermo al que le gusta fabricar cocaína y vendérsela a Estados Unidos”, Trump le envió una advertencia directa. Después de que los reporteros del Air Force One preguntaran a principios de semana sobre una posible operación militar similar a la de Venezuela, la respuesta fue un “suena bien”, acompañado de una frase más explícita sobre Petro.

Delcy Rodríguez y Gustavo Petro.

Sin embargo, apenas unas horas antes de hablar en la plaza principal de Bogotá, Petro y Trump mantuvieron una conversación telefónica -la primera- que apaciguó (al menos temporalmente) lo que parecía ser un enfrentamiento irreversible entre la Casa Blanca y el Palacio de Nariño, la sede presidencial de Colombia. Ahora se espera que Petro visite la Casa Blanca el próximo mes, una mejora drástica tras el punto más bajo en las relaciones bilaterales desde que Estados Unidos apoyó la secesión de Panamá de Colombia en 1903.

No es exagerado decir que la noticia fue recibida con alivio tanto dentro como fuera de Colombia. Líderes políticos, formadores de opinión, empresarios y ciudadanos comunes elogiaron el giro de los acontecimientos. “Incluso imaginé que Bogotá sería bombardeada como Caracas”, dijo Yadira Ariza, asistente ejecutiva que trabaja en la capital colombiana.

Pero el futuro de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos sigue siendo desafiante. Colombia es el mayor productor de cocaína del mundo y la produce más que nunca. Su economía es vulnerable, y los aranceles punitivos, por ejemplo, podrían causar estragos. Mientras tanto, también alberga la mayor diáspora venezolana del mundo. Cualquier deterioro en Venezuela que aumente la migración afectaría a Colombia de inmediato. Estos y otros problemas hacen que el país sea especialmente sensible a las decisiones que se toman en Washington. Mientras Colombia se prepara para las elecciones legislativas de marzo y las presidenciales de mayo, Estados Unidos será un factor clave en una temporada electoral tensa e incierta.

Un largo camino por recorrer

Petro, quien no puede postularse a la reelección, ha criticado abiertamente no solo la operación estadounidense en Venezuela, sino también los ataques a lanchas rápidas en el Caribe y el océano Pacífico desde septiembre pasado. En noviembre, Petro suspendió la cooperación de inteligencia con EE.UU. debido a los controvertidos ataques, una medida que subrayó la forma en que su gobierno presenta la campaña estadounidense como una violación de la soberanía regional.

Gustavo Petro y Donald Trump. Tendencias / La Tercera

Esta crítica no ha sido bien recibida en Washington. Petro afirma que las autoridades colombianas incautaron casi mil toneladas de cocaína el año pasado, pero según Naciones Unidas en 2023 se fabricaron 3.708 toneladas de cocaína pura en Sudamérica, de las cuales 2.664 provenían de Colombia, un récord histórico.

El futuro de Venezuela sigue siendo incierto. El régimen chavista sigue en el poder, liderado ahora por la exvicepresidenta Delcy Rodríguez, quien busca reconstruir las relaciones económicas y diplomáticas con Estados Unidos. Petro ha ofrecido sus servicios como mediador, describiéndose como amigo de Rodríguez, una declaración que podría disgustar a Washington si exagera su papel.

Colombia comparte una frontera de 2.224 kilómetros con Venezuela y albergaba a más de 2,8 millones de venezolanos a principios de 2024, según Migración Colombia. Si las condiciones mejoran en Venezuela, decenas de miles de esos migrantes podrían regresar a su país, aliviando la presión sobre Colombia. Pero si la situación se deteriora, se produciría una nueva afluencia masiva de personas, lo que agravaría los problemas de seguridad y aumentaría la presión sobre la infraestructura social y física de Colombia.

Mientras tanto, los índices de criminalidad están en aumento, incluyendo homicidios y secuestros. De hecho, encuestas recientes muestran que la seguridad es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos. “Al emitir su voto, los electores considerarán cómo están las cosas con Venezuela y Estados Unidos”, declaró el analista político Camilo Granada a AQ. Qué candidato se beneficie de la crisis en Venezuela dependerá de lo que suceda a partir de ahora.

Una elección presidencial compleja

Si la calma persiste, otros temas determinarán el voto ciudadano. Según una encuesta reciente de AtlasIntel, los dos principales candidatos en la contienda presidencial son Abelardo de la Espriella, un abogado populista de derecha, descrito como el “Bukele colombiano”, e Iván Cepeda, senador del partido en el poder, Pacto Histórico. Sergio Fajardo, exalcalde de Medellín, se postula en un distante tercer lugar.

Abelardo de la Espriella, abogado colombiano y candidato presidencial de derecha, habla durante la convención del movimiento político "Defensores de la Patria" en el Movistar Arena, en Bogotá, el 3 de noviembre de 2025. Luisa Gonzalez

Sin embargo, la contienda aún es muy temprana. El 8 de marzo, las primarias definirán quién, además de Fajardo, representará al centro político. El grupo de aspirantes presidenciales, que comenzó con más de 100, se reducirá a menos de cinco para la primera vuelta el 31 de mayo. Una posible segunda vuelta está programada para el 21 de junio y la investidura presidencial para el 7 de agosto. Petro, quien tiene la obligación legal de mantenerse neutral, sigue siendo en gran medida impopular. La reciente encuesta de AtlasIntel le otorgó un índice de aprobación del 35,7% y un índice de desaprobación del 53,7%.

Hasta ahora, la creciente tensión ha alimentado la retórica antiestadounidense, y Cepeda lo dejó claro durante una aparición en Madrid antes de que Petro y Trump hablaran. “No somos una colonia ni un protectorado”, dijo en el evento.

Otros candidatos en la contienda presidencial han expresado su desacuerdo con las acciones de Estados Unidos, y algunos se han mostrado a favor de la captura de Maduro. Sin embargo, todos han elogiado la distensión con Trump. Es demasiado pronto para predecir cómo este evento disruptivo afectará finalmente la votación.

El senador colombiano Iván Cepeda habla durante una entrevista en su departamento de Bogotá, el 3 de octubre de 2019. DANIEL MUNOZ

En medio de todo esto, la amenaza de los aranceles estadounidenses se cierne sobre nosotros. “Una cosa es que Petro sea castigado, y otra es que se eleven los aranceles y se deteriore el clima de negocios”, declaró Granada. Señaló la decisión del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en octubre de sancionar a Petro y a miembros de su familia, entre otros.

Aunque JP Morgan proyecta un crecimiento del PIB del 2,7% para el año pasado, la situación económica dista mucho de ser tranquila. La inflación superó el 5% en 2025, y el histórico aumento del salario mínimo del 23,8% que entró en vigor el 1 de enero impulsará los precios al alza. Los expertos han advertido que el desempleo y la informalidad laboral aumentarán si las empresas reducen sus nóminas, como se prevé en algunos sectores.

Estos problemas muestran los numerosos desafíos que Petro enfrentó incluso antes del enfrentamiento con Trump. Su retórica incendiaria antes de llamar a la Casa Blanca energizó a su base política, como se vio en la Plaza de Bolívar. Los riesgos eran enormes, y la prudencia finalmente prevaleció. Pero la paz parece frágil. Petro admitió ver los comentarios de Trump como una “amenaza real”, e incluso pequeños cambios podrían tener consecuencias políticas descomunales.